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#ДимонОтветит
#ДимонОтветит
29.03 09:56 | число просмотров 10648 число постов 72
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"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
Дмитрий Бутрин
15.04 16:43 |  число просмотров 224
(«Коммерсант»)

Обвинения в адрес главы правительства, вероятно, самое серьезное обвинение, которое может возникнуть в обществе, в котором обсуждается тема коррупции. В марте 2017 года такие обвинения были выдвинуты Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Илья Елисеев, руководитель фонда «Дар», упоминавшийся в этой публикации ФБК как главное действующее лицо, в интервью “Ъ” рассказывает, как и для чего работают структуры фонда, какое отношение к фонду имеет премьер-министр Дмитрий Медведев и почему «Дар» считает действия ФБК преднамеренной ложью.

— Что такое фонд «Дар», который вы возглавляете, чем он занят и какое отношение к нему имеет председатель правительства Дмитрий Медведев?

— Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» существует уже более десяти лет. В конце 2006 года учредители сформировали капитал фонда в размере 34,4 млрд руб., определив цели деятельности фонда, дав ему название и сформировав его органы управления. Никто из официальных лиц не имел отношения к созданию фонда.

«Дар» изначально задумывался учредителями как некоммерческая организация, реализующая проекты в интересах общества и государства. Подчеркиваю, ибо это очень важно: именно как некоммерческая организация. Это никак не благотворительный фонд в его классическом понимании.

— В ФБК вас считают руководителем home office премьер-министра, мажордомом, управляющим его собственностью?

— Что я могу на это сказать? Серьезные люди такой глупости не опубликуют: это же полная чушь. Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его «банкиром», «завхозом» и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю. Но, помилуйте, мне, что ж, теперь за это оправдываться надо?

— Почему главой фонда стали вы?

— Я являюсь председателем наблюдательного совета фонда с момента его основания в ноябре 2006 года. Надеюсь, что это назначение было, как бы это сказать, связано с моими профессиональными и личными качествами.

В момент, когда «Дар» был создан, весь учредительный капитал фонда размещался на счетах и депозитах в Газпромбанке, где я с 2005 года занимаю должность заместителя председателя правления. У меня есть опыт банковской и юридической работы, который позволяет мне обеспечивать целевое расходование капитала фонда и исключить злоупотребления его финансами. Кстати, те самые 11 млрд руб., которые Газпромбанк выдал нам в качестве кредита и которые вызвали такой ужас ФБК,— это как раз часть тех самых средств, которые до этого фонд разместил в том же самом банке. Излишне, наверное, поэтому говорить, что эти кредиты были своевременно и в полном объеме погашены, включая все проценты по ним.

— Кто является собственником фонда, кто вкладывал в него деньги и зачем?

— К некоммерческому фонду понятие собственника фонда неприменимо. Давайте поясню подробнее. Фонд является единственным исключительным собственником своего имущества. При этом сам фонд вообще никому принадлежать не может: ни учредителям фонда, ни тем, кто жертвует ему имущество, ни тем более его сотрудникам. Фонд — это не объект, а субъект права, то есть юридическое лицо. Или, как иначе говорят юристы, фонд — это персонифицированная цель, снабженная необходимым для ее достижения имуществом.

В соответствии с законодательством об НКО, средства под управлением некоммерческих фондов могут направляться на предусмотренную их уставом предпринимательскую деятельность как напрямую, так и через дочерние коммерческие организации. Закон допускает возможность получения прибыли некоммерческими фондами (при этом, естественно, мы уплачиваем налог на прибыль на общих основаниях — 20%). Но распределять ее в дальнейшем между учредителями в какой бы то ни было форме категорически запрещено: фонды обязаны реинвестировать ее в уставных некоммерческих целях. Это главная особенность фонда как юридического лица, которая как раз и способствует сохранению его имущества во времени. Даже в случае полной ликвидации фонда его активы ни при каких условиях не будут передаваться ни учредителям фонда, ни тем более посторонним физическим лицам. Для наших фондов закон просто не предусматривает такой возможности.

 
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