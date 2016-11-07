Историк церкви и бывшая сотрудница администрации президента Ольга Васильева, назначенная на пост министра образования летом 2016 года вместо Дмитрия Ливанова, за несколько месяцев работы успела сделать много резонансных заявлений и предложений. Например, Васильева заявила, что историческая наука не может существовать без мифологизации, и выступила против того, чтобы талантливые дети уезжали из провинции в московские вузы. 29 ноября стало известно, что эксперты при Российской академии образования снова рассматривают возможность введения уроков православной культуры для учеников с первого класса; именно от Васильевой и ее ведомства в итоге зависит, примут этот курс или нет. По просьбе «Медузы» Таисия Бекбулатова («Коммерсант») восстановила путь Васильевой к посту министра — и выяснила, почему именно ее поставили во главе российского образования.



От хоровика к историку Ольга Васильева училась в трех институтах — причем по первому образованию она дирижер-хоровик: на сайте Московского государственного института культуры (МГИК) после ее назначения даже опубликовали новость о том, что выпускница вуза назначена министром образования и науки. «Я очень рано окончила школу — в четырнадцать с половиной лет, почему и поступила на музыкальное отделение. Я не знала, чего я хочу», — объясняла Васильева. Впрочем, время в институте она вспоминала с удовольствием, отмечая, что «студенческие годы для любого человека — самое лучшее время его жизни». «Жили мы очень интересно — в том смысле, что были любознательны, интересовались самиздатовской литературой, пытались попасть на те театральные постановки, на которые было трудно попасть», — рассказывала Васильева, упоминая среди запомнившихся спектаклей «Мастера и Маргариту» Юрия Любимова в Театре на Таганке. Получив диплом в 1979 году, Васильева еще три года работала учителем пения в московских школах № 578 и № 91. Одни вспоминают, что она была хорошим педагогом, другие — о том, как онасломала флейту о голову ученика...