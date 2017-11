Панамагейт 2.0: самое важное из нового досье по офшорам Петр Мироненко, Ирина Малкова 697 6.11 13:25 |697 («The Bell») 13,4 млн документов, больше 120 политиков со всего мира, офшорные компании королевы Великобритании и соратников Трампа, а также очень любопытные детали известных сделок с участием Алишера Усманова и Юрия Мильнера. Главные зарубежные истории – тут, а мы коротко рассказываем о тех, которые связаны с Россией. Министр торговли США и «Сибур» Больше всех от публикации пострадает, похоже, Дональд Трамп. Министр торговли в его правительстве, миллиардер Уилбур Росс, оказался совладельцем судоходной компании Navigator Holdings. Один из ее крупнейших клиентов — российский «Сибур», в число акционеров которого входят Геннадий Тимченко, включенный в санкционный список США как представитель ближайшего круга Владимира Путина, и предполагаемый зять Путина Кирилл Шамалов. До прихода Росса в компанию Navigator Holdings сдавала «Сибуру» во фрахт два газовоза, после — четыре, пишет участвовавшая в расследовании The New York Times. Доля «Сибура» в выручке судоходной компании с 2014 до 2015 года выросла с 5,3% до 9,1%. Всего с 2014 года российская компания принесла Navigator $68 млн. CEO судоходной компании Дэвид Баттерс на конференс-колле в 2016 году рассказывал инвесторам, какую выгоду компании принесет вытеснение «Сибуром» американских поставщиков газа с европейского рынка. Росс не нарушает закона, но ситуация может быть расценена как конфликт интересов: министр одновременно получает прибыль от работы с российской компанией и отвечает за внешнюю политику в кабинете Трампа, пишет NYT. Для Трампа это очень некстати. Бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт под домашним арестом, а советник по внешней политике Джордж Пападопулос еще в июле сдался ФБР и дает показания о том, что Трамп и его окружение были не против встреч с российскими чиновниками вовремя предвыборной кампании. На этом фоне Трамп готовится к новой встрече с Владимиром Путиным на саммите АТЭС. Уилбур Росс в расследовании российских связей команды Трампа быстро ушел на второй план, хотя поначалу казался перспективным подозреваемым — с 2014 по 2017 год Росс был совладельцем и зампредом совета директоров Bank of Cyprus, не меньше трети которого тогда принадлежало россиянам. Такую же должность в совете директоров банка занимал бывший гендиректор «Норникеля» и сослуживец Владимира Путина по ленинградскому КГБ Владимир Стржалковский. В числе российских акционеров Bank of Cyprus были Виктор Вексельберг и Дмитрий Рыболовлев, а возглавлял банк экс-глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман, которого, по выражению Guardian, «связывали теплые отношения» с Путиным и Германом Грефом. Далее