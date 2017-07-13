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Соцсети очистят по заявлениям пользователей
Соцсети очистят по заявлениям пользователей
Максим Иванов, Роман Рожков
13.07 11:20 |  число просмотров 123
(«Коммерсант»)

С 1 января 2018 года правила работы социальных сетей могут существенно измениться. Им придется за 24 часа удалять как противоправный контент, так и информацию, которая может показаться «недостоверной» кому-то из пользователей. Иначе юридическим лицам будут грозить штрафы до 50 млн рублей, следует из поправок, которые внесли в Госдуму единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Господин Боярский заявил “Ъ”, что «добропорядочный человек будет смотреть в соцсетях фотографии друзей, а черного пиара станет меньше». Участники рынка называют эти меры избыточными, подчеркивая, что на интернет-сервисы «возлагается функция судов» при оценке контента.

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят понятие «оператора социальной сети» и фиксируют их обязанности. Операторы будут обязаны «ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети» информацию, которая направлена «на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также «иную информацию», за распространение которой предусмотрена административная ответственность. Удалять соцсетям придется также «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию, причем делать это необходимо будет «в течение суток» с момента получения заявления. Заявление может написать любой пользователь соцсети. «Вы и сейчас, если увидите националистическую группу в соцсети, можете пожаловаться на нее, и администрация примет меры,— заявил “Ъ” господин Боярский.— Но мы хотим сделать это обязательным и оперативным».

Чтобы соцсети были заинтересованы в удалении информации, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вводится статья 13.31 со штрафами за неисполнение требований закона: от 30 млн до 50 млн руб. для юрлиц. Судя по законопроекту, оператор должен будет стирать не только противоправную информацию, но и репосты, то есть «копии такой информации из социальной сети». Для администрации социальной сети вводится обязанность хранить в течение трех месяцев уже удаленную из публичного доступа информацию. Решение о признании информации противоречащей законодательству РФ будет оставаться на усмотрение администрации социальной сети, признается Сергей Боярский. Но его это устраивает, ведь «будет чище весь контент». «Добропорядочному человеку будет от этого ни тепло, ни холодно, он будет смотреть в соцсетях фотографии друзей, а черного пиара, атак на физических и юридических лиц станет меньше»,— заявил “Ъ” депутат.

Единороссы сочли инициативу «чрезмерно интересной», оперативно сообщил первый зампред фракции Андрей Исаев. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») инициативу тоже поддержал, заверив, что решение проблемы «лежит не в создании всеобъемлющей системы государственного контроля, а в вовлечении пользователей в систему модерации». Без участия государства не обойдется: именно Роскомнадзор должен установить специальную форму для отчета соцсетей о статистике по «рассмотренным заявлениям».
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Я хочу посмотреть в глаза этому кондуктору и всем вашим менеджерам и тренерам
blogAlena Bochenkova    13.07 15:54 |  число просмотров 706
Я хочу посмотреть в глаза этому кондуктору и всем вашим менеджерам и тренерам Объясните мне, за каким хреном кондуктор высадил в лесу из электрички девочку 13ти лет, которая ПРОСПАЛА свою станцию!! он ее высадил на глухом перроне 85й км, где нет автобусов, жилых массивов и электричек на ближайшие 2 часа!!!!
 
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