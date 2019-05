«Facebook должен быть разрушен» Иван Осипов 278 10.05 12:53 |278 («Forbes») Крис Хьюз опубликовал в The New York Times разгромный манифест о компании, в создании которой участвовал. Как предлагает уничтожить бизнес Facebook бывший соратник Цукерберга? 35-летний Крис Хьюз вместе с Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином и Дастином Московицем стоял у истоков Facebook в 2004 году, однако уже в 2007-м ушел из компании, чтобы посвятить себя участию в президентской кампании Барака Обамы. С тех пор предприниматель запустил еще целый ряд проектов на стыке коммерческой и социальной сферы и превратился в публичного критика безответственного бизнеса. 9 мая 2019-го Хьюз выступил с программным манифестом, и на этот раз его мишенью оказалось собственное детище автора. «Пришло время разрушить Facebook» — так называется колонка предпринимателя в The New York Times. Forbes выбрал самые яркие цитаты материала. О Цукерберге. «Марк — это все еще тот же человек, который на моих глазах обнимал своих родителей, когда они уезжали из нашего общежития в Гарварде накануне первого учебного дня. Это все тот же человек, который прокрастинировал вместо того, чтобы готовиться к тестам, влюблялся в будущую жену в очереди в туалет на вечеринке и спал на полу на матрасе в однокомнатной квартирке, хотя мог позволить себе гораздо более роскошные условия. В общем, Марк — простой человек. Но именно его человечность делает настолько острой проблему его неограниченной власти». Далее