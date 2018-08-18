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Аргентинский кокаин
Аргентинский кокаин
27.02 23:26 | число просмотров 4505 число постов 7
Аргентинские спецслужбы пресекли поставку 389 килограммов кокаина стоимостью в 50 миллионов евро по российским дипломатическим каналам. В его поставках участвовали сотрудники посольства России, а доставлен груз был на самолете Патрушева
 
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Не только кокаин
Не только кокаин
Михаил Маглов, Тимур Олевский, Дмитрий Трещанин, Екатерина Базанова, Мария Кугель
18.08 01:42 |  число просмотров 787
(«Настоящее время»)

Германия экстрадировала в Россию Андрея Ковальчука – главного фигуранта дела о контрабанде почти 400 килограммов кокаина из Аргентины. Но это не первый подобный эпизод, связанный с основным обвиняемым по "кокаиновому делу".

Настоящее Время совместно с проектом "Муниципальный сканер" выяснило, что у семьи Ковальчука как минимум дважды были проблемы из-за провалившихся попыток ввезти контрабанду в Россию. Удачных попыток могло быть гораздо больше: компания сестры Ковальчука неоднократно использовала бумаги, оформленные от имени Министерства иностранных дел России, и личные документы дипломатов, чтобы избежать досмотра на таможне и уплаты пошлин.

Галеон с серебром

Поздно вечером 24 марта 2012 года, почти около полуночи на таможню около города Себеж в Псковской области приехали два микроавтобуса Volkswagen Crafter с немецкими номерами. Дверцы грузовых отсеков были опечатаны, на бумажках было написано, что внутри находится "груз дипломата", с подписью одного из сотрудников посольства России в Германии. Шел дождь, но бумажные полоски не пострадали – ни грязи, ни потеков чернил, оттиски печатей выглядели свежими.

Каждый микроавтобус сопровождали по двое водителей: основной и сменщик. На таможне у дежурной МАПП "Бурачки" Елены Фоминой возникли вопросы к их документам. Сотрудница попросила водителей рассказать, что именно они ввозят в Россию. Водители ответили, что сами не знают. Для оформления груза они дали документы, в том числе доверенность от сотрудника российского МИДа Сергея Седых, справку из посольства России в Германии, что Седых возвращается из командировки в Россию, и копию его дипломатического паспорта. В декларации, под которой стояла подпись сотрудника МИДа Седых, утверждалось, что в машинах везут личные вещи и кухонную утварь – то есть обычный набор вещей человека, долгое время прожившего за границей и возвращающегося на родину.

Пока Фомина разбиралась с документами, на таможенный пост пришла ее коллега, старшая смены Лариса Синявская. Она разговаривала по мобильнику с начальником отдела таможни Олегом Прибором. Начальник звонил, чтобы узнать, почему его подчиненные так долго держат микроавтобусы с вещами дипломата. У Фоминой сложилось впечатление, что старшая смены знала о скором прибытии двух микроавтобусов. Начальник позже объяснил свои звонки и настойчивые просьбы: якобы ему в это же время звонил некий человек, который представился сотрудником департамента безопасности МИДа, и требовал немедленно пропустить автомобили.

Начальница смены сказала Фоминой, что посмотрит груз сама. Она вышла на улицу с фотоаппаратом и сделала несколько кадров, но снимки подчиненной показывать не стала. На таможенный пост зашел еще один сотрудник, он попросил копии документов, которые дали водители. У таможенного поста микроавтобусы простояли чуть более получаса: все документы были оформлены, декларация принята, и машины могли следовать дальше.

Но через несколько метров у выездного шлагбаума таможни микроавтобусы вновь остановили – на этот раз сотрудники ФСБ. Они приказали отогнать автомобили на специальную стоянку, где проводят досмотр контрабандистов. Груз задержали.

Внутри оказалось около ста посылок для разных фирм весом почти 3,7 тонны: ноутбуки, обувь, одежда, запчасти для автомобилей и так далее. Один из грузов – заготовки для ювелирной компании, около 216 килограммов серебра. Личных вещей дипломата таможенники не нашли.
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