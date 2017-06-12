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Митинг 12 июня
Митинг 12 июня
15.06 18:41 | число просмотров 4237 число постов 31
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
 
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«Первый канал»: Акция оппозиции прошла на проспекте Сахарова, и на нее никто не пришел
«Первый канал»: Акция оппозиции прошла на проспекте Сахарова, и на нее никто не пришел
Ива Цой
12.06 20:45 |  число просмотров 477
(«The Insider»)

В выпуске новостей, который транслировался на «Первом канале» в 15:00, ни слова не сказали про антикоррупционный митинг на Тверской улице. При этом показали кадры полупустого проспекта Сахарова, где «на санкционированный митинг собрались около тысячи человек».

В сюжете показали выступающую на сцене Виолетту Волкову.

«Нарушений и беспорядков не зафиксировано, обстановка спокойная», — сказали на «Первом».

В том же выпуске новостей показали сюжет про фестиваль «Времена и эпохи», который проходил на Тверской улице буквально в двух метрах от митинга.

«В один день можно увидеть все важнейшие события русской истории и окунуться в прошлое», — отметила ведущая.

Добавим, что на телеканале «Россия 24» рассказали про митинги и на проспекте Сахарова, и на Тверской. Упомянули  про задержание ряда активистов, однако наибольшее внимание уделили пострадавшему сотруднику ОМОНа.
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