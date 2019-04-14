Бывший глава Республики Коми и экс-сенатор Владимир Торлопов, обвиняемый в создании и руководстве преступным сообществом, 12 апреля в Замоскворецком суде Москвы выступил в прениях по своему уголовному делу. Он снова признал вину, подтвердил свои показания и назвал себя свадебным генералом преступной группы. Также Торлопов попросил прощения у президента и жителей республики за неутешительные итоги его работы. Его полная речь — в материале «7х7».



«Уважаемый суд, Ваша честь! Госпожа председательствующая! Я на самом деле долго думал, надо ли мне выступать, и все-таки решил сказать вам открыто то, что само по себе наедине признать бывает трудно, почти невозможно. Я хочу покаяться перед судом, руководством страны и жителями Республики Коми. К моему горю, итоги моей работы на посту главы Республики Коми в конечном итоге оказались неутешительные. Как я уже говорил государственному обвинителю, я полностью признаю вину и раскаиваюсь, еще раз подтверждаю показания, данные мною на стадии предварительного следствия и в суде. До избрания на должность главы республики я не имел опыта практической работы в экономике, поэтому доверился своему знакомому бизнесмену Александру Зарубину, который проявил инициативу по подбору на должность моих заместителей и министров, компетентных специалистов, способных наладить бюджетный процесс. Поначалу все шло хорошо, но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Со временем ко мне стала поступать информация о том, что рекомендованные Зарубиным люди используют государственную службу в своих интересах. Я пытался разобраться, но потом понял, что команда Александра Зарубина — это единая сплоченная группа, и получилось так, что я невольно, неосознанно способствовал созданию так называемой преступной группы, в которой мне было отведено место свадебного генерала. Зарубин стал мне оказывать финансовую помощь, когда отменили персональный бюджет для главы республики. Я понимал, что брать эти деньги неправильно, но боялся отказом обидеть Зарубина. Сегодня я понимаю, что просто струсил тогда перед ним, и моя непринципиальность привела меня в итоге в этот зал. В 2009 году я предпринял попытку исправить ситуацию, назначив своим заместителем отставного генерала ФСБ Пиюкова Николая Михайловича, за что Зарубин в резких тонах отчитал меня по телефону. И тут мне стало понятно, что одному генералу с командой Зарубина тоже не справиться. В 2010 году главой Республики Коми стал один из рекомендантов Зарубина Гайзер Вячеслав Михайлович. Меня перестали посвящать в деятельность правительства, никто со мной ни о чем не советовался, не просил, но деньги по-прежнему Зарубин мне давал. Я при этом хочу отметить один факт, можете сомневаться в этом, можете нет, но это на самом деле так, я об этом сказал на следствии, что деньги, которые я получал, они уходили от меня людям, так как они практически были мне не нужны.