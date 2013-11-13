  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
#ДимонОтветит
#ДимонОтветит
29.03 09:56 | число просмотров 9592 число постов 72
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
 
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 138 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 261 число записей 5
 
Выпал из дела Магнитского
22.03 число просмотров 1160 число записей 6
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 897 число записей 10
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2712 число записей 20
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 9592 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 4605 число записей 19
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3345 число записей 18
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 2728 число записей 18
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2712 число записей 20
 
Прислать свою ссылку
Облако против пирамиды
Облако против пирамиды
Андрей Мирошниченко
31.03 23:20 |  число просмотров 208
(«Inliberty»)

Когда в 2014-м цены на нефть резко пошли вниз, некоторые эксперты предвещали, что следующим сценарием протеста станет «холодильник против телевизора». Но нефть устояла, холодильник опустел лишь немного, а протесты случились все равно. И они произошли по вине смартфона, а не холодильника. Ничего ведь не предвещало выход людей на улицы, кроме событий, происходящих исключительно в медиапространстве.

Соцсети снова сделали с молодежью что-то такое, что вывело ее на улицы. Конечно, называть прошедшие протесты подростковыми будет, наверное, преувеличением, но заметная роль юношества в массовке действительно оказалась неожиданной. На их месте могли бы быть, например, радикальные патриоты (еще, возможно, и будут), а пока Навальный со «школьниками» нарушили естественный ход одного глобального процесса.

Первая волна: «рассерженные»

Чем позже в истории возникает новая медиатехнология, тем быстрее она распространяется по миру. Газетам понадобилось три века, радио с телевидением управились за 40 лет, интернет — примерно за 20 лет. Социальные сети распространились везде мгновенно. И сразу после этого, в конце 2000-х и начале 2010-х, по миру прокатилась волна протестов.

Говоря про твиттер-революции, обычно вспоминают Арабскую весну. Но такие же восстания прогрессивной молодежи против правительств произошли в 2010–2011 годах в Греции, Португалии и Израиле. В Испании протестное движение описывалось теми же характеристиками, что и Болотные протесты в России: indignados — «рассерженные». «Рассерженные» протестовали в Нью-Йорке во время Occupy Wall Street, шли под дубинки и даже пули на киевском Майдане или площади Таксим в Турции.

Конечно, везде была своя политическая специфика. Общими были три фактора.

Во-первых, «булыжником — орудием пролетариата» везде был смартфон.

Во-вторых, демография протеста была везде абсолютно схожей: городская образованная молодежь, никак не связанная с политическим классом, вдруг разогрелась до уличного протеста.

В-третьих, единовременность протеста в таких разных политических системах совпала с первой волной распространения соцсетей.

Все три фактора объясняются тем, что именно городская образованная молодежь стала авангардом оцифровки и, как следствие, агентом новых общественных процессов. Социальные сети в этих странах сделали молодежный протест не только возможным, но и неизбежным.

Анатомия протестов

Самиздат в СССР разрушал партийную монополию на контент всего лишь тиражированием альтернативной картины мира. Социальные сети не просто распространяют альтернативную повестку — они дают возможность участвовать в ее формировании. Они освободили частное авторство масс.

Неизбежен конфликт двух способов формирования повестки — вещательного, вертикального «сверху вниз», контролируемого истеблишментом, в котором за контент отвечает специальная каста, и вовлекающего, горизонтального, с блуждающими сгустками авторитета, где авторствует сама публика и за контент отвечают все. Это столкновение носит не политический, а морфологический характер: пирамида сталкивается с облаком.

Уже «этажом» ниже, на уровне национально-культурных особенностей, на этот морфологический конфликт налипают политические смыслы. Это почти всегда претензия неадекватной репрезентации, предъявленная элитам: «Вы нас даже не представляете!» Люди вдруг не просто осознают, что у истеблишмента свои заботы и своя повестка, — они теперь не по слухам, как раньше, а уже воочию видят, что чуждая их интересам повестка еще и беспардонно навязывается через традиционные медиа. Если репортажи социальной сети расходятся с репортажами телевизора, но не уступают по охвату — жди взрыва.

Непрерывный референдум

Соцсети — это непрерывный референдум по всем вопросам, невозможный в офлайне по причине слишком большого количества участников. Ведь именно рост участников привел агору, круг, вече к замене на представительную демократию. Соцсети повернули процесс вспять — они сделали прямую демократию снова возможной. И на исторически невиданных и физически невозможных для офлайна массивах и скоростях. Социальные сети соотносятся с традиционными СМИ точно так же, как прямая демократия с представительной.

Мало того, что из-за способа формирования альтернативная повестка соцсетей просто обречена отличаться от официальной повестки истеблишмента, — она еще и дополнительно гальванизируется, если мейнстрим ее не замечает, а политические институты подавляют. В конце концов происходит социальный взрыв, зачастую вообще никак не связанный с социально-экономическим состоянием протестующих. Вот почему такие протесты — это всегда «революция достоинства».

Помимо неизбежного политического разогрева, соцсети предлагают социальную когерентность — связность и согласованность, которые, в свою очередь, обеспечивают дополнительный разогрев через солидарные и эпидемические всплески интереса к какой-либо теме, будь то выборные фальсификации или расследование про «Димона». Социальная сеть — не только коллективный агитатор и коллективный пропагандист, но и коллективный организатор. 

Но приписывать заслугу в организации протеста одним лишь соцсетям было бы несправедливо. Свой немалый вклад вносят и мейнстрим-медиа, и контролирующий их истеблишмент. Роль последних заключается в формировании «разницы потенциалов», в создании такой официальной повестки, которая максимально резко отличалась бы от повестки, формируемой участниками и активистами в соцсетях.
Далее
Посты дня
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
blogOleg Shein    2.04 15:09 |  число просмотров 275
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину
 
Мутная история
blogVladimir Varfolomeev    1.04 21:24 |  число просмотров 907
Мутная история Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
 
Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 795
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 2194
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
Европа отменяет визы
blogmacos    31.03 16:04 |  число просмотров 713
Европа отменяет визы Безвизовый режим вступает в силу с 28 марта, но касается только граждан Грузии. Украинцы следующие, а россиян в списке нет
 
все записи

Выбор редактора
Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 1901
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"
blogsadalskij    27.03 11:56 |  число просмотров 2183
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался" В комментариях к публикации Медведева один из пользователей под именем ispiridonoff поинтересовался у премьера, как он провел воскресный день 26 марта
 
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
blogkolezev    27.03 00:50 |  число просмотров 2689
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное Начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?"
 
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3065
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1090
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8744
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1507
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4963
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012