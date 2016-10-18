В середине 90-х в издательстве «Царское дело» в Санкт-Петербурге вышла книга под авторством известного в церковной фундаменталистской среде митрополита Иоанна (Снычева) «Самодержавие духа» (настоящим автором книги считается референт Снычева — Константин Душенов), где проводилась необычная для церковного читателя апология Ивана IV. В книге дан образ исключительно благочестивого царя, сделавшего для Русской церкви и России одно только благо, без деления на светлый и черный периоды его правления. «Черные страницы» из истории правления Грозного просто опровергаются — будь то убийство сына, зверства или многоженство.

Логика «опровержения» построена на том, что материалы, на которые опирается историческая наука, исходили из-под пера иностранцев, очернявших правление русского царя, и поэтому непомерно завышали число людей, убитых в Новгороде по милости «благочестивого царя». Из факта гиперболизации цифр, приводимых средневековыми историками (например, указанных Джеромом Горсеем 700 тысяч казненных в Новгороде — заведомо нереалистичное число), делается вывод, что и все остальные представления о зверствах Грозного основаны на недостоверной информации. В частности, мифом, навязанным врагами России, объявляется факт умерщвления митрополита Филиппа (сюжет лег в основу фильма «Царь», режиссер которого Павел Лунгин также высказался на тему открытия памятника Грозному — Ред.). В целом основная мысль апологии сводится к тому, что все нелицеприятные факты из жизни Ивана IV — продукт клеветы и русофобской со стороны недругов России...