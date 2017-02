«Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке». Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке Анастасия Кириленко 433 9.02 16:38 |433 («The Insider») Фильм Алексея Учителя «Матильда» про связь Николая II с балериной Кшесинской выйдет на экраны только в октябре, но он уже стал самой яркой российской кинопремьерой 2017 года. Сначала православные активисты во главе с экс-прокурором и депутатом Натальей Поклонской потребовали запретить фильм из-за «оскорбления чувств верующих», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал их сначала посмотреть фильм. Пока общественность взбудоражена вопросом освещения жизни Николая II и его окружения, The Insider выяснил, что «Матильда» дает повод поговорить и об окружении Владимира Путина: как рассказал изданию один из соавторов этого проекта Владислав Москалев, фильм был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента, причем непосредственным участником этих событий оказался пародист Владимир Винокур. «Имя «Матильда» проекту придумал я», — признается в разговоре с The Insider предприниматель и продюсер Владислав Москалев. Он рассказывает, что начал работать над фильмом в 2010 году вместе со своим другом Олегом Фраевым. «Первоначально проект «Матильда» (как и мой предыдущий проект «Kremlin Gala») был зарегистрирован на фирму дочери Фраева «Арт Мир». От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета». Одновременно он развивал второй проект — «Kremlin Gala» — это уже не художественный фильм, а гала-концерты с участием звезд мирового балета, которые и по сей день ежегодно проходят в Большом Кремлевском дворце. (Тема балета Москалеву знакома хорошо, его супруга — прима-балерина Большого театра Светлана Лунькина). Москалев утверждает, что название проекта «Kremlin Gala» ему помогла придумать его знакомая, Мария Захарова, ныне возглавляющая пресс-службу МИД. «Я жил на две страны и по этой причине не имел собственных компаний в России, и все строилось на неформальных обязательствах, — продолжает Москалев, — но в июне 2011 года внезапно от сердечного приступа умер мой друг, и фирма «Арт Мир» перестала существовать, два моих проекта повисли в воздухе. Тогда я сам передал их в руки Владимир Винокура (с которым тогда уже был немного знаком), предложив ему ввести «Матильду» и «Kremlin Gala» под юрисдикцию его фонда (бывший «Фонд поддержки Театра пародий», ныне «Фонд Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства»). Этим фондом Винокур владел единолично, подписывая все документы. Я не был введен в штат фонда, у меня не было права подписи. Но у меня не было выбора — один бы я этот проект не вытянул». Вот тут-то и началось самое интересное. «Винокур взялся договориться о финансировании с Владимиром Кожиным (на тот момент — управляющим делами Президента), с которым он знаком лет пятнадцать. Мы вместе были у него в кабинете. Кстати, кабинет Кожина находится через дорогу от театра Винокура <адрес театра Винокура — Славянская площадь, 2/5 с.5, действительно, неподалеку от Управления делами президента – The Insider>. Кожин на моих глазах набрал какой-то номер по телефону и дал команду «десять». После этого «Газпромбанк» загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка «Газпромбанка» на Кипре), в свою очередь перевел $10 млн на кино. Еще $10 млн, насколько я понял, перевел лично Андрей Акимов, президент «Газпромбанка», на счет фонда Винокура. Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили». Экс-управделами президента Владимир Кожин и артист Владимир Винокур В распоряжении The Insider имеется контракт Фонда Владимира Винокура c Tradescan Consultants Limited о займе на $10 млн (с дополнительным соглашением о «прощении долга»), а также консолидированный балансовый отчет «Газпромбанка» по состоянию на 1 января 2012. В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев. The Insider ознакомился с дополнительным соглашением к договору о займе между Tradescan Consultants и Фондом Владимира Винокура 2011 года. В нем, действительно, сказано, что долг фонду прощается, если к 2014 году фонд не начнет получать прибыль от проката фильма «Матильда» в определенном размере. Учитывая, что к 2017 году фильм в прокат еще даже не попал, это условие давно наступило. Кожин тоже в накладе не остался, рассказывает Москалев: Далее