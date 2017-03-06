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Дело Чудновец
Дело Чудновец
6.03 13:50 | число просмотров 3838 число постов 16
Курганский облсуд отменил приговор и постановил освободить 33-летнюю воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную за то, что она обнародовала видео издевательств над ребенком, которое помогло найти его мучителей. В её защиту была развернута общественная кампания
 
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«Быть, а не казаться — мой девиз»
«Быть, а не казаться — мой девиз»
Анастасия Гейн
7.03 08:28 |  число просмотров 59
(«Знак.com»)

Президиум Курганского областного суда сегодня, 6 марта, отменил приговор Катайского районного суда, которым воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена за репост в социальной сети «ВКонтакте» видеоролика с изображением маленького мальчика с приспущенными штанишками. Уголовное дело Чудновец прекращено «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». За девушкой также признано право на реабилитацию. Znak.com собрал информацию о судье районного суда Владимире Борычеве, который отправил 33-летнюю Евгению за решетку из-за нажатой в интернете кнопки. 

Владимиру Борычеву 55 лет. Он родился в Кургане, в 1989 году окончил Свердловский юридический институт. До прихода в судебную систему работал в милиции. С 1984 по 2004 годы служил в органах внутренних дел, последние 10 лет — в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ при УВД Курганской области, дослужился до начальника отдела. Также известно, что Борычев имеет медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» за службу в Афганистане в качестве рядового, оператора-наводчика с мая 1980 по ноябрь 1981 года. 

С 2005 года указом президента РФ Борычев на три года назначен на должность судьи Варгашинского районного суда. С 2008 года был судьей этого суда без ограничения срока полномочий. Председателем Катайского районного суда он стал с января 2010 года. 

В Катайске Владимира Борычева характеризуют как человека малообщительного, закрытого.

Едва ли не единственное своё интервью он дал районной газете «Знамя» спустя год после назначения — в январе 2011 года. В нем, в частности, Борычев заявил, что его удивляет незнание гражданами элементарных прав и законов. «Парадоксально, но основополагающий документ государства — Конституцию — практически никто не знает, причем даже те, кому это положено по службе», — говорил председатель суда. 

Главной проблемой общества Борычев тогда назвал то, что «население не знает своих прав, а поэтому их права ущемляются». «Лично я как юрист прихожу в изумление, когда на любом уровне и кто угодно оправдывает своё бездействие тем, что у нас якобы нет нужных законов и инструкций. Это далеко не так. У нас есть законы, которые позволяют бороться и с терроризмом, и со взяточничеством, и с любыми другими преступлениями. Просто-напросто нет желания работать и, главное, преодолевать сложности, стоящие на пути правоохранительных органов, которые занимаются тем или иным делом», — добавлял он. 

«Быть, а не казаться — мой девиз, и я следую ему по жизни», — говорил председатель суда.

О себе Борычев рассказывал немного: живет вместе с женой, взрослые дочери получают экономическое образование в Кургане. 

За 2016 год Борычев вынес приговоры по 20 уголовным делам. 18 из них были обвинительными, 2 — оправдательными, сообщается на сайте Катайского районного суда.
 

Оправданы по решению Борычева были ветеринарный фельдшер — ветеринарно-санитарный эксперт ГБУ «Катайская райСББЖ» Сушенцева и ветеринарно-санитарный эксперт Репина. Обе обвинялись в служебных подлогах и были оправданы в июне и в июле 2016 года соответственно в связи с отсутствием в их действиях составов преступления. Обеим также инкриминировали хищение денежных средств, но уголовное преследование прекратили (в случае с Сушенцевой в связи с истечением сроков давности, с Репиной — в связи с амнистией).

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