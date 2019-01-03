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"Нас гнали как стадо": в центре Москвы едва не случилась новая Ходынка
"Нас гнали как стадо": в центре Москвы едва не случилась новая Ходынка
Ирина Мишина
4.01 20:43 |  число просмотров 588
(«Новые известия»)

Вернувшись домой после трехчасового путешествия из центра столицы на Славянский бульвар , я первым делом включила телевизор. Телеканал «Москва-24»сообщал: « Из-за большого количества пешеходов затруднено движение по Театральному проезду, улице Петровка, Большая Дмитровка, на Кремлевской и Москворецкой набережной. ЦОДД просит москвичей пользоваться метро». Но дело в том, что метро в центре было закрыто. Все входы в метро «Охотный ряд», «Пушкинская» были не доступны для пассажиров.

 

Я – один из пешеходов, проделавших путь от Большой Дмитровки до Лубянки. И я имею все основания полагать, что людей - «пешеходов» - согнали в центр с закрытым метро из-за чудовищной неразберихи в маршруте, который проложила полиция.
 

Обо всем по порядку. В 16.00 мы вышли с дневного спектакля Театра имени Станиславского. Дочь попросила посмотреть площадку «Путешествие в Рождество», которая располагалась неподалеку и на которую активно зазывали все федеральные ресурсы:

«По всей Москве откроются 78 площадок в центре, округах и парках. Ледовый театр в Новопушкинском сквере, Школа хороших манер у ЦУМа, лазертаг на Манежной площади, кёрлинг на Новом Арбате — выбирайте развлечения по душе», - было написано на официальном сайте этого мероприятия, который обещал детям мастер-классы, катки, аттракционы и множество новогодних забав. Рядом с этим объявлением широко улыбался мэр Сергей Собянин.

Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Кто мог – брал их на руки.

Ближайшая площадка располагалась неподалеку от Большой Дмитровки и нас буквально вынесла туда толпа родителей с детьми. На самом деле «сказка» оказалась скопищем ларьков, которые торговали сувенирами и едой по ценам, сильно превышающим ценники магазинов. Правда, все это под музыку. Мы с ребенком решили, что надо срочно уносить ноги из этой бессмысленной толчеи, но не тут-то было. Выход из "сказки" был огражден железными изгородями и полицией. Все входы станции "Охотный ряд" были закрыты. Встречавшиеся на нашем пути полицейские ничего определенного не говорили. Лишь один задал направление: «Идите к Большому Театру, там стоянка такси, есть шанс уехать».

 

Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Очень много. Кто мог – брал их на руки. В районе Охотного ряда наше движение ограничили плотно стоящие автобусы полиции. Примерно через час ( а двигались мы лилипутскими шагами, буквально «дыша в затылок» друг другу), толпа вынесла нас к Большому театру. По замыслу мэра, тут благодарный ему народ, видимо, должен был возликовать от светящихся ворот, деревьев и шатров, а также прочих украшений, на которые на поскупился бюджет столицы. Тут действительно стояли такси. Я обратилась к водителям. Их ответ был однотипным: «Едем по счетчику. Сейчас посчитаем, сколько отсюда до Славянского бульвара…. 96 минут. Ну, тысячи в 4 уложитесь».

Меня отпугнула не столько сумма, названная таксистами, сколько время в пути до дома: 96 минут… Это означало одно: в Москве – очередной транспортный коллапс. И мы двинулись дальше пешком. Полицейский напротив Большого театра сказал, что открыли метро "Лубянка". Это означало, что мы еще полчаса должны были проплыть в соляной жиже, толкаясь и проклиная праздники. Многие предлагали срочно звонить в МЧС, кто-то вызывал "03"...

 
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