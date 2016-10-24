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Двухсотый Моторола
Двухсотый Моторола
20.10 13:44 | число просмотров 4447 число постов 18
Один из символов войны на Донбассе, полевой командир с позывным Моторола, погиб 16 октября. Он взорвался в лифте своего дома в Донецке. Сепаратисты обвиняют украинские власти в теракте, а проукраинские силы считают, что Моторолу убили российские спецслужбы. Все стороны готовы к эскалации военного конфликта
 
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«Поклонники Моторолы». Репортаж из детского лагеря, который посвятили и не посвящали памяти убитого ополченца Арсена Павлова
«Поклонники Моторолы». Репортаж из детского лагеря, который посвятили и не посвящали памяти убитого ополченца Арсена Павлова
Максим Поляков
24.10 13:42 |  число просмотров 2755
(«Семь на семь»)

Первый патриотический слет «Юнармия Коми — 2016», который состоялся с 17 по 23 октября в лагере «Гренада» Сыктывдинского района, прошел бы практически незаметно, если бы не начальник управления молодежной политики Минобраза Коми Леонид Краснопёров. Он заявил, что мероприятие посвящено памяти убитого в Донецке ополченца Арсена Павлова, больше известного как Моторола. Когда вслед за «7x7» об этом написали несколько федеральных изданий, Краснопёров отказался от своих слов, а в Минобразе предпочли откреститься от его заявления, но избежать скандала не удалось. Чиновник пытался сгладить ситуацию, уверяя, что это была его инициатива, которую, впрочем, поддержали руководители патриотических клубов, кадетских классов и инструкторы лагеря. Именно поэтому на открытии слета память Моторолы почтили минутой молчания. Корреспондент «7x7» съездил в лагерь, чтобы поговорить с людьми, которые считают Арсена Павлова героем и учат этому детей.

 

«Не прихоти, а антитеррористические нормы»

— А вы сотрудники лагеря? — к закрытым воротам лагеря «Гренада» подходит пожилой охранник. Мы стоим за решеткой.

— Нет, журналисты. Нас должны сейчас встретить. Мы приехали репортаж писать, — говорю седому мужчине в черных наглаженных брюках и кожаной куртке.

— Ну тогда приходите, но подождите тут, — он открывает дверь.

Попасть в лагерь оказалось проще, чем это казалось еще днем ранее. О визите журналисты «7x7» договаривались с невольным автором скандала, господином Краснопёровым. Узнав, что мы хотим провести в лагере несколько часов, он попросил сократить это время до 60 минут, так как в «Гренаде» действует режим и «нормы антитеррористической защищенности». Никакие уговоры Красноперова не брали. «Это не наши прихоти», — писал он. «Я все Вам рассказал. Есть нормы, их нужно соблюдать. Жду информации», — так закончилась переписка с ним.

В региональном Минобразе, куда журналисты «7x7» звонили, чтобы заказать пропуск на территорию, сказали, что в лагере можно провести три-четыре часа, но все это время нас будет сопровождать заместитель министра Дмитрий Безгодов. Он специально приедет на слет, чтобы ответить на вопросы и лично показать объекты.

— Здесь раньше реабилитационный центр был, а с 2009 года — детский лагерь, — рассказывает нам встречающая женщина.

Мы идем по дороге мимо одноэтажных корпусов. Справа и слева — деревья. Чуть позади осталась игровая площадка. Чуть поодаль — плац и столовая. Мы сворачиваем в административный блок.

Дмитрий Безгодов, крупный мужчина с небольшими усиками, ждет нас в кабинете начальника лагеря. Он рассказывает, что на слет приехало 203 подростка от 11 до 17 лет из 17 городов и районов Коми. Их сопровождают руководители кадетских клубов и классов. Предлагает выпить кофе и поговорить до того, как начнется общее утреннее построение.

 
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