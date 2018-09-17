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«Иметь свое мнение по поводу того, что происходит с моими друзьями, я могу»
«Иметь свое мнение по поводу того, что происходит с моими друзьями, я могу»
Владимир Соловьев
17.09 08:59 |  число просмотров 156
(«12»)

Пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова сдает дела бывшему заместителю главного редактора МИА «Россия сегодня» Олегу Осипову и уходит зампредом в ВЭБ. Выйти в банк она может уже на этой неделе. С 2008 года госпожа Тимакова работала пресс-секретарем Дмитрия Медведева, по сути, являясь одним из его ключевых советников как в годы его президентства, так и после назначения премьером. О причинах ухода из правительства Наталья Тимакова рассказала спецкору “Ъ” Владимиру Соловьеву.

— О вашем уходе говорили давно. Почему ушли сейчас?

— В первый раз о том, чтобы сменить род деятельности и попробовать себя в чем-то, кроме госслужбы, я начала думать года три назад. Это было связано с тем, что к этому моменту была отлажена работа в правительстве, куда Дмитрий Анатольевич (Медведев.— “Ъ”) перешел в 2012 году. Был практически заново отстроен департамент пресс-службы, референтура. Потом к сфере моей ответственности добавился департамент культуры.
 

Прошлой осенью я сказала Дмитрию Медведеву, что после завершения нового политического цикла — избрания президента и утверждения нового состава правительства — хотела бы сменить род деятельности и попробовать себя вне пределов госслужбы. Так и произошло.

— Где-то с мая и начали говорить о вашем уходе.

— Я не считаю правильным делать какие-то тайны из своей карьеры, поэтому не очень это и скрывала. Время ухода зависело не только от меня, но и от того, как быстро премьер-министр решит, с кем бы он хотел работать дальше.

— Кастинг длился почти четыре месяца. Как он проходил?

— Премьер сформировал определенные критерии, а потом мы вместе — список кандидатов. Он с ними встретился и сделал выбор.

— Было много претендентов?

— Несколько человек. Он встречался не со всеми.

— Почему Олег Осипов?

— Дмитрий Медведев посчитал, что сможет с ним работать. Олег был корреспондентом кремлевского пула и когда я работала в кремлевской пресс-службе при Владимире Путине, и когда стала пресс-секретарем Дмитрия Медведева. Ездил с нами в командировки, общался с премьер-министром, брал интервью. У них есть определенный личный контакт. Кроме того, Олег из корреспондента вырос в руководителя достаточно крупной структуры в МИА «Россия сегодня». У него есть управленческий опыт, что важно. Он приходит не просто на позицию пресс-секретаря, но и заместителя главы аппарата правительства, который будет курировать два департамента — референтуру и департамент пресс-службы и информации. В случае с Олегом Осиповым есть сочетание журналистского прошлого, наличие контакта с премьер-министром и административный опыт.

— Вы были больше, чем просто пресс-секретарь. Выполняли и роль советника Дмитрия Медведева, преемника себе с ним вместе подбирали. Олег Осипов в этом смысле равноценная замена?

— У него есть все, чтобы стать равноценной заменой. Просто должно пройти немного времени. Все-таки я проработала с Дмитрием Медведевым 12 лет. Взаимопонимание и доверие не возникают на пустом месте.

— Сложно принимать решение уйти? Власть редко отпускает. Не в том смысле, что не отпускает людей от себя, а скорее люди за нее держатся.

— Сложно. В октябре будет 19 лет, как я пришла в Белый дом и стала работать заместителем начальника пресс-службы с новым премьером Владимиром Путиным. Он был тем человеком, который принял меня на госслужбу, где я последние 19 лет находилась. Это большая часть моей жизни, здесь я себя чувствовала достаточно уверенно. Но когда 19 лет по факту занимаешься одним и тем же, пусть на разных уровнях ответственности и вовлеченности в принятие решений, понимаешь, что хочешь попробовать что-то новое. Надо двигаться дальше. Не буду скрывать, принятие такого решения требует больших усилий.

— Насколько высок был уровень доверия между Дмитрием Медведевым и вами?

— Чтобы быть пресс-секретарем, который действительно помогает, уровень доверия должен быть высокий. Важно понимать, что, каким бы ты крутым пресс-секретарем или советником ни был, ты не заставишь руководителя сделать что-то, с чем он внутренне не согласен. Ни одного руководителя невозможно заставить что-либо сделать, если он сам не хочет. В разговорах с Дмитрием Медведевым слова «органично» и «неорганично» у нас всплывали постоянно.

— Вы на «ты» с премьером?

 
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