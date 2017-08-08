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Венесуэльское бессилие Кремля
Венесуэльское бессилие Кремля
Константин Эггерт
8.08 14:23 |  число просмотров 361
(«Deutsche Welle»)

Судьба венесуэльской диктатуры волнует Москву. О причинах такого "участия" и о том, могут ли Владимир Путин и Игорь Сечин помочь Николасу Мадуро, пишет Константин Эггерт.

Владимир Путин и Игорь Сечин

Президент России и глава "Роснефти" не зря переживают за будущее Мадуро

"Социалистические правительства традиционно разрушают финансы. Они всегда проматывают чужие деньги". Это знаменитое высказывание Маргарет Тэтчер как нельзя лучше описывает все, что случилось в Венесуэле за годы правления покойного Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Так называемый "боливарианский социализм" трещит по швам под напором всевозрастающего числа тех, кому надоели инфляция, дефицит, разнузданное насилие карательных органов и их "добровольных помощников" из числа местного люмпена. У режима Мадуро осталось два варианта: либо добровольно уйти со сцены (маловероятно), либо превратиться в полноценную диктатуру и рухнуть несколько позже (более вероятно).

Лучшие друзья Игоря Сечина

Кремль нервно наблюдает за ситуацией в Каракасе. Призрак "латиноамериканского майдана" нервирует российское руководство. То есть его пугает любое народное движение против авторитаризма в любой стране мира. Однако Венесуэла - случай особый. Москва культивировала сначала Чавеса, а потом его наследника последние 15 лет, причем - не просто из желания поддержать еще одного врага США (этот мотив в действиях официальной России присутствует всегда).

Есть еще одна веская причина. Государственная нефтяная компания PDVSA - второй по значимости зарубежный партнер "Роснефти" после американской ExxonMobil. А если учесть масштаб проектов российской компании в Венесуэле и полученные ей преференции, то страну можно назвать площадкой номер один для демонстрации Игорем Сечиным возможностей подконтрольной ему и Кремлю корпорации.

Поэтому Москва старается помогать чавистам, как может. 10 июля Владимир Путин общался с Мадуро по телефону. Согласно официальной версии, обсуждал с ним развитие совместных проектов в энергетической сфере. Думаю, что вероятнее всего венесуэльский клиент просил кремлевского патрона реструктурировать госдолг перед Россией размером в 1 миллиард долларов. Судя по всему, согласие было получено и долг, возможно, будет не только реструктурирован, но и вовсе прощен.

Москва оказалась одной из немногих столиц, поддержавших Николаса Мадуро после воскресного референдума по созданию Конституционной ассамблеи. Попытку переписать конституцию страны, чтобы лишить власти оппозиционный парламент и предоставить режиму безграничные полномочия, осудило большинство стран мира, включая некогда снисходительных к властям в Каракасе латиноамериканских соседей.

Сила Трампа и бессилие Кремля

Чувство солидарности с Мадуро и компанией, которые, как и обитатели Кремля, стали объектом американских санкций, в Москве сейчас очень сильно. Любые действия американцев теперь воспринимаются Кремлем как модель возможных акций в отношении российских властей и госкомпаний. Поэтому Москве хотелось бы сделать для Каракаса больше, чем реструктурирование долгов и бессильные слова поддержки.

Оказать военную помощь венесуэльскому режиму Кремль не сможет, да и не нужна она в этой ситуации. Подталкивать Мадуро к расправе с оппозиционерами, подобно тому, как это делали с Виктором Януковичем, не нужно - они и сам готов их сажать и убивать. Разве что какие-нибудь российские "советники", срочно "уволившиеся" из спецподразделений, обучат венесуэльских силовиков, как точнее стрелять или выбивать показания из задержанных.
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