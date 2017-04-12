  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1107 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 1991 число записей 19
 
Задержание Соловьёва
4.04 число просмотров 1127 число записей 7
 
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 406 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1733 число записей 12
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10556 число записей 72
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5230 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5161 число записей 19
 
Урок правильной позиции
22.03 число просмотров 2920 число записей 10
 
Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 2131 число записей 12
 
Прислать свою ссылку
Перед выборами президента в России опять переписывают правила голосования. Что изменится?
Перед выборами президента в России опять переписывают правила голосования. Что изменится?
Михаил Зеленский, Евгений Берг
13.04 09:55 |  число просмотров 295
(«Медуза»)

12 апреля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О выборах президента», которые меняют правила проведения голосования. Самое важное новшество — отмена открепительных удостоверений. Голосовать можно будет на любом участке, просто подав заявление. Сами выборы 2018 года планируют перенести на неделю, чтобы они совпали с годовщиной присоединения Крыма. «Медуза» разобралась, как изменится процедура голосования на предстоящих выборах, и попросила политолога Александра Кынева прокомментировать смысл поправок.

Отказ от открепительных

Открепительные удостоверения позволяют голосовать на любом участке, но при определенных условиях — для этого надо взять открепительное в «своей» избирательной комиссии. Авторы поправок решили разрешить голосование в любом месте без дополнительных документов — надо будет просто заранее прийти на удобный участок и написать заявление. К маю 2017 года Центризбирком пообещал рассказать, как будет работать система и какие будут меры защиты от повторного голосования. Пока предполагается, что при подаче заявления будут сканировать паспорт, а данные избирателя передадут в общую базу — с этого момента он не сможет проголосовать ни на каком другом участке.

Эта норма вызвала самое большое возмущение у представителей парламентской оппозиции. Они напомнили, что открепительные удостоверения хотя бы были документами, которые сложно подделать, а проконтролировать работу электронной базы ЦИК будет невозможно. Следовательно, нельзя будет отследить, проголосовал гражданин один раз или несколько.

Александр Кынев

С голосованием по открепительным удостоверениям связано много скандалов, они широко применялись для принуждения к голосованию со стороны руководства предприятий. Они также использовались в махинациях, например, для организации так называемого «круизного» голосования (его часто некорректно зовут «каруселью»). Тем не менее, проблема с ними возникает в первую очередь, когда есть сговор между организаторами махинаций и членами комиссий; если бы у нас были независимые, неподконтрольные властям комиссии, то не было бы проблем с открепительными. Чтобы выйти из порочного круга, нужна другая система формирования избирательных комиссий.

Отмена «крепостных» наблюдателей

Специально к выборам в Госдуму в 2016 году наблюдателей решили «привязать» к участкам, где они работают. Кандидаты и партии должны были за три дня до выборов предоставить списки наблюдателей для каждого участка. Перемещаться между участками было нельзя. Все эти нормы решили исключить из закона специально для выборов президента, авторы поправок объясняют это «более либеральным подходом».

Либерализация не коснулась правил для журналистов. Как и на выборах в Думу, представители СМИ должны будут получать аккредитацию. Редакциям будет по-прежнему запрещено отправлять активистов-наблюдателей под видом журналистов — на выборы пустят только тех, кто проработал в СМИ не менее двух месяцев.

Александр Кынев

«Крепостное право» для наблюдателей ввели под думские выборы прошлого года, норма подвергалась жесткой критике, была абсолютно ненужной, чрезмерной и ни на чем не основывалась. Сейчас происходит возвращение к норме. Возможность перемещения возвращает мобильное наблюдение. Если его нет, то когда происходит ЧП на избирательном участке, направить туда более опытного юриста невозможно.

Выборы пройдут в день присоединения Крыма

Выборы президента в 2018 году должны были пройти во второе воскресенье марта — 11-го числа. Теперь в закон добавили уточнение: раз на эту неделю также выпадает праздничный день 8 марта, то выборы переносят на следующее воскресенье. Таким образом, голосование состоится 18 марта — в годовщину подписания договора о принятии Крыма в состав России.

Александр Кынев

При нынешней схеме, когда выборы проходят в начале марта, сбор подписей приходится на период новогодних праздников, что резко ухудшает условия сбора. Поэтому более поздний срок выборов — это хорошо для оппозиции. Понятно, что власть будет использовать дату 18 марта в пиаре, хотя не думаю, что это радикально сдвинет ситуацию, возможно, чуть увеличит явку.
Далее
Посты дня
Завтра могут начаться жуткие дела
blogDanila Galperovich    14.04 11:33 |  число просмотров 1159
Завтра могут начаться жуткие дела В Южной Корее и Японии утверждают, что располагают данными о подготовке КНДР к испытанию баллистических ракет дальнего радиуса действия или к шестому по счету ядерному испытанию, которые могут произойти 15 апреля
 
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне
blogElena Milashina    14.04 11:26 |  число просмотров 399
Журналистам "Новой газеты" угрожают в связи с преследованием геев в Чечне Второй пункт принятой резолюции открыто и прямо призывает к насилию: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности»
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 943
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
АААА, это просто невероятно
blogЛеонид Волков    13.04 16:08 |  число просмотров 1174
АААА, это просто невероятно Какие-то нашисты прямо НАРИСОВАЛИ несколько экранов "переписки Леонида Волкова ВКонтакте" и пытались это форсить. Мол, "хакеры взломали, а там такое".
 
Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него дома
blogNavalny    13.04 14:54 |  число просмотров 930
Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него дома Вот в этом "Следователи разрешили Мальцеву проститься с ребёнком" — вся мерзость путинской власти
 
все записи

Выбор редактора
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная
blogЯрослав Никитенко    12.04 23:32 |  число просмотров 984
Мне предлагают снизить распространение информации по стройке #Живописная Общественная деятельность порой не даёт спать, рано утром соседи немного в шоке постучались ко мне
 
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
blogznachit_net    12.04 12:35 |  число просмотров 1519
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя
 
"Даже мои родители против меня"
blogТрым Разрушитель-Надежд    12.04 09:07 |  число просмотров 1156
"Даже мои родители против меня" В Тюмени травят 17-тилетнего парня за расклейку листовок о фильме "Он вам не Димон"
 
События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10556
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1607
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3280
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2131
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1107
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012