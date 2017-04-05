После того как Владимир Путин объявил о том, что разводится со своей женой, Людмила Путина очень редко появляется на публике. В 2016 году «Собеседник» сообщил, что у Путиной появился новый муж — глава близкого ей некоммерческого фонда Артур Очеретный. Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро — примерно там же, где уже есть недвижимость у семьи предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой. «Медуза» публикует расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун.



6 июня 2013-го, через 42 года после того, как Людмила Шкребнева познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Путиным на концерте Аркадия Райкина в Ленинграде, президент России и его жена отправились в Государственный Кремлевский дворец на балет «Эсмеральда». После первого отделения корреспондент канала «Россия 24» сначала поинтересовалась мнением Владимира и Людмилы Путиных о постановке — а потом неожиданно спросила, в каком состоянии их отношения: мол, ходят слухи, что супруги вместе не живут. «Это так, — внезапно подтвердил Владимир Путин. — Вся моя работа связана с абсолютной публичностью, кому-то это нравится, кому-то нет. Есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту восемь… уже девять лет. В общем, это общее решение». Стоявшая рядом с неловкой улыбкой на лице Людмила Путина присоединилась к словам — теперь уже бывшего — мужа. «Наш брак завершен», — чуть замявшись, подытожила она. Владимир Путин стал первым лидером в истории России, публично оформившим развод, — однако никаких достоверных сведений о его холостяцкой личной жизни по-прежнему не существует; в отличие от его бывшей жены. Как установила в январе 2016 года газета «Собеседник», в июле 2015-го квартира, которой семья Путиных владела с 1995-го, перешла в собственность к Людмиле Александровне Очеретной — женщине, имя, отчество, а также дата и место рождения которой полностью совпадали с именем, отчеством, датой и местом рождения Людмилы Шкребневой-Путиной. Так впервые стало широко известно имя Артура Очеретного — предположительного нового мужа Людмилы Путиной и директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций». Как отмечал «Собеседник», в январе 2014 года на церемонии вручения литературной премии, учрежденной дочерним издательством центра, состоялось одно из редких публичных появлений Путиной после развода. 3 апреля 2017-го журнал StarHit опубликовал фотографии, на которых Путина и Очеретный покидают зону прилета лондонского аэропорта Хитроу; по утверждению сделавшего снимки читателя издания, они вместе прилетели в Великобританию из Москвы. Как удалось выяснить OCCRP, после сближения с Людмилой Путиной у Артура Очеретного — человека, который, судя по открытым данным, никогда не зарабатывал больших денег и не преуспевал в бизнесе, — появились миллионы евро на то, чтобы приобрести виллу в стиле ар-деко на побережье Атлантического океана во Франции. Директор, штукатур и рыболов Артур Очеретный родился в Люберцах, где ходил в обычную местную школу № 8, — об этом он сам сообщает в своем фейсбуке; то же место рождения указано в документах на недвижимость, имеющихся в распоряжении OCCRP. О родителях Очеретного известно немного. Его отец Сергей был совладельцем одной из созданных сыном компаний; в тех же документах фигурирует Людмила Ивановна Очеретная — вероятнее всего, мать Артура. Ее же имя появляется в документах на квартиру по улице Птицефабрика в Люберцах — судя по всему, той самой, где Очеретный провел юность: школа № 8 — совсем рядом. Сам Очеретный много лет занимался бизнесом — однако не слишком удачно. Как следует из документов в публичном доступе, ни одна из его компаний — будь то строительный бизнес, IT-индустрия или рыботорговля — не имела особого успеха. Например, занимавшаяся штукатурными работами компания «КА-Билдинг», существовавшая с 2007 года, в 2013-м прошла процедуру банкротства. К этому времени на ее счетах было немногим больше трех тысяч рублей, и она не могла расплатиться с кредиторами; из отчета конкурсного управляющего следует, что с 2011-го компания не вела никакой деятельности. Артур Очеретный Фото: сайт Центра развития межличностных коммуникаций Другая созданная Очеретным компания называлась «Эксподом» и занималась торговлей рыбой. В 2007 году — последний раз, когда фирма предоставляла бухгалтерскую отчетность в Росстат, — ее чистая прибыль составляла 169 тысяч рублей при годовой выручке в 10,5 миллиона. В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности. В 2014 году по тем же причинам была закрыта и компания Очеретного «Фунтейн-экспресс», сферой деятельности которой значился ремонт компьютеров. Последний бухгалтерский отчет компании в Росстат датирован 1999-м. Чуть более успешно сложилась карьера Артура Очеретного как наемного менеджера. С 2003 по 2008 год он работал гендиректором в агентстве «Арт шоу центр», которое организует праздники и мероприятия. Среди клиентов агентства — государственные ведомства и компании: на сайте «Арт шоу центра» говорится, что компания организовывала, например, съезды и круглые столы «Единой России» с 2010 по 2017 год, форум Общероссийского народного фронта «Диалог — Доверие — Действие» и Всероссийский форум социальных работников. Среди клиентов «Арт шоу центра» можно также встретить министерство экономического развития, «Газпром» и Сбербанк. Несмотря на больших заказчиков, компания никогда не показывала сверхприбылей: в 2007-м, когда Очеретный был директором «Арт шоу центра», она составляла 527 тысяч рублей (при выручке в 57 миллионов); за год до этого — и вовсе 12 тысяч. По оценке сервиса Superjob, зарплата гендиректора в подобной компании начинается от 200 тысяч рублей; впрочем, не так давно «Арт шоу центр» искал себе нового генерального директора на сайте hh.ru, заявив зарплату всего в 100 тысяч рублей — при этом Очеретный работал в компании почти десять лет назад, и с тех пор ее оборот вырос в десять раз.



