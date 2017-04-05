  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 325 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1601 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5003 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 445 число записей 5
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3066 число записей 18
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10169 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5003 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 4563 число записей 25
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3092 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3066 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
"Сюзанна" и молодой месье
"Сюзанна" и молодой месье
Олеся Шмагун
6.04 12:46 |  число просмотров 150
(«Медуза»)
После того как Владимир Путин объявил о том, что разводится со своей женой, Людмила Путина очень редко появляется на публике. В 2016 году «Собеседник» сообщил, что у Путиной появился новый муж — глава близкого ей некоммерческого фонда Артур Очеретный. Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро — примерно там же, где уже есть недвижимость у семьи предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой. «Медуза» публикует расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун.

6 июня 2013-го, через 42 года после того, как Людмила Шкребнева познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Путиным на концерте Аркадия Райкина в Ленинграде, президент России и его жена отправились в Государственный Кремлевский дворец на балет «Эсмеральда». После первого отделения корреспондент канала «Россия 24» сначала поинтересовалась мнением Владимира и Людмилы Путиных о постановке — а потом неожиданно спросила, в каком состоянии их отношения: мол, ходят слухи, что супруги вместе не живут.

«Это так, — внезапно подтвердил Владимир Путин. — Вся моя работа связана с абсолютной публичностью, кому-то это нравится, кому-то нет. Есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту восемь… уже девять лет. В общем, это общее решение». Стоявшая рядом с неловкой улыбкой на лице Людмила Путина присоединилась к словам — теперь уже бывшего — мужа. «Наш брак завершен», — чуть замявшись, подытожила она.

Владимир Путин стал первым лидером в истории России, публично оформившим развод, — однако никаких достоверных сведений о его холостяцкой личной жизни по-прежнему не существует; в отличие от его бывшей жены. Как установила в январе 2016 года газета «Собеседник», в июле 2015-го квартира, которой семья Путиных владела с 1995-го, перешла в собственность к Людмиле Александровне Очеретной — женщине, имя, отчество, а также дата и место рождения которой полностью совпадали с именем, отчеством, датой и местом рождения Людмилы Шкребневой-Путиной. 

Так впервые стало широко известно имя Артура Очеретного — предположительного нового мужа Людмилы Путиной и директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций». Как отмечал «Собеседник», в январе 2014 года на церемонии вручения литературной премии, учрежденной дочерним издательством центра, состоялось одно из редких публичных появлений Путиной после развода. 3 апреля 2017-го журнал StarHit опубликовал фотографии, на которых Путина и Очеретный покидают зону прилета лондонского аэропорта Хитроу; по утверждению сделавшего снимки читателя издания, они вместе прилетели в Великобританию из Москвы.

Как удалось выяснить OCCRP, после сближения с Людмилой Путиной у Артура Очеретного — человека, который, судя по открытым данным, никогда не зарабатывал больших денег и не преуспевал в бизнесе, — появились миллионы евро на то, чтобы приобрести виллу в стиле ар-деко на побережье Атлантического океана во Франции.

Директор, штукатур и рыболов

Артур Очеретный родился в Люберцах, где ходил в обычную местную школу № 8, — об этом он сам сообщает в своем фейсбуке; то же место рождения указано в документах на недвижимость, имеющихся в распоряжении OCCRP. О родителях Очеретного известно немного. Его отец Сергей был совладельцем одной из созданных сыном компаний; в тех же документах фигурирует Людмила Ивановна Очеретная — вероятнее всего, мать Артура. Ее же имя появляется в документах на квартиру по улице Птицефабрика в Люберцах — судя по всему, той самой, где Очеретный провел юность: школа № 8 — совсем рядом.

Сам Очеретный много лет занимался бизнесом — однако не слишком удачно. Как следует из документов в публичном доступе, ни одна из его компаний — будь то строительный бизнес, IT-индустрия или рыботорговля — не имела особого успеха.

Например, занимавшаяся штукатурными работами компания «КА-Билдинг», существовавшая с 2007 года, в 2013-м прошла процедуру банкротства. К этому времени на ее счетах было немногим больше трех тысяч рублей, и она не могла расплатиться с кредиторами; из отчета конкурсного управляющего следует, что с 2011-го компания не вела никакой деятельности.

Артур Очеретный
Фото: сайт Центра развития межличностных коммуникаций

Другая созданная Очеретным компания называлась «Эксподом» и занималась торговлей рыбой. В 2007 году — последний раз, когда фирма предоставляла бухгалтерскую отчетность в Росстат, — ее чистая прибыль составляла 169 тысяч рублей при годовой выручке в 10,5 миллиона. В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности.

В 2014 году по тем же причинам была закрыта и компания Очеретного «Фунтейн-экспресс», сферой деятельности которой значился ремонт компьютеров. Последний бухгалтерский отчет компании в Росстат датирован 1999-м.

Чуть более успешно сложилась карьера Артура Очеретного как наемного менеджера. С 2003 по 2008 год он работал гендиректором в агентстве «Арт шоу центр», которое организует праздники и мероприятия. Среди клиентов агентства — государственные ведомства и компании: на сайте «Арт шоу центра» говорится, что компания организовывала, например, съезды и круглые столы «Единой России» с 2010 по 2017 год, форум Общероссийского народного фронта «Диалог — Доверие — Действие» и Всероссийский форум социальных работников. Среди клиентов «Арт шоу центра» можно также встретить министерство экономического развития, «Газпром» и Сбербанк.

Несмотря на больших заказчиков, компания никогда не показывала сверхприбылей: в 2007-м, когда Очеретный был директором «Арт шоу центра», она составляла 527 тысяч рублей (при выручке в 57 миллионов); за год до этого — и вовсе 12 тысяч. По оценке сервиса Superjob, зарплата гендиректора в подобной компании начинается от 200 тысяч рублей; впрочем, не так давно «Арт шоу центр» искал себе нового генерального директора на сайте hh.ru, заявив зарплату всего в 100 тысяч рублей — при этом Очеретный работал в компании почти десять лет назад, и с тех пор ее оборот вырос в десять раз.
Далее
Посты дня
Я и челюсть Гитлера
blogEva Merkacheva    6.04 17:22 |  число просмотров 581
Я и челюсть Гитлера Она сохранилась, находится в архиве ФСБ. Лежит в маленькой коробочке. Разрешили её открыть и даже взять челюсть в руки
 
Фабрика скорби
blogplushev    6.04 16:26 |  число просмотров 435
Фабрика скорби Организация "Антимайдан" организовала поставку скорбящих под телекамеры по любому поводу
 
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина
blogSerguei Parkhomenko    6.04 12:50 |  число просмотров 990
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина «Слышь ты! Там к тебе придут сейчас. Дай им миллион долларов. Миллион дай - и хватит им. Сегодня и дай. Что значит, на что? Да какая разница… На что хочешь… На любовь им дай - и пусть идут…»
 
Не понимаю
blogMargarita Simonyan    5.04 15:13 |  число просмотров 977
Не понимаю Доколе Россия будет стесняться давать гражданство русским людям на том простом основании, что они русские?
 
Приходите завтра в 17 на Манежку
blogSergey Dorenko Rasstriga    5.04 14:23 |  число просмотров 831
Приходите завтра в 17 на Манежку Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев
 
все записи

Выбор редактора
Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 1718
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 3556
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
Европа отменяет визы
blogmacos    31.03 16:04 |  число просмотров 1467
Европа отменяет визы Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
 
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3563
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1538
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3066
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1990
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5397
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012