В выпуске новостей, который транслировался на «Первом канале» в 15:00, ни слова не сказали про антикоррупционный митинг на Тверской улице. При этом показали кадры полупустого проспекта Сахарова, где «на санкционированный митинг собрались около тысячи человек».

В сюжете показали выступающую на сцене Виолетту Волкову.

«Нарушений и беспорядков не зафиксировано, обстановка спокойная», — сказали на «Первом».

В том же выпуске новостей показали сюжет про фестиваль «Времена и эпохи», который проходил на Тверской улице буквально в двух метрах от митинга.

«В один день можно увидеть все важнейшие события русской истории и окунуться в прошлое», — отметила ведущая.

Добавим, что на телеканале «Россия 24» рассказали про митинги и на проспекте Сахарова, и на Тверской. Упомянули про задержание ряда активистов, однако наибольшее внимание уделили пострадавшему сотруднику ОМОНа.