Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США Полина Русяева, Андрей Захаров 342 17.10 10:37 |342 («РБК») 22 октября 2016 года, город Шарлотт, штат Северная Каролина. В центральный парк вышли несколько десятков человек. Но не на прогулку, хотя погода была солнечной, а на митинг против «полицейского насилия». Протестующие афроамериканцы скандируют лозунги у фонтана, потом мирно шествуют до входа в местный департамент полиции: на крыльце они несколько раз выкрикивают Black Lives Matter — это популярный лозунг и название организации, выступающей за права чернокожего населения США.



Мероприятие в Шарлотте раскручивалось в Facebook от имени сообщества BlackMattersUS, которое не имеет ничего общего с Black Live Matter. Связи организации уходят далеко за пределы США — Россия, Санкт-Петербург, улица Савушкина, 55.

Этот адрес в Приморском районе давно на слуху: около пяти лет назад в четырехэтажном здании на улице Савушкина начали работать первые несколько десятков человек, основной задачей которых стала пропаганда патриотических ценностей в Рунете. Работа сотрудников «фабрики троллей» (далее «фабрика»), предположительно созданной и спонсируемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сводилась к написанию множества комментариев под вымышленными именами в блогах и соцсетях — в защиту действующей власти, с нападками на оппозиционеров и критически настроенных граждан и в поддержку политически угодных общественных событий.



Вскоре «фабрика» начала перерастать свои изначально примитивные методы работы. В здании на Савушкина появились первые порталы, которые впоследствии стали ядром медийной части организации — так называемая ​фабрика медиа, целый патриотический холдинг, о котором журнал РБК писал в марте 2017-го, и аудитория которого сейчас превышает 50 млн человек в месяц. Тогда же начались эксперименты с зарубежными сегментами интернета — на немецком, арабском, английском языках, в привычном пространстве — в соцсетях.



К середине 2015 года «фабрика» разрослась до 200–250 человек, расширился и набор инструментов — в ход пошли видео, инфографика, мемы, репортажи, новости, интервью, аналитические материалы и собственные сообщества. А уже в январе 2017-го Агентство интернет-исследований, одно из первых юрлиц «фабрики троллей» (прекратило свою деятельность в 2015-м; в конце 2016-го исключено из реестра), вместе с телеканалом RT упоминалось в докладе американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США. А вскоре после избрания Дональда Трампа были созданы несколько комиссий в конгрессе и сенате, которые ведут расследования этого инцидента.



Американские корпорации — Facebook, Twitter, Google — сотрудничают с властями, разыскивая следы «троллей» на своих площадках. Западные СМИ — WSJ, NYT, CNN, The Daily Beast и другие — почти ежедневно публикуют новые факты о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию: находят все новые сообщества, работавшие до и после выборов, связанные с ними объявления и мероприятия. В основу статей ложатся даже отдельные иллюстрации и видео, связанные с заблокированными сообществами.



Журнал РБК провел свое расследование: нам удалось найти и подтвердить причастность людей с Савушкина минимум к 120 сообществам и тематическим аккаунтам, проанализировать их содержание и посчитать совокупные расходы на кампанию. Соизмерим ли масштаб работы «фабрики троллей» за рубежом с вызванным в США ажиотажем вокруг этой истории?



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