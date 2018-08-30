Тень шахтера Игорь Соколов, Кирилл Шучалин 168 30.08 17:27 |168 («Семь на семь») В начале июля 2018 года совет директоров акционерного общества «Интауголь» после согласования с правительством Коми принял решение о закрытии предприятия и сокращении 1200 человек, то есть — почти каждого двадцатого жителя города. Журналисты «7х7» Игорь Соколов и Кирилл Шучалин отправились в Инту, чтобы поговорить с людьми о том, как они восприняли сообщение о ликвидации градообразующего предприятия.



Уволенным горнякам предложили работу в «Воркутаугле» и на других предприятиях «Северстали». Некоторые уже согласились, но большинство останется в Инте — у них нет возможности переехать в другой город или регион. За два дня жизни в Инте корреспонденты встретились как с оптимистами, которые уверены, что с городом ничего не случится, так и с пессимистами, считающими, что без шахты Инта зачахнет и превратится в небольшой поселок. Многие из собеседников — чиновники, сотрудники муниципальных учреждений, предприниматели, рабочие — просили не называть их имен. Они боятся, что из-за огласки потеряют работу, должность или бизнес.

Часть 1 На Инту

Житель села Петунь Иван Сорвачёв отправляет угли в Москву, Инта становится золотым сердцем Коми, а фотограф Кирилл снимает нечто особенное В саму Инту поезд не приезжает — вокзал расположен в поселке Верхняя Инта в 12 километрах от города. Когда решили строить железную дорогу, никто не знал, где в этой местности выходят угольные пласты, а прокладывать трассу поверх будущего месторождения было небезопасно. Поэтому и решили отодвинуть дорогу подальше. Позже выяснилось, что пласты выходят в районе поселка Южный, который расположен значительно ближе к городу. Таким образом, вокзал мог находиться ближе, и таксисты бы не брали за поездку в одну сторону 350 рублей — почти в десять раз больше, чем стоит билет на рейсовом автобусе №101.



Автобус ездит по расписанию, частично его график согласуется с прибытием и отправлением поездов. Дорога из Верхней Инты до города занимает не больше получаса. Мы с фотографом Кириллом едем среди сплошного ивняка, за которым ничего невозможно разглядеть, только иногда мелькают какие-то далекие трубы и строения промышленного назначения. Кирилл высматривает шахту «Интинскую» — мы знаем, что она где-то недалеко от города. В какой-то момент среди тонких стволов кустарника показывается характерное строение — железная конструкция со звездой на вершине. Кирилл делает первые кадры и улыбается — он чувствует, что сфотографировал что-то важное. Вот только это была совсем не та шахта. Далее