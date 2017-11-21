  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Нападение на Фенгельгауэр
23.11 число просмотров 4314 число записей 31
 
Кандидат Собчак
18.11 число просмотров 8488 число записей 69
 
Необязательный татарский
18.11 число просмотров 642 число записей 6
 
Революции — 100 лет
15.11 число просмотров 1770 число записей 8
 
Дело Улюкаева
14.11 число просмотров 10737 число записей 64
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Скончался Михаил Задорнов
13.11 число просмотров 1820 число записей 7
 
Революции — 100 лет
15.11 число просмотров 1770 число записей 8
 
Дело театралов
27.10 число просмотров 1617 число записей 5
 
Не встретились
11.11 число просмотров 1529 число записей 5
 
Россияна, вперед!
18.11 число просмотров 1738 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
Духовник — не духовник
Духовник — не духовник
Ксения Лученко
21.11 15:25 |  число просмотров 667
(«Colta.ru»)

На днях телеканал «Дождь» показал фильм Сергея Ерженкова и Влада Пушкарева «Духовник. Лубянский батюшка Путина», героем которого стал епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). За несколько дней до эфира на сайте «Радио Свобода» было опубликовано интервью, которое епископ Тихон дал Зое Световой. Он утверждает, что фильм «Дождя» «заказной» — первый в череде грядущих «заказных» материалов о Русской православной церкви. На вопрос, кто же может заказывать такие расследования, епископ Тихон не ответил. Интервью Световой де-факто стало анонсом фильма, подогрев зрительский интерес, тем более что с корреспондентами «Дождя» епископ разговаривать отказался. У них получился фильм без героя.

И Светову, и авторов фильма очень интересует роль епископа Тихона в деле Кирилла Серебренникова. С самого ареста режиссера циркулировали слухи, что «рука РПЦ» причастна к его преследованию. Стремление это доказать, судя по всему, и стало поводом для создания фильма, авторы которого за неимением фактов давят на зрительские эмоции. За кадром Ерженков утверждает: «Несколько собеседников рассказали “Дождю”: епископ неоднократно при встречах с Путиным нелестно отзывался о Кирилле Серебренникове. Слежка за режиссером была установлена в начале года, рассказали близкие к ФСБ источники, и недовольство владыки могло повлиять на решение о начале оперативных действий».

Следим за руками: источники говорят, что епископ выражал недовольство работой Серебренникова в присутствии президента. Другие (?) источники говорят, что режиссер был в оперативной разработке с начала года. Это факты. А далее приводится суждение авторов фильма, что между этими двумя фактами может быть причинно-следственная связь. То есть зритель ожидает расследования этой связи, запасается попкорном в предвкушении информации, но получает очередную эмоцию.

Далее прямой склейкой идут начитанные актером слова Серебренникова из зала Басманного суда: «Я узнал, что за мной ведется слежка, намного раньше, чем из материалов дела. Официанты говорили: “У вас там магнитофон под столом”. То есть я об этом знал». В это время на экране крупным планом показан молодой монах с закрытыми глазами, олицетворяющий то ли телепатическую слежку, то ли предупредительного официанта. Всё. Это кульминация фильма, драматургически верно пришедшаяся на его середину. На том месте, где должны быть доказательства, оказались домыслы и манипуляции зрителем. Мало ли о ком еще мог отзываться «нелестно» епископ, сидя с президентом за одним столом? Сами же авторы вмонтировали в фильм критические слова Шевкунова о «Левиафане» Звягинцева. А в интервью Световой он говорит, что фильмы Серебренникова — в частности, «Ученика» — не смотрел, но предполагает, что это фильм не антиклерикальный, а антифарисейский. Исходя из чего зритель должен верить анонимным источникам и не верить Шевкунову? Только потому, что так хотят авторы?
Далее
Посты дня
За этот месяц много всего произошло
blogTania Felgengauer    23.11 13:23 |  число просмотров 941
За этот месяц много всего произошло Месяц назад примерно в это время меня попытался убить какой-то неизвестный мне человек. Но мне повезло
 
По ситуации в ЛНР
blogBuninCo    22.11 22:27 |  число просмотров 1214
По ситуации в ЛНР На вариант "свержения" Плотницкого у Кремля был свой ответ – кто бы ни пришел, он будет лоялен
 
Мне когда говорили, что теперешняя пропаганда хуже советской, я как-то сомневалась
blogAnna Narinskaya    22.11 17:34 |  число просмотров 1375
Мне когда говорили, что теперешняя пропаганда хуже советской, я как-то сомневалась В начале девяностых я работала ресечером на большом проекте журнала The Atlantic, изучавшим советскую пропаганду во время войны
 
А ведь часто стало заклинивать ручное управление!
blogPavel Konagen    21.11 22:43 |  число просмотров 1545
А ведь часто стало заклинивать ручное управление! На второй день травли школьника из Нового Уренгоя защищать его принялись в Кремле. Хотели быстро остудить разбушевавшуюся толпу. А не получается
 
Звонят нам с телеканала "Россия", спрашивают разрешения на использование в фильме песни "Ад наш"
blogЭЛИЗИУМ / ELYSIUM    21.11 22:07 |  число просмотров 1776
Звонят нам с телеканала "Россия", спрашивают разрешения на использование в фильме песни "Ад наш" "Включаем дурачка", и по нашей просьбе то же самое предложение высылают нам на емейл на согласование... Да то ли по ошибке, то ли по глупости прикладывают к письму файлом полный сценарий 4-серийного пропагандистского фильма Александра Проханова
 
все записи

Выбор редактора
Обращу внимание
blogСергей Смирнов    21.11 06:36 |  число просмотров 1277
Обращу внимание Кто написал заявление в прокуратуру, АП и ФСБ на мальчика, который предположил, что не все немцы хотели воевать? А написал на него заявление активист Сергей Колясников. Который в середине 2000-х готов был приговорен к штрафу за пропаганду нацизма
 
Что не так с памятником Александру III
blogНечаев    19.11 11:14 |  число просмотров 1860
Что не так с памятником Александру III Оказывается, что это очередная безграмотная и наспех сделанная поделка
 
Крыса внутри?
blogВенедиктов    19.11 10:55 |  число просмотров 2503
Крыса внутри? Никто не знает ни маршрута кортежа Путина, ни время его прибытия
 
События
Фестиваль молодежи и студентов
19.10 |  число просмотров 2241
Фестиваль молодежи и студентов
В Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи студентов. В нем принял участие Владимир Путин. Блогеры обсуждают смысл этого мероприятия
все записи
Кино
"Матильда"
31.10 |  число просмотров 6760
"Матильда"
В России начались показы "Матильды" Алексея Учителя, против которых так яростно боролась депутат Поклонская. Первые зрители удивлены тому, насколько беспомощным вышел фильм
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 8192
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Агент СМИт
15.11 |  число просмотров 1029
Агент СМИт
Комитет Госдумы по информационной политике порекомендовал принять поправку, которая позволяет признавать СМИ иностранным агентом
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 1507
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012