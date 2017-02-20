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«Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке». Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке
«Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке». Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке
Анастасия Кириленко
9.02 16:38 |  число просмотров 433
(«The Insider»)

Фильм Алексея Учителя «Матильда» про связь Николая II с балериной Кшесинской выйдет на экраны только в октябре, но он уже стал самой яркой российской кинопремьерой 2017 года. Сначала православные активисты во главе с экс-прокурором и депутатом Натальей Поклонской потребовали запретить фильм из-за «оскорбления чувств верующих», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал их сначала посмотреть фильм. Пока общественность взбудоражена вопросом освещения жизни Николая II и его окружения, The Insider выяснил, что «Матильда» дает повод поговорить и об окружении Владимира Путина: как рассказал изданию один из соавторов этого проекта Владислав Москалев, фильм был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента, причем непосредственным участником этих событий оказался пародист Владимир Винокур.

«Имя «Матильда» проекту придумал я», — признается в разговоре с The Insider предприниматель и продюсер Владислав Москалев. Он рассказывает, что начал работать над фильмом в 2010 году вместе со своим другом Олегом Фраевым. «Первоначально проект «Матильда» (как и мой предыдущий проект «Kremlin Gala») был зарегистрирован на фирму дочери Фраева «Арт Мир». От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета».

 Одновременно он развивал второй проект — «Kremlin Gala» — это уже не художественный фильм, а гала-концерты с участием звезд мирового балета, которые и по сей день ежегодно проходят в Большом Кремлевском дворце. (Тема балета Москалеву знакома хорошо, его супруга — прима-балерина Большого театра Светлана Лунькина). Москалев утверждает, что название проекта «Kremlin Gala» ему помогла придумать его знакомая, Мария Захарова, ныне возглавляющая пресс-службу МИД.

Jan. 30, 2013 - Toronto, Ontario, Canada - Husband,Vladislav Moskalev in foreground of Bolshoi ballerina Svetlana Lunkina who has taken leave from the company and decided not to return to Russia because of threats against her. .The threats are linked to a recently soured business.. deal involving her husband. She was photographed in the Hilton Hotel downtown Toronto on January 30th 2013....COLIN MCCONNELL TORONTO STAR) (Credit Image: ZUMAPRESS.com/Global Look Press)

Владислав Москалев и его супруга прима-балерина Светлана Лунькина      (Credit Image: ZUMAPRESS.com/Global Look Press) 

«Я жил на две страны и по этой причине не имел собственных компаний в России, и все строилось на неформальных обязательствах, — продолжает Москалев, — но в июне 2011 года внезапно от сердечного приступа умер мой друг, и фирма «Арт Мир» перестала существовать, два моих проекта повисли в воздухе. Тогда я сам передал их в руки Владимир Винокура (с которым тогда уже был немного знаком), предложив ему ввести «Матильду» и «Kremlin Gala» под юрисдикцию его фонда (бывший «Фонд поддержки Театра пародий», ныне «Фонд Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства»). Этим фондом Винокур владел единолично, подписывая все документы. Я не был введен в штат фонда, у меня не было права подписи. Но у меня не было выбора — один бы я этот проект не вытянул».

Вот тут-то и началось самое интересное.

«Винокур взялся договориться о финансировании с Владимиром Кожиным (на тот момент — управляющим делами Президента), с которым он знаком лет пятнадцать. Мы вместе были у него в кабинете. Кстати, кабинет Кожина находится через дорогу от театра Винокура <адрес театра Винокура — Славянская площадь, 2/5 с.5, действительно, неподалеку от Управления делами президента – The Insider>. Кожин на моих глазах набрал какой-то номер по телефону и дал команду «десять». После этого «Газпромбанк» загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка «Газпромбанка» на Кипре), в свою очередь перевел $10 млн на кино. Еще $10 млн, насколько я понял, перевел лично Андрей Акимов, президент «Газпромбанка», на счет фонда Винокура.

Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили».

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Экс-управделами президента Владимир Кожин и артист Владимир Винокур

В распоряжении The Insider имеется контракт Фонда Владимира Винокура c Tradescan Consultants Limited о займе на $10 млн (с дополнительным соглашением о «прощении долга»), а также консолидированный балансовый отчет «Газпромбанка» по состоянию на 1 января 2012. В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев.

договор

The Insider ознакомился с дополнительным соглашением к договору о займе между Tradescan Consultants и Фондом Владимира Винокура 2011 года. В нем, действительно, сказано, что долг фонду прощается, если к 2014 году фонд не начнет получать прибыль от проката фильма «Матильда» в определенном размере. Учитывая, что к 2017 году фильм в прокат еще даже не попал, это условие давно наступило.

Кожин тоже в накладе не остался, рассказывает Москалев:
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