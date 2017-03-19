  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 1071 число записей 12
 
Исаакиевский раздор
17.03 число просмотров 2875 число записей 21
 
"Расстреливать и вешать"
16.03 число просмотров 539 число записей 5
 
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3861 число записей 47
 
Митинг 26 марта
15.03 число просмотров 1746 число записей 6
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Димон держится
3.03 число просмотров 4131 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3158 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2866 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2216 число записей 19
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2188 число записей 20
 
Прислать свою ссылку
"Ребята, я поняла: мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию"
"Ребята, я поняла: мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию"
19.03 14:02 |  число просмотров 192
(«МедиаЗона»)

«Команда Навального» «ВКонтакте» распространила запись, сделанную школьником из Брянской области во время воспитательной беседы с директором школы. Разговор состоялся после того, как одного из учеников вызвали в полицию. Как утверждают сторонники оппозиционера, школьник вступил в сообщество, где обсуждалась анонсированная Навальным массовая акция против коррупции. Предположительно, действие происходит в школе №1 поселка Погар. «Медиазона» приводит расшифровку разговора педагогов с учениками.

Директор: Те, кто интересовался деятельностью Навального, хорошо. Он предлагает опустить нашу действующую верхушку. Сказать — нет коррупции и так далее. Какие конкретные действия он предлагает, собраться на митинг?

Школьник: Да. Он просто хочет ответы получить. Он снял видео на Медведева и хочет получить ответов от власти. А власть молчит.

Директор (перебивает): Нет, подождите. Вы снимаете видео про Геру Петровну, пишете, что она там такая-сякая, не следит за тем-то, у нее бегают по школе тараканы, и все, собираетесь и требуете ответов. Как вы думаете, я пойду с вами разговаривать?

Школьник: Нет.

Директор (кричит): И он не пойдет, это смешно! Программа политическая — это конкретные действия для укрепления экономики, разработка каких-то планов. То, что он делает, это чистой воды провокация, понимаете? Вы еще не понимаете этого. У нас сейчас очень неустойчивое экономическое положение, скажем прямо — экономическая яма. (Постепенно успокаивается). На основании чего? Вы изучали обществознание, вы знаете, что у нас сейчас экономическая блокада, по сути, в стране, правильно? Я хочу услышать ваше знание, что у нас сейчас происходит? Кризис чем вызван?

Школьники (хором): Санкции Европейского союза.

Директор: Еще раз, Европейский союз. У нас сейчас очень устойчивая и крепкая политика, у нашего лидера. У него очень высокий рейтинг на мировой арене, за счет чего — за счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно, слабовата. Почему? А потому что денег нет. И мы сейчас это чувствуем прежде всего…

Школьник (перебивает): А какая внешняя политика у нас проводится? Против нас Америка, против нас Европа.

Директор: А в результате чего, скажи? Из-за чего?

Школьник: Из-за Крыма, что мы отобрали.

Директор: А ты считаешь, это плохо?

Другой педагог: А мы отобрали его?

Школьник: Ну мы, типа, в кризис вошли.

Педагоги хором: Там был референдум, 85%. Расскажи, что, с твоей точки зрения, произошло? Даже хочется узнать. Может, я какую-то сторону не знаю, чего-то не слышала.

Школьник: Ну, почему чего против нас санкции ввели?

Директор: Ты только что ответил на этот вопрос.

Другой педагог (подсказывает): Из-за проявления силы, потому что проявили силу.

Школьник: Из-за Крыма.

Директор (перебивает): А из-за чего вообще война началась в Крыму, не в Крыму, а на Украине, знаешь?

Школьник: Ну из-за революции, смены власти.

Директор: А-а-а, мальчик, так ты-то не читаешь ничего и не знаешь, у тебя очень поверхностные знания. Из-за чего прошел этот конфликт, почему Америка туда влезла?

Школьник: Так она открыто не влезала (звучит неразборчивый хор школьников).

Директор: Где? В Крыму! А Крым взял и отошел куда? И как Америка к этому отнеслась?

Школьник: Вы видели войска там американские, в Украине?

Директор: А русские войска ты видел в Украине?

Школьник: Да (смех). Видео ходят, вы представляете.

Директор: Видео — это постановка прежде всего, и не надо верить… Ребята, вы очень однобоко смотрите на эту проблему, и широты вот этого политического кругозора у вас нет. Очень узкая проблема: вы увидели Навального, посмотрели его видео, все! Вы так считаете, собственного мнения у вас на этот счет нет. Только то, что вам навязывают. А иногда вы пользуетесь непроверенными и даже, можно сказать, провокационными источниками.
Далее
Посты дня
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность
blogVladimir Osechkin    19.03 19:37 |  число просмотров 543
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность В "Лефортово" или 99/1 такой номер бы не прошёл. Потому его и содержали в №5. Для того чтобы убить. Без ведома спецслужб Евдокимова убить просто не могли
 
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ
blogElena L. Rusakova    19.03 13:42 |  число просмотров 647
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ Знаменитый цветник засыпан землёй, дёрн местами срыт, чтобы изобразить плац-парад там, где его нет и быть не может
 
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
blogКоманда Навального    19.03 13:16 |  число просмотров 581
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального Директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора
 
Инновационный способ кражи денег с банковских карт
bloga-nalgin    18.03 11:13 |  число просмотров 1520
Инновационный способ кражи денег с банковских карт Банк России бьёт тревогу. Всего полгода потребовалось карточным мошенникам, чтобы овладеть на практике технологией дистанционной кражи денег с банковских платёжных карт
 
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы"
blogOleg Kozyrev    18.03 09:57 |  число просмотров 776
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы" После запрета Свидетелей Иеговы мы получим в России 170 000 заключенных за веру
 
все записи

Выбор редактора
Найден чек 2013 года
blogMr R-Club    17.03 14:31 |  число просмотров 1797
Найден чек 2013 года Продуктовая инфляция за неполных 4 года 94%
 
Покушение на Путина?
blogirek-murtazin    16.03 23:46 |  число просмотров 1483
Покушение на Путина? Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
 
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
blogNavalny    16.03 22:40 |  число просмотров 1074
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата) Дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства
 
События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1302
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 936
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8623
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3341
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4878
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012