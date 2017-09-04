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"Джинса" — наша профессия. Сколько стоит "заказуха" на НТВ
"Джинса" — наша профессия. Сколько стоит "заказуха" на НТВ
The Insider
4.09 17:36 |  число просмотров 472
(«The Insider»)

Телеканал НТВ под видом информационных сюжетов и комментариев независимых экспертов предлагает зрителям скрытую рекламу. Как стало известно The Insider, это происходит как минимум в одной из основных информационных программ — «Деловое утро». The Insider выяснил, как организована схема размещения в новостях платных сюжетов и сколько это стоит. Перед публикацией материала некие пиарщики, представляющие интересы НТВ, предложили редакции деньги за то, чтобы издание не писало об этом. Между тем вопросом о нарушении закона о рекламе на НТВ уже заинтересовалась ФАС.

11 августа управляющему партнеру Hot Consulting Роману Сабиржанову позвонила девушка, представившаяся Татьяной Бабиченко, и предложила сделать с его участием сюжет в программе «Деловое утро» на НТВ. Диалог получился довольно коротким.

— Аудитория, конечно, не наша, но давайте сделаем.

— Роман, но это не бесплатно, конечно же, вы же понимаете, как работают СМИ

— Нет, не понимаю, другие телеканалы денег не просили.

— Но вы же понимаете, что НТВ — это охват! — отвечала Татьяна, но так и не нашла понимания и даже не успела озвучить сумму.

Возмущенный Роман Сабиржанов немедленно опубликовал в Facebook пост об этом разговоре, охарактеризовав эту ситуацию как «днище». После чего в комментариях появилась корреспондент программы Татьяна Суворова, оставившая следующий комментарий: «Коллеги, спасибо всем за неравнодушие. Роман прислал мне телефон звонившей ему девушки. Мы созвонились. Девушка предлагала услуги пиара. Неясно, почему днище НТВ в этой истории? Если вы мне покажете хоть одного пиарщика, работающего без денег, то я куплю вам новую машину. Пиарщики всегда берут деньги за устройство своих спикеров в СМИ. Плохо, что они представляются сотрудниками канала».

Суворову поддержала экс-сотрудница НТВ Олеся Черныш: «Я уже почти год как не на НТВ, но случаи такие участились, я смотрю… Недавно так же моим спикерам позвонил молодой человек и предложил участие в программе за 120 тысяч! Некий Никита! Причем представился он представителем канала». Ни Суворову, ни Черныш не возмущал сам факт появления в программе «джинсы» (то есть рекламы под видом информационного материала), их недовольство вызывало лишь то, что эфиром торгуют некие «левые люди».

Чуть позже в комментариях появилась и некая Ирина Люгай — судя по соцсетям, до весны этого года она занималась преимущественно своей школой танцев, а затем переквалифицировалась в пиарщики. Она открыто предлагает услуги «личного брендинга» на НТВ — то есть, проще говоря, разрекламировать свое имя и свой бизнес в информационной программе «Деловое утро» на НТВ:
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