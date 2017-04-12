12 апреля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О выборах президента», которые меняют правила проведения голосования. Самое важное новшество — отмена . Голосовать можно будет на любом участке, просто подав заявление. Сами выборы 2018 года планируют перенести на неделю, чтобы они совпали с годовщиной присоединения Крыма. «Медуза» разобралась, как изменится процедура голосования на предстоящих выборах, и попросила политолога Александра Кынева прокомментировать смысл поправок. Отказ от открепительных Открепительные удостоверения позволяют голосовать на любом участке, но при определенных условиях — для этого надо взять открепительное в «своей» избирательной комиссии. Авторы поправок решили разрешить голосование в любом месте без дополнительных документов — надо будет просто заранее прийти на удобный участок и написать заявление. К маю 2017 года Центризбирком пообещал рассказать, как будет работать система и какие будут меры защиты от повторного голосования. Пока предполагается, что при подаче заявления будут сканировать паспорт, а данные избирателя передадут в общую базу — с этого момента он не сможет проголосовать ни на каком другом участке. Эта норма вызвала самое большое возмущение у представителей парламентской оппозиции. Они напомнили, что открепительные удостоверения хотя бы были документами, которые сложно подделать, а проконтролировать работу электронной базы ЦИК будет невозможно. Следовательно, нельзя будет отследить, проголосовал гражданин один раз или несколько. Александр Кынев С голосованием по открепительным удостоверениям связано много скандалов, они широко применялись для принуждения к голосованию со стороны руководства предприятий. Они также использовались в махинациях, например, для организации так называемого (его часто некорректно зовут «каруселью»). Тем не менее, проблема с ними возникает в первую очередь, когда есть сговор между организаторами махинаций и членами комиссий; если бы у нас были независимые, неподконтрольные властям комиссии, то не было бы проблем с открепительными. Чтобы выйти из порочного круга, нужна другая система формирования избирательных комиссий. Отмена «крепостных» наблюдателей Специально к выборам в Госдуму в 2016 году наблюдателей решили «привязать» к участкам, где они работают. Кандидаты и партии должны были за три дня до выборов предоставить списки наблюдателей для каждого участка. Перемещаться между участками было нельзя. Все эти нормы решили исключить из закона специально для выборов президента, авторы поправок объясняют это «более либеральным подходом». Либерализация не коснулась правил для журналистов. Как и на выборах в Думу, представители СМИ должны будут получать аккредитацию. Редакциям будет по-прежнему запрещено отправлять активистов-наблюдателей под видом журналистов — на выборы пустят только тех, кто проработал в СМИ не менее двух месяцев. Александр Кынев «Крепостное право» для наблюдателей ввели под думские выборы прошлого года, норма подвергалась жесткой критике, была абсолютно ненужной, чрезмерной и ни на чем не основывалась. Сейчас происходит возвращение к норме. Возможность перемещения возвращает мобильное наблюдение. Если его нет, то когда происходит ЧП на избирательном участке, направить туда более опытного юриста невозможно. Выборы пройдут в день присоединения Крыма Выборы президента в 2018 году должны были пройти во второе воскресенье марта — 11-го числа. Теперь в закон добавили уточнение: раз на эту неделю также выпадает праздничный день 8 марта, то выборы переносят на следующее воскресенье. Таким образом, голосование состоится 18 марта — в годовщину подписания договора о принятии Крыма в состав России. Александр Кынев При нынешней схеме, когда выборы проходят в начале марта, сбор подписей приходится на период новогодних праздников, что резко ухудшает условия сбора. Поэтому более поздний срок выборов — это хорошо для оппозиции. Понятно, что власть будет использовать дату 18 марта в пиаре, хотя не думаю, что это радикально сдвинет ситуацию, возможно, чуть увеличит явку.