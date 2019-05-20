Группа социологов под руководством Сергея Белановского недавно завершила социологическое исследование в ряде городов. Оно проходило с марта по май. В фокус-группах были опрошены жители Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Магадана, Калининграда, Якутска и Красноярска. В ближайшие дни будет опубликован отчет по данному исследованию. Его целью было понять, как изменилось сознание жителей регионов, их отношение к социально-политической обстановке в стране.

Эти данные прежде всего должны вызывать тревогу у федерального центра. Консенсуса по поводу Крыма уже нет, фигура президента потеряла свой былой авторитет, местные власти не вызывают доверия, люди ждут нового Ленина. Все, что удерживает людей от массового протеста, — отсутствие идей, лидеров протеста и революционных организаций. Но выходить на протесты готовы все больше и больше, по сравнению с ситуацией годовалой давности. Что происходит в сознании людей? Об этом нам рассказала старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы, руководитель исследовательской группы Анастасия Никольская.



«Они говорят, что регионам нужно дать права, как у штатов в США»

— Как вам пришла в голову мысль заняться этим исследованием?

— У нашей группы социологов, условно назовем ее группой Белановского, есть стойкое ощущение, что в сознании людей происходят невероятные перемены. Год назад, когда мы готовили очередное исследование, люди ответили, что нужно менять наш рабский менталитет. Пока он будет таким, у нас ничего не изменится. С этого момента мы наблюдаем серьезные изменения в сознании людей. Они говорят, что несут ответственность за то, что происходит.

В 2011 году исследователи Михаил Дмитриев и Сергей Белановский предсказали протесты на Болотной. Но тогда мы просто смотрели на изменение настроений, а сейчас мы сконцентрировались на изменении массового сознания. И мы заметили, что люди хотят автономии своих регионов.

— Что вы вкладываете в понятие «автономия регионов»? Мы знаем, что федеральный центр болезненно реагирует на всякую автономию. Где грань между стремлением к автономии и сепаратистскими тенденциями?

— Люди в Магадане, Владивостоке, Якутске говорят практически одно и то же: Москва забирает наши деньги, пока мы тут в буквальном смысле выживаем. Они не хотят помогать Сирии, не хотят прощать долги Кубе. Они говорят, что это наши налоги, мы имеем право знать, как они расходуются. Лучше бы мы изначально ни с какими странами не ругались, чтобы потом не приходилось покупать ничью дружбу. Особенно часто такие настроения звучат в Магадане и Владивостоке, в меньшей степени в Якутске.

Отсюда они приходят к мысли, что их регионам необходимо дать автономию. Кстати, такое определение они озвучили сами, мы им не подсказывали. Они говорят, что их регионам нужно дать такие права, какие есть у штатов в Северной Америке. Там, например, есть общая армия, федеральные налоги и так далее. Но в основном у штатов много своих полномочий.

Но не надо думать, что опрошенные нами люди мечтатели. Они понимают, что при обретении такой автономии им сразу не повалят блага из рога изобилия. Им нужно будет как-то выживать, искать источники доходов, нужно будет самим самостоятельно устанавливать контакты с внешним миром, нужны будут иные документы и так далее. То есть речь идет не о том, что нам кровь из носу нужно отделиться от России. Речь идет о том, как выжить этим регионам, жители перебирают разные варианты, сравнивают с другими странами. То есть нет идеи отделения ради отделения. Есть понимание, что так жить дальше больше нельзя.

— Россия называется федерацией, что уже предполагает автономность. Более того, есть даже регионы, в названии которых есть слово автономный. Так какой еще автономии они хотят?

— У нас лжефедерация, лжедемократия, у нас тотальное нарушение Конституции. Это не новый вывод. Мы пришли к деградации государства в целом. По крайней мере, таковы отзывы наших респондентов. 88% опрошенных считают, что в стране экономическая и политическая ситуация становится намного хуже.