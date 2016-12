Вспыльчивый нефтяник, еще один «друг Путина» 992 13.12 11:50 |992 («Медуза») Спустя месяц после президентских выборов в США до сих пор не определен ключевой член команды Дональда Трампа — госсекретарь, отвечающий за внешнюю политику. На этот пост претендовали и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, и бывший кандидат в президенты Митт Ромни; сейчас же серьезно обсуждается кандидатура руководителя нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Бизнесмен на протяжении многих лет вел дела с российской «Роснефтью» — и знаком с президентом Владимиром Путиным; у него даже есть почетный российский орден. The New York Times рассказывает, чем известен Тиллерсон; «Медуза» пересказывает самое важное из этого текста. «Он больше, чем просто бизнесмен. Он игрок мирового уровня», — отмечал в недавнем интервью избранный президент США Дональд Трамп о 64-летнем руководителе Exxon Mobil Рексе Тиллерсоне. Слухи о том, что именно Тиллерсон станет новым госсекретарем, ходят с начала декабря. Да и сам он уже успел заявить, что готов занять высокий пост — но официально Трамп не говорит, будет ли выдвигать бизнесмена на главную дипломатическую должность в стране. Тиллерсон известен деловой хваткой и умением добиваться своего разнообразными методами. Иной раз бизнесмен может проявить эмоциональность: около 20 лет назад на одной из встреч с йеменскими нефтяниками он, к примеру, в ответ на их условия и в приступе ярости швырнул через всю комнату толстую книгу. При этом, пишет The New York Times со ссылкой на очевидцев, не исключено, что это была показуха для йеменцев. В качестве главы ExxonMobil Тиллерсон активно общается с представителями других государств и хорошо знаком с правительственными кругами Мексики, Катара, Анголы, Аргентины и других стран. «На мой взгляд, он первоклассный корпоративный дипломат», — говорит о Тиллерсоне бывший посол США в Катаре в администрации Джорджа Буша-младшего Чейс Антермейер. Тиллерсон — довольно противоречивая личность, отмечает The New York Times. С одной стороны, он крайне консервативен, и при нем Exxon неохотно принимала антидискриминационные правила по отношению к ЛГБТ, с другой — именно благодаря Тиллерсону движение бойскаутов, которое он поддерживает, начало принимать в свои ряды открытых геев. Тиллерсон медлил с реакцией на сланцевую революцию, но вкладывал деньги в исследования биотоплива и снижение выбросов углекислого газа в атмосферу — хотя некоторые и считают, что забота об окружающей среде была демонстративной и велась ради улучшения имиджа Exxon. Рекс Тиллерсон также известен как давний противник санкций в отношении России и человек, хорошо знакомый с российскими бизнесменами и политиками. Он не раз встречался с президентом Владимиром Путиным и хорошо знаком с главой «Роснефти» Игорем Сечиным; в 2012 году Тиллерсон даже получил от Путина орден Дружбы. Этому есть простое объяснение: Exxon Mobil давно работает в России и тесно сотрудничает с «Роснефтью»; компания планировала инвестировать в российские месторождения... Далее