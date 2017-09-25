Эпоха волонтеров: что означает новая молодежная политика Кремля Константин Гаазе 516 25.09 23:11 |516 («РБК») Образ будущего готов — улыбающиеся молодые люди, аполитичные и занятые решением важных социальных проблем. Именно такие могут определить политический стиль четвертого срока Владимира Путина



Молодежь в этом году особенно востребована. Можно даже сказать, что молодежь — хит сезона. Недавняя поездка Владимира Путина в «Яндекс», как и почти все политические жесты президента, сделанные им начиная с весны, адресована молодежи. В чем дело? Почему вдруг граждане РФ, технически подходящие под категорию «молодежь», оказались на особом положении? Дело в митингах Навального в марте и июне, на которые вышла преимущественно молодежь, или в чем-то другом, например в том, что голоса людей из возрастных страт от 20 до 24, от 25 до 29 и от 30 до 34 будут критически необходимы президенту в марте 2018 года? Неужто молодость наконец-то стала чем-то вроде компенсации за невысокие доходы и низкий кредитный рейтинг?



Вряд ли. Похоже, что президент Путин не собирается сделать ставку на молодежь или о чем-то с ней договариваться. Говоря попросту, тема молодежи в политике зазвучала очень кстати и для президента, и для куратора предвыборной кампании Сергея Кириенко. Да, виноват в этом в том числе Навальный, но не в нем теперь дело. Не от него спасает молодежь вся президентская рать и не из-за него она с молодежью возится. Предполагается в целом нечто иное. Молодежь, если немного обобщить, представляет собой глину, из которой Кремль лепит сегодня макет того, что с 2018 по 2024 год будет влиять на картину политического. Вернее, строго говоря, как раз не политического, а вместо-политического или даже будто-политического.



Зачем?



Одержимость внутриполитической команды президента молодежью очевидна и наглядна, но не имеет рационального объяснения, вот в чем загвоздка. С точки зрения демографии эти выборы — самые комфортные для Путина за всю карьеру, если принять на веру гипотезу, что, чем старше избиратель, тем с большей вероятностью он отдаст свой голос действующему президенту. Три группы, в которые Росстат объединяет граждан в возрасте от 20 до 34 лет, в 2017 году насчитывают в общей сложности 32,2 млн человек, даже в 2004 году «молодежи» в стране было больше — 32,6 млн человек, а в 2012 году — намного больше, 35 млн с небольшим.



А вот пенсионеров в 2017 году Росстат насчитал 41,6 млн человек (возрастные группы от 55 лет). Получается, что молодежь президенту не так уж и нужна: по сравнению с 2012 годом пожилых (возраст в России — понятие не биологическое, а социально-экономическое, если не чисто бюджетное) стало почти на 5 млн человек больше. Нужны социальная политика и пенсии, а не поездки в «Яндекс» и центр «Сириус». Нужны старые добрые нацпроекты, а не прямые включения в школах 1 сентября. На фоне слухов, что о выдвижении на четвертый срок Путин объявит на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Москве и Сочи в октябре, за пенсионеров становится как-то даже обидно.



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