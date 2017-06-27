Любой человек из начальства охотно объяснит вам, что следующим главой России в марте 2018-го не только станет, но и, ввиду абсолютной своей незаменимости, просто обязан стать Владимир Владимирович Путин. Однако почти наверняка добавит — мол, железобетонной уверенности у него на этот счет нет. Что выглядит странно и отражает какие-то внутренние нестыковки. Об этом и пойдет речь.

Если не принимать всерьез забытую историю с медведевским местоблюстительством, то Путин идет уже на пятый свой срок. И свойством каждого из предыдущих его правлений было удержание инициативы, довольно уверенный контроль над общественной повесткой, отсутствие конкурентов, обладающих хоть сколько-нибудь сопоставимой волей к власти, и внятные послания, направляемые как верхам, так и низам.

Послание — это вовсе не торжественная речь, задушевная беседа с народом или парадный фильм. Оно может обойтись и вообще без слов. Главное, чтобы его поняли.

«Прямая линия» — это как раз не послание. Народу она давно не интересна, а руководящий слой, посмотрев последний ее выпуск, пришел в смятение: никаких распоряжений, разъясняющих, как ему дальше быть, там нет.



Не является посланием и рекламный сериал Стоуна. Его неудача в прокате заслуженна. Он про что угодно, но только не про предстоящие шесть лет. И, опять же, не о них разнообразные советы, которыми осыпают Путина придворные консультанты. Не надо воображать, что людям, будь они подчиненными или начальниками, так уж важно имиджевое сопровождение человека, вступающего во вторую половину седьмого десятка, или то, какие слова ему желательно произносить почаще — «справедливость», «уважение» или, допустим, «доверие».

Посланием первого путинского срока были молодость, современность, обновление, призвание к порядку зарвавшихся богачей и местных князьков.

Посланием второго — нефтедолларовое благосостояние для всех сверху донизу (сообразно рангам, конечно), а также раздел лучших кусков экономики между представителями ближнего круга и ничем уже не маскируемая вертикализация властной машины.

Третий срок (формально — медведевский), со своим словесным западничеством и массированной раздачей сырьевых накоплений как народу, так и начальству, оказался неудачным и закончился первым кризисом путинского режима.

Четвертый срок был посвящен выходу из этого кризиса путем целевых щедрот столпам системы, от училок до омоновцев, агрессивной идеологической архаизацией, боевой внешней политикой и рекламой прелестей изоляционизма. Срок годности этого курса оказался коротким. Первоначальный яркий успех сменяется сейчас усталостью, раздражением и локальными протестами.