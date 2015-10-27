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Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
Сергей Ежов
1.08 20:40 |  число просмотров 465
(«The Insider»)

Прошлый министр обороны России Анатолий Сердюков покинул свой пост на фоне коррупционного скандала с участием его любовницы Евгении Васильевой (оба, впрочем, отделались тогда легким испугом). Нынешний министр Сергей Шойгу, как удалось установить The Insider, мало чем отличается от предыдущего. После начала романа с Шойгу стюардесса Елена Шебунова внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов. 

Взлет стюардессы. Как любовница министра пришла к успеху

В 2006 году таблоид «Экспресс-газета» опубликовал материал, не получивший тогда большого резонанса, под заголовком «Внебрачный сын Шойгу. 6-летний Даниил был зачат в самолете МЧС». В частности, в статье утверждалось:

«Со слов почтенного старца, соседа знатного семейства в элитном коттеджном поселке, — Александра Ивановича, некто Елена Ш-ва работала стюардессой на самолете МЧС и сопровождала лучшего министра России во всех его нелегких служебных командировках. И однажды, во время возвращения из тяжелейшей, наполненной отваги и героизма экспедиции, мертвецки уставший Шойгу (ведь пашет он, как красный нарком) не устоял перед чарами красавицы блондинки. Вскоре на свет появился очаровательный малыш, которого Сергей Кужугетович и Елена нарекли красивым именем Даниил».

Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны

Фото из «Экспресс-газеты»

В статье речь шла о Елене Шебуновой. В 1999 году (тогда ей было 26) она устроилась на работу в ГУП «Пищевик», подведомственный МЧС. «Мы доставляем питание в любую точку мира, где осуществляют деятельность российские спасатели», — сказано на сайте организации. «Пищевик» входит в авиаотряд министерства. Данила (а не Даниил) Сергеевич родился у Елены Шебуновой 6 марта 2001 года. В официальной биографии министра этого эпизода нет, он признает лишь детей от своей жены Ирины, с которой живет в браке со студенческих лет и имеет двух дочерей, одна из которых — Ксения — в 18 лет купила два участка на Рублевке, стоимостью около $9 млн.

Отношения Елены Шебуновой и Сергея Шойгу подтверждают два источника The Insider в структурах, близких к МЧС. По их данным, их любовная связь продолжалась до 2017 года.

18 лет Даниле исполнилось этой весной, а сведений об имуществе несовершеннолетнего в декларациях министра обороны за прошлые годы не содержится. В случае, если бы Шойгу официально стал отцом, квартира ребенка должна была бы декларироваться как собственность члена семьи Шойгу: Данила Шебунов, согласно имеющейся у The Insider выписке из Россреестра, владеет недвижимостью в Зеленограде. Жилье досталось ему в наследство от бабушки, Галины Шебуновой.

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