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Главное направление экономического удара
Главное направление экономического удара
Сергей Шелин
13.10 20:15 |  число просмотров 1066
(«Росбалт»)

Те, кто следит за казенными хрониками, знают, что начальники хозяйственных ведомств, финансисты и капитаны нашей промышленности и торговли, наперебой докладывают вождю, что в стране растет экономика, и рост этот набирает скорость.

Разумеется, Путину говорят то, что он хочет услышать. Главная техника, которой обязан овладеть технократ, — это техника придворного обхождения. Лидер нации ждет от страны не чего-нибудь, а хозяйственного подъема. Следовательно, окружение подает соответствующие реплики.

Стоит ли за этими ожиданиями какая-то новая управленческая доктрина? На первый взгляд, ее нет.

«Продолжим совершенствовать законодательную базу, будем снимать избыточные административные барьеры… Ставим перед собой задачу довести уровень малого и среднего бизнеса в России к 2030 году до 40 процентов…». Намерения, которыми Путин на днях поделился с немецкими бизнесменами, ничем не отличаются от планов всех периодов его правления, начиная с 2000 года. И поэтому создают иллюзию отсутствия идей.

Но, кроме обещаний, есть дела. А планы, прочитываемые в высочайших делах, говорят, что у Путина сегодня все-таки есть рецепт подъема экономики, в который он хотя бы отчасти верит.

Слагаемые новой экономической терапии таковы.

 

 — Расставить на все должности технократов, т. е. людей, абсолютно послушных и в ужасе избегающих хоть что-нибудь решить самостоятельно. Их работа — выполнять высочайшие приказы, которые по определению будут мудрыми.

 — Не колеблясь, наращивать мощь контрольно-надзорной машины. Каждый, будь он чиновником, коммерсантом любого калибра или рядовым гражданином, должен постоянно быть обложен со всех сторон и панически бояться сделать что-то «теневое».

 — Завершить процедуру сведения государственных доходов с расходами, начатую еще в позапрошлом году, сохранив (но больше не увеличивая) огромные силовые траты и урезав все прочее — от пенсионных расходов до образования, медицины и дорожного строительства.

 — Поднимать передовые отрасли экономики путем выдачи тщательно отфильтрованным бизнесменам казенных и полуказенных денег на красиво составленные проекты.

Да, в этой системе нет места вольному предпринимательству. Но зато низка инфляция, бюджет сбалансирован, доверенному и подконтрольному бизнесу поэтому уютно, и он звонко чеканит шаг, а во всех сферах царит «прозрачность», которую всегда так ценил вождь.

И да, на свободный приток инвестиций надежд нет. Как и на творческий труд работников. Так и не надо. Гнать экономику вперед будут верные и послушные люди, нацеленные высшим начальством на выполнение правильных в его, начальства, глазах заданий.

 

Чем не рецепт роста? Согласимся, что это и в самом деле рецепт. Вопрос только, какого роста. В нынешнем году обещают двухпроцентный подъем. Допустим, половину от этих двух процентов обеспечит статистическое ведомство. Но ведь один-то процент останется. Это втрое меньше, чем в среднем по миру, однако и не полный застой. Что-то от роста в нем есть. Или, по крайней мере, может быть, если не стрясется нечто совсем уж печальное.
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