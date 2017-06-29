  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Митинг 12 июня
Митинг 12 июня
15.06 18:41 | число просмотров 5252 число постов 31
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
 
Сюжеты
Новый РБК
19.06 число просмотров 1746 число записей 3
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3475 число записей 11
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2397 число записей 6
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4211 число записей 14
 
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2457 число записей 8
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5252 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4211 число записей 14
 
Питерский форум-2017
4.06 число просмотров 3834 число записей 11
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3475 число записей 11
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2397 число записей 6
 
Прислать свою ссылку
Telegram и другие провокации: как запреты влияют на подготовку к выборам
Telegram и другие провокации: как запреты влияют на подготовку к выборам
Константин Гаазе
30.06 10:30 |  число просмотров 218
(«РБК»)
Один из сценариев президентской кампании: «Россия — осажденная крепость». Отправной точкой для него может стать массовый уличный протест из-за очередного нарочито абсурдного решения власти

Историю про неслучившийся (пока?) запрет Тelegram в России, как и историю про возможный запрет русскоязычных СМИ, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, довольно сложно интерпретировать рационально. И в Совете безопасности, и в ФСБ, где придумывают правила, по которым потом должны играть медиа, знают и про VPN, и про Tor, и про прочие глупости, которыми непременно воспользуются несознательные граждане. Зачем резать кошке хвост по частям, да еще и предваряя обрезание публичными анонсами? Ведь вместо отрезанного кусочка хвоста у животного будут отрастать какие-то виртуальные субституты. Кажется, потому, что в данный момент запрещать что-либо радикально силовики и их союзники не хотят, они хотят превратить запреты в главную ставку грядущей избирательной кампании.

Аномальная активность

Он пойдет на четвертый срок или нет? — вот вопрос, от которого сегодня страдают бессонницей аналитики, дипломаты, разведчики и просто неравнодушные к политике граждане. Он пойдет, он уже всё решил — говорят пессимисты и так называемые патриоты, исповедующие доктрину «нет Путина — нет России». Однако если это так, зачем ключевые политические фигуры из окружения президента буквально вывалились в публичное пространство: они раздают интервью, фонтанируют инициативами, в общем, как бы участвуют в кастинге. Правда, непонятно, в каком: на пост премьера, на пост президента или просто на выживаемость?
Далее
Посты дня
Что может произойти с осужденными за убийство Немцова
blogIlya Yashin    30.06 17:17 |  число просмотров 770
Что может произойти с осужденными за убийство Немцова Не сомневаюсь: если убийцы Немцова под тем или иным предлогом окажутся в Чечне, они будут свободны
 
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть
www.facebook.com    30.06 13:07 |  число просмотров 1119
Время вскрыть кадыровскую преступную сеть в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами
 
Вывести Цукерберга из-под юрисдикции ФСБ
blogdolboeb    29.06 11:13 |  число просмотров 1375
Вывести Цукерберга из-под юрисдикции ФСБ Мне реально нужна помощь всех, кто может устроить Цукербергу головную боль за его принципиальное решение удовлетворять в кириллическом секторе все доносы, не разбираясь.
 
Совет федерации е@@@@ся окончательно
blogEkaterina Vinokurova    28.06 22:58 |  число просмотров 1502
Совет федерации е@@@@ся окончательно Решил присвоить России копирайт на использование русского языка во всем мире, предлагая блокировать русскоязычные СМИ зарубежные, если они не отчитываются перед Россией об источниках финансирования
 
Технологии победят мудаков
blogIT уголовные дела СОРМ россиюшка    28.06 22:55 |  число просмотров 1340
Технологии победят мудаков Ключевым фактором в принятии решения о блокировке, кажется, была неуверенность дилетантов из РКН в том, что им получится заблокировать мессенджер технически
 
все записи

Выбор редактора
Теперь и сотовая испортится
blogАлексей Рощин    28.06 10:55 |  число просмотров 1120
Теперь и сотовая испортится происходит как раз то, о чем я предупреждал, когда писал о "корпоративной войне" Роснефти с АФК Система: Сечин напрямую занялся дерибаном Евтушенкова, и все это вполне может задеть простых граждан: арестованы акции МТС
 
Лизе в 19 лет дали три года
blogEva Merkacheva    28.06 10:04 |  число просмотров 2046
Лизе в 19 лет дали три года Те, благодаря кому на Лизу, студентку юрфака, надели наручники в суде, горько пожалеют. Может быть их дети /внуки, сами они станут жертвами тех наркоторговцев, которых пытались остановить Лиза
 
Москва. Суд. Подвал. Пытки. Норма
blogDmitry Gudkov    27.06 17:14 |  число просмотров 1471
Москва. Суд. Подвал. Пытки. Норма В Мосгорсуде есть комната для пыток заключенных. Подвал с кольцами на стенах, куда их заводят, приковывают и избивают
 
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 5252
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2457
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5111
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 1746
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2770
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012