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"Нанес ей удары по голове, телу и лицу". Некоторые подробности жизни сына Пескова
"Нанес ей удары по голове, телу и лицу". Некоторые подробности жизни сына Пескова
Сергей Канев
17.11 10:41 |  число просмотров 2808
(«The Insider»)

На днях в Госдуму был внесен законопроект, выводящий из Уголовного кодекса статью о побоях в отношении близких родственников. Психологи и юристы убеждены, что это по сути легализует семейное насилие, но сторонники законопроекта считают, что родственники могут злоупотреблять этой статьей при конфликтах друг с другом. То, какими неоднозначными бывают подобные ситуации, The Insider рассматривает на примере сына Дмитрия Пескова — Николая, в отношении которого, судя по Книге учета совершенных преступлений (КУСП), возбуждалось уголовное дело за избиение собственной бабушки. В рамках изучения этого дела The Insider выяснил другие обстоятельства жизни сына Пескова, работающего на телеканале RT и летающего на бизнес-джете: например, то, как он не платил алименты жене и свидетельствовал в суде против матери незадолго до ее смерти.

Недавно в столичной полиции разразился громкий скандал: во время проверки Книг учета совершенных преступлений (КУСП) в УМВД ЗАО г. Москвы прокуроры обнаружили возбужденное уголовное дело по факту нанесения побоев сыном пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — Николаем Чоулзом — своей родной бабушке Инэсе Буденной (которая приходилась снохой видному большевику Семену Буденному).

Согласно оперативной сводке ОМВД по району Дорогомилово г. Москвы, избиение 71-летней пенсионерки произошло два года назад в ее собственной квартире в доме № 7 по Большой Дорогомиловской улице: «15.01.2014 г., примерно, в 11 ч. 10 мин гражданин Чоулз Н.Д. 1990 г.р. на почве личных неприязненных отношений, нанес Буденной И.С. 1943 г.р. удары по голове, лицу и телу, причинив, тем самым, телесные повреждения и физическую боль».

чоулз сводка

Полицейские взяли показания у потерпевшей Буденной и зафиксировали происшествие в КУСП под № 636. Через 5 дней, согласно все той же сводке, полицейские  задержали Николая Чоулза и дознавателем Светланой Титовой по ст. 116 ч.1 УК РФ было возбуждено уголовное дело № 157545. Какую меру пресечения избрали сыну Пескова, в сводке не указывается, хотя не исключено, что ему пришлось посидеть в «обезьяннике».

Как известно, статья 116 УК РФ (нанесение побоев) предусматривает наказание в виде «штрафа, обязательных исправительных работ на срок до одного года, либо ограничением свободы до двух лет».

— Вообще непонятно, как завели уголовное дело, — поделился своими мыслями наш источник в прокуратуре. — Ведь с самого начала было понятно, что это особые люди. У этих следователей и их руководства мозгов что ли нет?

Дети маршала Буденного

Инэса Волкова превратилась в Инэсу Буденную в 1967 году, когда вышла за муж за младшего сына красного конника – Михаила. Через год у них родилась дочь Анастасия. Однако через 5 лет брак распался, и глава семейства ушел к другой женщине. Инэса Сергеевна сама воспитывала дочь, которая росла весьма независимой и с детства мечтала жить за границей. В 1988 году Настя, работавшая в то время переводчицей в Интуристе, вышла замуж за молодого сотрудника МИДа Дмитрия Пескова, и у них родился сын Николай. По некоторым данным, супруги Песковы с самого начала не ладили: находясь на дипломатической работе в Турции, глава семейства должен был делать карьеру и соблюдать этикет, а Анастасия любила шумные компании и пела под гитару.

Вскоре наступил развод: Песков женился на юной дочери российского дипломата Екатерине Солоцинской, с которой жил до 2015 года, когда его новой избранницей стала имеющая гражданство США бывшая фигуристка Татьяна Навка.

Внучка Буденного вскоре вышла замуж за англичанина по фамилии Чоулз и, забрав с собой сына Николая, уехала в Лондон. В Англии Анастасия снова сходилась-разводилась, родила еще пятерых детей и одно время проживала в Турции, где у ее отца Михаила Буденного, по всей видимости, имеется недвижимость.

Как выяснилось, Анастасия частенько скандалила со своим последним мужем Кристофером Дрейком и, как ее мать, тоже жаловалась в полицию на нанесенные побои.

анастасия буденная-пескова-Чоулз-Дрейк

Анастасия Буденная — Пескова — Чоулз — Дрейк 

В распоряжении The Insider оказалась переписка Анастасии с чиновником из отдела жилищной политики и планирования городского Совета г. Кроули Сэмом Уджукву (Sam Ojukwu), датированная сентябрем 2011 года. В своем письме бывшая россиянка сообщила, что супруг Кристофер Дрейк будто бы ее избивал и неоднократно выкидывал вещи из дома. А в конце письма Анастасия пожаловалась, что вернувшись из Турции вынуждена жить с детьми у соседей, и попросила предоставить жилье.

В своем ответе господин Уджукву сообщил, что, по словам супруга, Анастасия якобы сама провоцировала скандалы: «вы хватали и щипали его, и если он вас отталкивал, вы лгали в полиции, что он вас ударил. Вы царапали его лицо и тело, он предоставил фотодоказательства повреждений на теле».

Чиновник предложил многодетной матери социальное жилье для беженцев, но она отказалась.

Судя по всему, Анастасия планировала вместе с детьми вернуться в Москву, однако Инэса Буденная подала на дочь иск в Дорогомиловский суд о лишении ее московской прописки. В своем иске пенсионерка указала, что «С момента выезда за границу Дрейк А.М. не несет расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, ни разу не выразила желания вселиться в спорную квартиру и ни разу не появлялась. Вещей, принадлежащих ответчику, в квартире не имеется, связь не поддерживает, не звонит и не пишет. Ко всему прочему, Дрейк А.М. не обменяла паспорт СССР на российский паспорт, имеет постоянное место жительства в Англии и Британское гражданство».

На стороне бабушки выступил и Николай Чоулз. Суду он пояснил, что «у матери новая семья, муж и трое детей. Связь с матерью не поддерживаю с 16 лет…»

Судья Светлана Гаврилина пошла навстречу пенсионерке и ее внуку, и Анастасию выписали из квартиры. А через три месяца внучка Буденного скончалась.

Коля «Никсон»              

После возвращения из Англии Николай Чоулз проживал вместе с бабушкой на Большой Дорогомиловской улице. Во времена СССР квартиры в этом доме давали партийной и советской номенклатуре, а также профессуре из кремлевской больницы.

Чем занимался после Англии первенец пресс-секретаря Пескова и где трудился, выяснить не удалось. Однако, судя по всему, с деньгами было негусто, поскольку на сайте судебного участка № 9 Московского района г. Чебоксары обнаружилась запись: «27 января 2012 г рассматривается иск Ч. Евгении Николаевны к Чоулз Николаю Дмитриевичу о взыскании алиментов на содержание ребенка».

Весной 2012 года «англичанина» забрали в армию, служил он в ракетных войсках и участвовал в параде Победы на Красной площади.

боец Николай Чоулз

После службы жизнь Николая резко пошла в гору: он устроился спортивным корреспондентом в «Russia Today», в собственности появился белый «Мерседес», а на его страничках в соцсетях можно увидеть фото сделанные в Париже, Праге или Лас-Вегасе на фоне бизнес-джета Gulfstream Aerospace. Аренда такого аэроплана довольно дорогое удовольствие: к примеру, в Куршевель и обратно можно слетать за €40 тыс, на Мальдивы — за €80 тыс, а в Лас-Вегас, надо полагать, еще дороже.
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