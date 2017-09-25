  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
АМР-убийца
26.09 число просмотров 1132 число записей 3
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1733 число записей 17
 
Дело Улюкаева
11.09 число просмотров 9474 число записей 62
 
Дело Кирилла Серебренникова
25.08 число просмотров 7919 число записей 42
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3163 число записей 8
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 3512 число записей 10
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 2936 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2195 число записей 11
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2056 число записей 9
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1733 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля
Константин Гаазе
25.09 23:11 |  число просмотров 516
(«РБК»)
Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина

Молодежь в этом году особенно востребована. Можно даже сказать, что молодежь — хит сезона. Недавняя поездка Владимира Путина в «Яндекс», как и почти все политические жесты президента, сделанные им начиная с весны, адресована молодежи. В чем дело? Почему вдруг граждане РФ, технически подходящие под категорию «молодежь», оказались на особом положении? Дело в митингах Навального в марте и июне, на которые вышла преимущественно молодежь, или в чем-то другом, например в том, что голоса людей из возрастных страт от 20 до 24, от 25 до 29 и от 30 до 34 будут критически необходимы президенту в марте 2018 года? Неужто молодость наконец-то стала чем-то вроде компенсации за невысокие доходы и низкий кредитный рейтинг?

Вряд ли. Похоже, что президент Путин не собирается сделать ставку на молодежь или о чем-то с ней договариваться. Говоря попросту, тема молодежи в политике зазвучала очень кстати и для президента, и для куратора предвыборной кампании Сергея Кириенко. Да, виноват в этом в том числе Навальный, но не в нем теперь дело. Не от него спасает молодежь вся президентская рать и не из-за него она с молодежью возится. Предполагается в целом нечто иное. Молодежь, если немного обобщить, представляет собой глину, из которой Кремль лепит сегодня макет того, что с 2018 по 2024 год будет влиять на картину политического. Вернее, строго говоря, как раз не политического, а вместо-политического или даже будто-политического.

Зачем?

Одержимость внутриполитической команды президента молодежью очевидна и наглядна, но не имеет рационального объяснения, вот в чем загвоздка. С точки зрения демографии эти выборы — самые комфортные для Путина за всю карьеру, если принять на веру гипотезу, что, чем старше избиратель, тем с большей вероятностью он отдаст свой голос действующему президенту. Три группы, в которые Росстат объединяет граждан в возрасте от 20 до 34 лет, в 2017 году насчитывают в общей сложности 32,2 млн человек, даже в 2004 году «молодежи» в стране было больше — 32,6 млн человек, а в 2012 году — намного больше, 35 млн с небольшим.

А вот пенсионеров в 2017 году Росстат насчитал 41,6 млн человек (возрастные группы от 55 лет). Получается, что молодежь президенту не так уж и нужна: по сравнению с 2012 годом пожилых (возраст в России — понятие не биологическое, а социально-экономическое, если не чисто бюджетное) стало почти на 5 млн человек больше. Нужны социальная политика и пенсии, а не поездки в «Яндекс» и центр «Сириус». Нужны старые добрые нацпроекты, а не прямые включения в школах 1 сентября. На фоне слухов, что о выдвижении на четвертый срок Путин объявит на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Москве и Сочи в октябре, за пенсионеров становится как-то даже обидно.
Далее
Посты дня
По итогам истории с фильмом "Крым"
blogLiza Surganova    28.09 22:35 |  число просмотров 169
По итогам истории с фильмом "Крым" Кто-то взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них "Крыму" отметку "жду"
 
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все
blogArtur Khachuyan    28.09 11:19 |  число просмотров 661
150 рублей в месяц и мама из региона будет знать о своем будущем адольфе гитлере все Мы предупредим, если ребенок стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д. Пишет сообщения экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности
 
Странности дела Улюкаева
blogВенедиктов    28.09 09:48 |  число просмотров 689
Странности дела Улюкаева Ни следователь ФСБ, ни прокуратура не допросили партнера по бильярду Костина. Отказались
 
Новая – маленькая, но победа
blogСергей Шаргунов    27.09 15:36 |  число просмотров 537
Новая – маленькая, но победа Прошла неделя различных согласований. И всё получилось! Крошку Олю включили в список, теперь автобус возит ее до школы
 
Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга?
blogAndrei Ksenchuk    27.09 14:54 |  число просмотров 634
Почему издание не осветило митинг Навального и удалило опубликованный ранее анонс этого митинга? Меня об этом попросили люди, которые финансово помогают изданию. Навальному я чисто по-человекески не симпатизирую
 
все записи

Выбор редактора
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях?
blogАндрей Бобров    25.09 23:28 |  число просмотров 967
Скажите, знаете ли вы что-то о таких нововведениях? На этой площадке проводят тренировки на роликах ветераны конькобежного спорта. Людям от 50-ти до 78 лет. Им прямо говорят - платите или не появляйтесь больше
 
Строим новую медицину!
blogМария Гайдар    25.09 23:21 |  число просмотров 1098
Строим новую медицину! Сейчас в украинском селе существует колоссальный дефицит врачей: укомплектовано только 45-60% должностей
 
Дорогой Лёша!
blogКсения Собчак    24.09 10:34 |  число просмотров 1256
Дорогой Лёша! Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
 
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2310
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3716
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7040
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14622
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5312
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012