Благоустройство улиц в Москве не закончится никогда, об этом на VII Московском урбанистическом форуме заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «Меня часто спрашивают, когда закончится программа «Моя улица»? Отвечаю: никогда. Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — сказал он. Художник, а по образованию психиатр Андрей Бильжо рассказал The Insider о своих попытках найти логику в строительной политике властей и о том, как он боролся с системой в своем собственном доме и дворе. Думаю, каждый москвич или мало-мальски неравнодушный человек, живущий в Москве, задает себе вопрос о программе «Моя улица» и не может понять ровным счетом ничего. И я среди них, потому что не могу понять, как можно перекладывать плитку второй раз с интервалом в одну зиму, почему нужно делать ремонт сразу во всем городе на десятках улиц, а не делать его поступательно, частями? Почему все вокруг занавешено зелеными заборами, а за этими заборами ровным счетом ничего не происходит? Я могу сказать конкретный адрес: Проточный переулок, напротив британского посольства. Там находятся эти зеленые в полосочку заборы, за которыми все разрыто, но нет ни одного рабочего. Ощущение, что Москву оккупировали, и оккупация прикрывается замечательными лозунгами «Мы делаем красивую Москву». Какие-то куски столицы, может быть, и стали лучше… Уже боюсь говорить на эту тему, как-то я уже бил тревогу, что на деревьях не появились листья, но вроде они показались. Черт его знает, я вообще ничего не могу понять! Банальный ответ -люди на этой реконструкции просто зарабатывают деньги. Но зачем надо чинить все одновременно? Я уже смирился и понял, что до конца моей жизни я буду жить в ремонте Москвы. Хотелось бы, чтобы этот кусок продлился как можно дольше, но жить в нем чудовищно тяжело и гадко. Зачем нужны такие широкие тротуары вдоль Садового кольца, я тоже понять не могу — по ним не идут толпы людей. Украшательство Москвы в какие-то розовые ажурные трусы, зачем оно? Бесконечные праздники с ромашками: московская весна, московская зима, московская осень, московское лето, московский блин, московское варенье, московский помидор, московский огурец, московская ромашка… Я, честно говоря, сам чаще развожу руками, чем нахожу ответы. Мне кажется, что московское общество должно категорически потребовать от правительства Москвы финансового отчета, четкой программы, когда и что происходит и чем оно закончится. Как все устроено на местах, расскажу на своем примере. Я старший по дому, больше того, я член общественного совета Центрального Арбатского административного округа, и меня там очень уважают, ко мне прислушиваются депутаты, по моему проекту, например, построили сквер во дворе моего дома.

