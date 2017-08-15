Борьба «православной общественности» против еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» дала радикальному движению «царебожников» повод напомнить о себе. Едва ли «хэдлайнер» этой борьбы депутат Поклонская полностью разделяет идеи «царебожников», но ее представление о «безгрешности» царя вполне им соответствует. Поклонская и «экстремизм» О «Матильде» за последние месяцы сказано и написано столько, что нет смысла напоминать немудреный сюжет этой картины. Основной пафос протестов экс-прокурора Крыма и полумифических «100 000 православных», письма которых у нее якобы имеются, состоит в том, что предметом их религиозной веры (?!) является хранение Николаем II девственности до брака, что, по идее, должно исключать наличие у него полновесного романа с балериной Матильдой Кшесинской, которому, собственно, и посвящен фильм. Собственно, наличие такой особой, отличной от ортодоксальной «веры в царя» и является главным признаком причастности Поклонской и ее единомышленников к «секте царебожников», если выражаться языком признанного в РПЦ МП авторитета по «сектам» профессора Дворкина. С точки зрения ортодоксального православного вероучения, «нет человека, который бы жил и не согрешил». Единственным безгрешным за всю историю человечества является Иисус Христос, в котором человеческая природа соединилась с божественной. Царь Николай после многолетних колебаний был причислен РПЦ МП к лику святых, но не за праведность своей жизни, а исключительно за образ своей смерти, которую он принял смиренно, жертвенно, по-христиански.

В Московском патриархате его почитают как страстотерпца, уподобляя, таким образом, его подвиг двум самым известным страстотерпцам русской истории — юным князьям Борису и Глебу, сыновьям св. Владимира, крестителя Руси, принявшим смерть от своего вероломного брата без всякого сопротивления. Официальная церковь никоим образом не отрицает, что царь грешил в течение своей жизни, в том числе и до брака, что он допускал ошибки в управлении государством, и подчеркивает, что почитает его не за это. У Поклонской же и ее единомышленников противоположная точка зрения: любое упоминание о грехах царя, особенно же их «смакование» в произведении искусства, оскорбляет «чувства верующих» (см. ст. 148 УК РФ). Действия и высказывания Поклонской вызывают у церковного руководства раздражение не только потому, что они противоречат вероучению, — на это как раз, пожалуй, мало обращают внимания. Главная проблема — ее гротескный стиль и безответственные высказывания, не только превращающие почитание царя в фарс, но и создающие серьезные репутационные проблемы для РПЦ (в том числе для патриарха). Полбеды, когда Поклонская к месту и не к месту ходит с иконой Николая II, провоцируя потоки карикатур в соцсетях, или заявляет о «мироточении бюста» царя, которого на самом деле не было.