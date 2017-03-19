«Команда Навального» «ВКонтакте» распространила запись, сделанную школьником из Брянской области во время воспитательной беседы с директором школы. Разговор состоялся после того, как одного из учеников вызвали в полицию. Как утверждают сторонники оппозиционера, школьник вступил в сообщество, где обсуждалась анонсированная Навальным массовая акция против коррупции. Предположительно, действие происходит в школе №1 поселка Погар. «Медиазона» приводит расшифровку разговора педагогов с учениками. Директор: Те, кто интересовался деятельностью Навального, хорошо. Он предлагает опустить нашу действующую верхушку. Сказать — нет коррупции и так далее. Какие конкретные действия он предлагает, собраться на митинг? Школьник: Да. Он просто хочет ответы получить. Он снял видео на Медведева и хочет получить ответов от власти. А власть молчит. Директор (перебивает): Нет, подождите. Вы снимаете видео про Геру Петровну, пишете, что она там такая-сякая, не следит за тем-то, у нее бегают по школе тараканы, и все, собираетесь и требуете ответов. Как вы думаете, я пойду с вами разговаривать? Школьник: Нет. Директор (кричит): И он не пойдет, это смешно! Программа политическая — это конкретные действия для укрепления экономики, разработка каких-то планов. То, что он делает, это чистой воды провокация, понимаете? Вы еще не понимаете этого. У нас сейчас очень неустойчивое экономическое положение, скажем прямо — экономическая яма. (Постепенно успокаивается). На основании чего? Вы изучали обществознание, вы знаете, что у нас сейчас экономическая блокада, по сути, в стране, правильно? Я хочу услышать ваше знание, что у нас сейчас происходит? Кризис чем вызван? Школьники (хором): Санкции Европейского союза. Директор: Еще раз, Европейский союз. У нас сейчас очень устойчивая и крепкая политика, у нашего лидера. У него очень высокий рейтинг на мировой арене, за счет чего — за счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно, слабовата. Почему? А потому что денег нет. И мы сейчас это чувствуем прежде всего… Школьник (перебивает): А какая внешняя политика у нас проводится? Против нас Америка, против нас Европа. Директор: А в результате чего, скажи? Из-за чего? Школьник: Из-за Крыма, что мы отобрали. Директор: А ты считаешь, это плохо? Другой педагог: А мы отобрали его? Школьник: Ну мы, типа, в кризис вошли. Педагоги хором: Там был референдум, 85%. Расскажи, что, с твоей точки зрения, произошло? Даже хочется узнать. Может, я какую-то сторону не знаю, чего-то не слышала. Школьник: Ну, почему чего против нас санкции ввели? Директор: Ты только что ответил на этот вопрос. Другой педагог (подсказывает): Из-за проявления силы, потому что проявили силу. Школьник: Из-за Крыма. Директор (перебивает): А из-за чего вообще война началась в Крыму, не в Крыму, а на Украине, знаешь? Школьник: Ну из-за революции, смены власти. Директор: А-а-а, мальчик, так ты-то не читаешь ничего и не знаешь, у тебя очень поверхностные знания. Из-за чего прошел этот конфликт, почему Америка туда влезла? Школьник: Так она открыто не влезала (звучит неразборчивый хор школьников). Директор: Где? В Крыму! А Крым взял и отошел куда? И как Америка к этому отнеслась? Школьник: Вы видели войска там американские, в Украине? Директор: А русские войска ты видел в Украине? Школьник: Да (смех). Видео ходят, вы представляете. Директор: Видео — это постановка прежде всего, и не надо верить… Ребята, вы очень однобоко смотрите на эту проблему, и широты вот этого политического кругозора у вас нет. Очень узкая проблема: вы увидели Навального, посмотрели его видео, все! Вы так считаете, собственного мнения у вас на этот счет нет. Только то, что вам навязывают. А иногда вы пользуетесь непроверенными и даже, можно сказать, провокационными источниками.