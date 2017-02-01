«Катайский ревизорро»

В ноябре прошлого года районный суд города Катайска (Курганская область) приговорил молодую мать Евгению Чудновец к 6 месяцам колонии. Девушку осудили за публикацию в соцсети трехсекундного ролика, который сняли на телефон воспитатели летнего лагеря «Красные орлы». Павел Каныгин отправился в Катайск, чтобы выяснить настоящие основания для такого жестокого приговора, вынесенного молодой женщине. На видео, опубликованном Чудновец, присутствует раздетый мальчик с карандашом, зажатым между ягодиц. Во время суда девушка настаивала на том, что сделала репост этого видео в одной из местных групп «ВКонтакте», чтобы привлечь внимание к издевательствам над ребенком, однако судья Борычев признал ее виновной в распространении детского порно (ч. 2 ст. 242.1 УК). По его решению органы опеки также должны были изъять у Чудновец трехлетнего сына Льва. Свое решение Борычев объяснил тем, что у девушки «отсутствуют близкие или другие родственники». Притом что у 34-летней Чудновец есть мама, сестра и бывший муж — отец ребенка и его законный попечитель. Что произошло в Катайске и почему местные разделились на тех, кто поддерживает активную Чудновец, и тех, кто недоволен «мягкостью» приговора? Петр Саруханов / «Новая» Катайск — 17-тысячный городок на северо-западе Курганской области. От Екатеринбурга ехать 200 километров по Колчеданскому тракту. На въезде в город — монументальный, но заржавевший знак: «Гости Катайска — наши гости!» Подпись: «Катайский насосный завод». Дальше по дороге — обветшалые корпуса этого самого некогда градообразующего завода, выбитые стекла цехов. За машиной бегут собаки, бросаются и словно хотят вцепиться зубами в колесо. Снова приветствие от насосного завода — стела на дороге: «Вместе в будущее!» Менеджер единственной в городе гостиницы под названием «Привал» Галина Анатольевна рассказывает мне, почему нет интернета, а вода из крана пахнет очистными сооружениями. «Ну дает, клиент! — говорит Галина. — Мы ж тебе тут не в центре города. У нас скважина, а не водопровод! В скважине — металл и дерьмо». «А интернет?» — спрашиваю я. «Не знаю, — мотает головой Галина. — Телевизор показывает — хорошо. Три канала через антенну — Первый, второй, «Пятый Петербург», а в центре, у кого кабель, и все 20 каналов показывают». Между тем история Евгении Чудновец развивалась именно благодаря интернету. Евгения Чудновец Вечером 23 августа 2015 года администратор группы «ВКонтакте» «Типичный Катайск» Александр Скоков получил необычное сообщение от одного из пользователей по имени Валерий Лиса. Лиса предлагал Скокову опубликовать в группе «шокирующее видео из местного летнего лагеря «Красные орлы». К сообщению Лиса прикрепил тот самый трехсекундный ролик с обнаженным мальчиком 8—9 лет. «Я думаю, вам стоит [это] опубликовать, — написал администратору Скокову Валерий Лиса. — Город должен узнать, чем занимаются воспитатели лагеря «Красные орлы». «Типичный Катайск» к тому времени насчитывал 6 тысяч подписчиков — это вдвое больше, чем тираж у местной газеты «Знамя». «Вы хотите, чтобы 6 тысяч человек посмотрели и потом говорили [про мальчика]? Можете отнести это видео в полицию, а нам только предложить новость с рассказом об этом», — ответил он Лисе. «Но, конечно, информация была неординарной», — рассказывает мне Скоков. Он решил поделиться роликом со своей знакомой Евгенией Чудновец, одной из самых активных участниц «Типичного Катайска». Скоков вспоминает, что по его совету Чудновец прошла на страницу Лисы, где висел трехсекундный ролик. Чудновец тут же сделала репост этого видео в своей закрытой группе «Реалити-шоу Че KF». «Катайский ревизорро» К тому моменту Чудновец уже прославилась в Катайске как борец с просроченными товарами в магазинах. Местные жители даже прозвали ее «катайским ревизорро». Первые ее видео с походами по магазинам публиковались в «Типичном Катайске». Как я понял, Скоков их размещал в надежде, что скандальная подача роликов увеличит популярность группы. Но популярность не росла, а недовольных разоблачениями Чудновец становилось все больше. «Люди разделились. Сотрудники магазинов, их близкие, вообще предприниматели были резко против Жениной активности, — говорит Скоков. — У нас город небольшой, многие просто не понимали, зачем она это делает. А она недавно переехала из Екатеринбурга, девушка из большого города». Скоков перестал публиковать ее материалы. И Чудновец пришлось создать новую группу, где она могла бы размещать новости и видео по своему усмотрению. Так появилась группа «Реалити-шоу Че KF». Репост видео Лисы, который Чудновец сделала в своей группе, собрал множество откликов. В комментариях Чудновец просила подписчиков помочь ей разобраться в истории: действительно ли на видео ребенок из «Красных орлов», и кто такой Валерий Лиса. Чудновец тогда еще не знала, что с фейкового аккаунта Лисы писал сообщения знакомый ей местный предприниматель Эрнст Данелян. Эрнст Данелян Этот факт выяснится позже, как и то, что Данелян к тому моменту уже связывался с заведующей лагерем «Красные орлы» Ириной Кунгуровой. В материалах уголовного дела Чудновец есть скриншоты личных сообщений в «Одноклассниках», где Данелян угрожает Кунгуровой последствиями, если она не явится к нему на встречу для «обсуждения сложившийся ситуации».