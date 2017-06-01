Защита Усманова: почему олигархам пора задуматься о будущем Константин Гаазе 357 2.06 10:19 |357 («РБК») Главный вопрос 2017 года — вопрос о транзите власти. И в рамках очередного «обновления страны» олигархи могут первыми пойти под нож.



Если нужно объяснить, почему российских олигархов ни в коем случае нельзя любить, то вот короткая история, которая произошла в марте 2015 года. После убийства Бориса Немцова президент пропал с радаров почти на три недели: в эфир шли «консервы», и журналисты устали ловить пресс-службу Кремля на нестыковках. Посещение съезда РСПП 19 марта стало первым после перерыва выходом Путина в свет. На закрытой встрече, где президент отвечал на вопросы олигархов, капиталисты попросили сделать помягче условия налоговой амнистии, жаловались на техническое регулирование, президент немного рассказал про войну на Украине. Вспомнили даже про летние террасы ресторанов в столице, которые почему-то запретили московские власти. А после встречи два ее участника со стороны РСПП на условиях анонимности отчитались СМИ, что олигархи строго спросили у президента про Немцова и президент пообещал, что убийц обязательно найдут. В реальности никаких вопросов про Немцова не было, его фамилии в записи того разговора Путина с олигархами нет.



В этом они все, российские миллиардеры. «Забыть» спросить про убийство человека, которого многие из присутствовавших в тот день в зале Ritz-Carlton называли своим другом, и, вспомнив, что это как-то не совсем красиво, соврать СМИ, зная, что ни Кремль, ни другие участники встречи не будут опровергать это вранье. Делать вид, будто они, олигархи, представляют постороннюю для Кремля, независимую от него силу, и заваливать Кремль, правительство, губернаторов письмами с просьбами дать денег на нерыночных условиях, помочь свести счеты с конкурентами, отрегулировать рынок в их пользу и так далее. Говоря короче, просматривая ролики Алишера Усманова, занимающего пятую строчку в рейтинге богатейших россиян, мы не можем испытывать к этому человеку симпатии. Дело тут не в яхте, не во внешности, не в фамилии и уж точно не в далеком советском прошлом. Дело в сословной ответственности этого человека за то, как сегодня выглядит наша страна.



Но достаточно ли этого, чтобы назвать Усманова жуликом? Или коррупционером, то есть человеком, который давал чиновникам и политикам взятки? В этом и заключается проблема с кейсом «Усманов против Навального». Сюжет выламывается из сценария разогрева граждан дешевым шоу перед большими выборами, отправляя нас именно туда, куда совсем не хочется попадать раньше времени. Если коррупция, порча закона очень давно стали нормой, если легальное, лукавое и фарисейское, определение коррупции расходится с представлениями граждан о том, чем она на самом деле является, как мы можем судить о правых и виноватых в дебатах Навального и Усманова? Заочный разговор олигарха с политиком-популистом требует для оценки шкалы, в которой нет ни олигархии, ни популистов. За неимением такой шкалы разговор немедленно становится источником дискомфорта.



Далее