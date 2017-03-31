В протестных акциях власть видит лишь применение политических технологий и реагировать будет также технологически, например закручивая гайки в условиях осажденной крепости



Массовые протестные акции 26 марта, прошедшие в десятках городов России, удостоились внимания и краткого комментария на высшем уровне. Президент Путин декларировал, что он, разумеется, тоже «последовательно выступает» за борьбу с коррупцией. При этом со ссылкой, как можно понять, на проведенные опросы общественного мнения было констатировано, что проблема коррупции «стала меньше» и что «неправильно» использовать «этот инструмент для своей раскрутки, а не для улучшения ситуации в стране». Уточняя, что имеется в виду, глава государства добавил, что «это инструмент «арабской весны», который, в частности, привел к государственному перевороту на Украине и к хаосу, как следует из контекста рассуждения, управляемому извне.



«Раскрутка себя»



Кто-то упрекнет президента в отсутствии логики. Ведь непонятно, каким образом политические силы могут действовать в легальном публичном поле, участвуя в развитии общественного блага (что на обыденном языке называют «улучшением ситуации в стране»), но при этом отказаться от популяризации себя и своих идей среди широких масс потенциальных сторонников. Без того, что господин Путин назвал «раскруткой», вряд ли возможна популярность политика, а без широкой популярности в современных условиях не удастся добиться реализации собственной программы, изменив что-либо вообще (может, даже и к лучшему). То есть «раскрутка» и «улучшение ситуации», государственное благо вовсе не противоречат друг другу, но идут рука об руку. Так, например, оппозиционные политики во Франции и Германии, в том числе те, кто испытывает симпатии к российскому лидеру, всячески пропагандируют себя и свои идеи. И уже неплохо раскрутились. Тут если что и вызывает критику, так это политическая программа, а совсем не то, что оппозиционный политик устраивает массовые акции. Ведь они совершенно законны и соответствуют международным нормам, касающимся прав человека. Между прочим, свобода собраний как базовый правовой принцип все еще присутствует и в Конституции России.



Сдается, однако, что зря клевещут на нашего президента. С логикой у него все в порядке, логика тут, можно сказать, железная, непробиваемая. И она станет более понятной каждому, кто даст себе труд узнать чуть больше о том «другом мире», в котором, по справедливому замечанию иных внешних наблюдателей, уже давно живет российская власть — не только ее лидер, но и большая часть всей правящей военно-бюрократической элиты.



Представления о политике тех, кто дал Навальному очередные 15 суток, прямо противоположны открытому дискурсу, которым руководствуются лидеры улицы. Те, кто подобно ФБК устраивает публичные массовые акции, добиваясь, чтобы как можно больше людей узнало и прониклось сочувствием к их идеям, исходят из простого принципа, что политика — это игра с прозрачными правилами и категорически непрозрачным, а потому непредсказуемым результатом. Могли ли те, кто звал на воскресный сход, заранее знать, сколько всего народу может выйти на улицы? Вряд ли. Во всяком случае никто не мог поручиться в случившемся успехе наверняка — оппозиционные активисты просто делали, что считали должным, веря в себя, но прекрасно отдавая себе отчет, что возможна и неудача, как это уже не раз бывало. Произошедшее по большому счету стало сюрпризом для всех — для кого-то приятным, для кого-то не очень. Те, кто верит в публичную демократическую политику, будут бороться дальше, сколько их ни сажай и ни запугивай. Их противники во власти между тем сделают свои выводы исходя из собственной картины мира.





Массовые протестные акции 26 марта, прошедшие в десятках городов России, удостоились внимания и краткого комментария на высшем уровне. Президент Путин декларировал, что он, разумеется, тоже «последовательно выступает» за борьбу с коррупцией. При этом со ссылкой, как можно понять, на проведенные опросы общественного мнения было констатировано, что проблема коррупции «стала меньше» и что «неправильно» использовать «этот инструмент для своей раскрутки, а не для улучшения ситуации в стране». Уточняя, что имеется в виду, глава государства добавил, что «это инструмент «арабской весны», который, в частности, привел к государственному перевороту на Украине и к хаосу, как следует из контекста рассуждения, управляемому извне.



«Раскрутка себя»



Кто-то упрекнет президента в отсутствии логики. Ведь непонятно, каким образом политические силы могут действовать в легальном публичном поле, участвуя в развитии общественного блага (что на обыденном языке называют «улучшением ситуации в стране»), но при этом отказаться от популяризации себя и своих идей среди широких масс потенциальных сторонников. Без того, что господин Путин назвал «раскруткой», вряд ли возможна популярность политика, а без широкой популярности в современных условиях не удастся добиться реализации собственной программы, изменив что-либо вообще (может, даже и к лучшему). То есть «раскрутка» и «улучшение ситуации», государственное благо вовсе не противоречат друг другу, но идут рука об руку. Так, например, оппозиционные политики во Франции и Германии, в том числе те, кто испытывает симпатии к российскому лидеру, всячески пропагандируют себя и свои идеи. И уже неплохо раскрутились. Тут если что и вызывает критику, так это политическая программа, а совсем не то, что оппозиционный политик устраивает массовые акции. Ведь они совершенно законны и соответствуют международным нормам, касающимся прав человека. Между прочим, свобода собраний как базовый правовой принцип все еще присутствует и в Конституции России.



Сдается, однако, что зря клевещут на нашего президента. С логикой у него все в порядке, логика тут, можно сказать, железная, непробиваемая. И она станет более понятной каждому, кто даст себе труд узнать чуть больше о том «другом мире», в котором, по справедливому замечанию иных внешних наблюдателей, уже давно живет российская власть — не только ее лидер, но и большая часть всей правящей военно-бюрократической элиты.



Представления о политике тех, кто дал Навальному очередные 15 суток, прямо противоположны открытому дискурсу, которым руководствуются лидеры улицы. Те, кто подобно ФБК устраивает публичные массовые акции, добиваясь, чтобы как можно больше людей узнало и прониклось сочувствием к их идеям, исходят из простого принципа, что политика — это игра с прозрачными правилами и категорически непрозрачным, а потому непредсказуемым результатом. Могли ли те, кто звал на воскресный сход, заранее знать, сколько всего народу может выйти на улицы? Вряд ли. Во всяком случае никто не мог поручиться в случившемся успехе наверняка — оппозиционные активисты просто делали, что считали должным, веря в себя, но прекрасно отдавая себе отчет, что возможна и неудача, как это уже не раз бывало. Произошедшее по большому счету стало сюрпризом для всех — для кого-то приятным, для кого-то не очень. Те, кто верит в публичную демократическую политику, будут бороться дальше, сколько их ни сажай и ни запугивай. Их противники во власти между тем сделают свои выводы исходя из собственной картины мира.

