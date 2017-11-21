На днях телеканал «Дождь» показал фильм Сергея Ерженкова и Влада Пушкарева «Духовник. Лубянский батюшка Путина», героем которого стал епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). За несколько дней до эфира на сайте «Радио Свобода» было опубликовано интервью, которое епископ Тихон дал Зое Световой. Он утверждает, что фильм «Дождя» «заказной» — первый в череде грядущих «заказных» материалов о Русской православной церкви. На вопрос, кто же может заказывать такие расследования, епископ Тихон не ответил. Интервью Световой де-факто стало анонсом фильма, подогрев зрительский интерес, тем более что с корреспондентами «Дождя» епископ разговаривать отказался. У них получился фильм без героя. И Светову, и авторов фильма очень интересует роль епископа Тихона в деле Кирилла Серебренникова. С самого ареста режиссера циркулировали слухи, что «рука РПЦ» причастна к его преследованию. Стремление это доказать, судя по всему, и стало поводом для создания фильма, авторы которого за неимением фактов давят на зрительские эмоции. За кадром Ерженков утверждает: «Несколько собеседников рассказали “Дождю”: епископ неоднократно при встречах с Путиным нелестно отзывался о Кирилле Серебренникове. Слежка за режиссером была установлена в начале года, рассказали близкие к ФСБ источники, и недовольство владыки могло повлиять на решение о начале оперативных действий». Следим за руками: источники говорят, что епископ выражал недовольство работой Серебренникова в присутствии президента. Другие (?) источники говорят, что режиссер был в оперативной разработке с начала года. Это факты. А далее приводится суждение авторов фильма, что между этими двумя фактами может быть причинно-следственная связь. То есть зритель ожидает расследования этой связи, запасается попкорном в предвкушении информации, но получает очередную эмоцию. Далее прямой склейкой идут начитанные актером слова Серебренникова из зала Басманного суда: «Я узнал, что за мной ведется слежка, намного раньше, чем из материалов дела. Официанты говорили: “У вас там магнитофон под столом”. То есть я об этом знал». В это время на экране крупным планом показан молодой монах с закрытыми глазами, олицетворяющий то ли телепатическую слежку, то ли предупредительного официанта. Всё. Это кульминация фильма, драматургически верно пришедшаяся на его середину. На том месте, где должны быть доказательства, оказались домыслы и манипуляции зрителем. Мало ли о ком еще мог отзываться «нелестно» епископ, сидя с президентом за одним столом? Сами же авторы вмонтировали в фильм критические слова Шевкунова о «Левиафане» Звягинцева. А в интервью Световой он говорит, что фильмы Серебренникова — в частности, «Ученика» — не смотрел, но предполагает, что это фильм не антиклерикальный, а антифарисейский. Исходя из чего зритель должен верить анонимным источникам и не верить Шевкунову? Только потому, что так хотят авторы?