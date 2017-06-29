Telegram и другие провокации: как запреты влияют на подготовку к выборам Константин Гаазе 218 30.06 10:30 |218 («РБК») Один из сценариев президентской кампании: «Россия — осажденная крепость». Отправной точкой для него может стать массовый уличный протест из-за очередного нарочито абсурдного решения власти



Историю про неслучившийся (пока?) запрет Тelegram в России, как и историю про возможный запрет русскоязычных СМИ, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, довольно сложно интерпретировать рационально. И в Совете безопасности, и в ФСБ, где придумывают правила, по которым потом должны играть медиа, знают и про VPN, и про Tor, и про прочие глупости, которыми непременно воспользуются несознательные граждане. Зачем резать кошке хвост по частям, да еще и предваряя обрезание публичными анонсами? Ведь вместо отрезанного кусочка хвоста у животного будут отрастать какие-то виртуальные субституты. Кажется, потому, что в данный момент запрещать что-либо радикально силовики и их союзники не хотят, они хотят превратить запреты в главную ставку грядущей избирательной кампании.



Аномальная активность



Он пойдет на четвертый срок или нет? — вот вопрос, от которого сегодня страдают бессонницей аналитики, дипломаты, разведчики и просто неравнодушные к политике граждане. Он пойдет, он уже всё решил — говорят пессимисты и так называемые патриоты, исповедующие доктрину «нет Путина — нет России». Однако если это так, зачем ключевые политические фигуры из окружения президента буквально вывалились в публичное пространство: они раздают интервью, фонтанируют инициативами, в общем, как бы участвуют в кастинге. Правда, непонятно, в каком: на пост премьера, на пост президента или просто на выживаемость?



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