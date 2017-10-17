  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Дело Роскомнадзора
15.10 число просмотров 589 число записей 5
 
Горящие за Матильду
14.10 число просмотров 3050 число записей 13
 
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 число просмотров 736 число записей 5
 
Убийство Дениса Вороненкова
10.10 число просмотров 6567 число записей 20
 
Навальный идет в президенты
8.10 число просмотров 5824 число записей 57
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Кандидат Собчак
18.10 число просмотров 4237 число записей 45
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2849 число записей 9
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1940 число записей 14
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1845 число записей 10
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1624 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Полина Русяева, Андрей Захаров
17.10 10:37 |  число просмотров 342
(«РБК»)
22 октября 2016 года, город Шарлотт, штат Северная Каролина. В центральный парк вышли несколько десятков человек. Но не на прогулку, хотя погода была солнечной, а на митинг против «полицейского насилия». Протестующие афроамериканцы скандируют лозунги у фонтана, потом мирно шествуют до входа в местный департамент полиции: на крыльце они несколько раз выкрикивают Black Lives Matter — это популярный лозунг и название организации, выступающей за права чернокожего населения США.

Мероприятие в Шарлотте раскручивалось в Facebook от имени сообщества BlackMattersUS, которое не имеет ничего общего с Black Live Matter. Связи организации уходят далеко за пределы США — Россия, Санкт-Петербург, улица Савушкина, 55.
Этот адрес в Приморском районе давно на слуху: около пяти лет назад в четырехэтажном здании на улице Савушкина начали работать первые несколько десятков человек, основной задачей которых стала пропаганда патриотических ценностей в Рунете. Работа сотрудников «фабрики троллей» (далее «фабрика»), предположительно созданной и спонсируемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сводилась к написанию множества комментариев под вымышленными именами в блогах и соцсетях — в защиту действующей власти, с нападками на оппозиционеров и критически настроенных граждан и в поддержку политически угодных общественных событий.

Вскоре «фабрика» начала перерастать свои изначально примитивные методы работы. В здании на Савушкина появились первые порталы, которые впоследствии стали ядром медийной части организации — так называемая ​фабрика медиа, целый патриотический холдинг, о котором журнал РБК писал в марте 2017-го, и аудитория которого сейчас превышает 50 млн человек в месяц. Тогда же начались эксперименты с зарубежными сегментами интернета — на немецком, арабском, английском языках, в привычном пространстве — в соцсетях.

К середине 2015 года «фабрика» разрослась до 200–250 человек, расширился и набор инструментов — в ход пошли видео, инфографика, мемы, репортажи, новости, интервью, аналитические материалы и собственные сообщества. А уже в январе 2017-го Агентство интернет-исследований, одно из первых юрлиц «фабрики троллей» (прекратило свою деятельность в 2015-м; в конце 2016-го исключено из реестра), вместе с телеканалом RT упоминалось в докладе американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США. А вскоре после избрания Дональда Трампа были созданы несколько комиссий в конгрессе и сенате, которые ведут расследования этого инцидента.

Американские корпорации — Facebook, Twitter, Google — сотрудничают с властями, разыскивая следы «троллей» на своих площадках. Западные СМИ — WSJ, NYT, CNN, The Daily Beast и другие — почти ежедневно публикуют новые факты о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию: находят все новые сообщества, работавшие до и после выборов, связанные с ними объявления и мероприятия. В основу статей ложатся даже отдельные иллюстрации и видео, связанные с заблокированными сообществами.

Журнал РБК провел свое расследование: нам удалось найти и подтвердить причастность людей с Савушкина минимум к 120 сообществам и тематическим аккаунтам, проанализировать их содержание и посчитать совокупные расходы на кампанию. Соизмерим ли масштаб работы «фабрики троллей» за рубежом с вызванным в США ажиотажем вокруг этой истории?
Далее
Посты дня
Меня давно беспокоит этот вопрос: где деньги
blogElizaveta Osetinskaya    18.10 23:30 |  число просмотров 303
Меня давно беспокоит этот вопрос: где деньги Если все кричат кругом, что ради денег, это надо считать. А игрушка дорогая, кстати. консультант Берни Сандерса, все такое
 
Некие "бизнесмены" не брезгуют наживаться на здравоохранении и Минздрав им в этом помогает
blogsobollubov    18.10 23:25 |  число просмотров 209
Некие "бизнесмены" не брезгуют наживаться на здравоохранении и Минздрав им в этом помогает Некий Олег Данилов, гендиректор Национальной ассоциации клинического питания, через своих людей долго лоббировал замену натуральных продуктов в больничном питании на некие белковые смеси
 
Как нас обворовывает ФНС и ПФР
blogЕкатерина Мень    18.10 22:36 |  число просмотров 246
Как нас обворовывает ФНС и ПФР Воровать у предпринимателей - это запредельно, воровать у НКО, занимающегося больными детьми, на которых государство кладет большой болт - подло. Но воровать со счета президентского гранта - это необъяснимо
 
Два сценария выборов-2018
blogНезыгарь    18.10 09:36 |  число просмотров 1345
Два сценария выборов-2018 Первый называется "преемник". Второй- "транзит". Как говорит источник, еще в августе Президент утвердил две концепции и поручил вести их подготовку
 
Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку
blogNavalny    17.10 22:35 |  число просмотров 506
Мы выиграли. Всем спасибо за поддержку Европейский суд по правам человека вынес решение по "делу Ив Роше" в нашу пользу. Мы доказали, что дело было сфабриковано, и отвратительная клоунада, происходившая в Замоскворецком суде в 2014 году, не имела никакого отношения к справедливому судебному разбирательству
 
все записи

Выбор редактора
"Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно"
blogIvan Kolpakov    17.10 22:02 |  число просмотров 1155
"Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно" Актриса Любовь Толкалина, которая сегодня заметно выступила в нашем опросе про домогательства в киноиндустрии ("сексуальные домогательства — ну это же прекрасно"), разумеется, попыталась отказаться от своих слов
 
Продолжаем планомерно обжаловать недопуск в Россию норвежского журналиста
blogIvan Pavlov    17.10 21:39 |  число просмотров 379
Продолжаем планомерно обжаловать недопуск в Россию норвежского журналиста У Томаса была аккредитация и пятилетняя российская виза, но это никого не остановило. Как выяснилось позднее, соответствующее решение было принято ФСБ
 
Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова
blogПетр Шкуматов    16.10 16:14 |  число просмотров 1518
Кто виноват в смерти актера Дмитрия Марьянова Мы увидели обратную сторону девелоперского бизнеса. Мы увидели, как погоня за сверх прибылью убивает людей
 
События
Орёл молодой
7.10 |  число просмотров 1040
Орёл молодой
Исполняющим обязанности губернатора Орловской области неожиданно назначен молодой коммунист Андрей Клычков, собиравшийся участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году
все записи
Кино
Горящие за Матильду
14.10 |  число просмотров 3050
Горящие за Матильду
Неизвестные в масках подожгли два автомобиля у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. На месте поджога были найдены листовки "Гореть за Матильду". После этих событий киносеть «Формула кино» и «Синема парк» отказались от показа фильма.
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7570
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 15325
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
Нобелевская премия для Исигуро
10.10 |  число просмотров 736
Нобелевская премия для Исигуро
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро, британский писатель английского происхождения, за «полные эмоциональной силы книги, обнажающие бездну под нашим обманчивым чувством связи с этим миром»
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012