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Митинг 12 июня
Митинг 12 июня
15.06 18:41 | число просмотров 4562 число постов 31
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
 
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Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Константин Гаазе
16.06 11:11 |  число просмотров 409
(«РБК»)
В политике наших дней победам не место. Там, где нет большинства, есть только компромиссы

Смена эпох — это прежде всего смена языка. Попробуйте на слух, на вкус какую-нибудь типичную фразу из, например, 2012 года, скажем, стандартный тогда для прогрессивной общественности призыв о помощи в соцсетях: чуваки, это дико важно. Сегодня это фраза кажется до идиотизма нелепой — нет здесь больше никаких «чуваков», да и «дико важного» ничего не осталось. Слова и те формы коллективной солидарности, которые эти слова представляли, за давностью лет сданы в архив. Лозунги «План Путина — победа России» и «Вы нас даже не представляете» уравнены в правах: они пылятся на одной и той же полке, будто и не было никогда ни споров, ни эмоций, ни надежд, ни разочарований. Мы проживаем собственные жизни и историю нашей страны, оплачивая каждый новый день новыми утратами. Спустя время мы вряд ли сможем ответить на вопрос, о чем были эти пять лет? Чему мы научились? Что сделали? Почему прожили эти годы так, а не как-то иначе? Почему выбрали то, а не это? Да и был ли у нас вообще когда-то выбор?

Политика в России в XXI веке — это вовсе не способ вместе решать проблемы или договариваться о правилах общежития. Сегодня это так же очевидно, как очевидна случившаяся за эти пять лет смена эпох, смена языков, смена лозунгов и смена настроений. Политика здесь и сейчас — это единственный способ соотнести свою жизнь с жизнями других. Способ связывания биографий, способ разметки границ между своими и чужими, способ нормировки поколений: это мое, а вот это — какое-то другое, совсем новое. Чтобы справиться с невыносимой подчас тяжестью монотонного течения времени, отчужденного от линий наших жизней, холодного, калькулируемого времени ипотечных выплат, смены сезонов, распродаж, бокс-офисов, сериалов, отпусков и новых сортов вина нам сегодня больше чем что-либо нужна политика. Политика как мера собственных ошибок, как возможность быть не правым, но невиновным. Орущим, но не безумным. Заблуждающимся, но продолжающим говорить. Нам — кому? Нам — тем, кто сегодня пробует на вкус запретный плод политического действия. Еще шесть лет игры в «прямая и еще прямее»? Спасибо, нет. Да и сам игрок это, кажется, уже понял. Это чувствовалось хотя бы по усталой интонации ответов президента на линии.

Баблы для суверена
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Из неопубликованного
blogMariya-Luiza Tirmaste    16.06 23:43 |  число просмотров 1417
Из неопубликованного Речь губернатора Алтая Александра Бердникова для сайта Ъ пришлось отредактировать, изъяв оттуда непечатную лексику. Текст от этого очень потерял. Почитайте без купюр)
 
Фантасмагорическая история
blogmetodi4ka    16.06 19:26 |  число просмотров 2210
Фантасмагорическая история Скоро исполнится 2 года, как простой бухгалтер заштатного московского банка бодается с МВД, пытаясь вернуть свои деньги, изъятые при обыске в банке
 
Будьте внимательны!
blogИрина Бирюкова    16.06 18:50 |  число просмотров 1197
Будьте внимательны! Внимание!!! Плохая новость для иностранных граждан, имеющих РВП!! Особенно в предверии отпусков!!
 
Что за "выездные визы" для иностранцев из России?
blogAnna Mongayt    16.06 18:31 |  число просмотров 985
Что за "выездные визы" для иностранцев из России? Выездные визы для иностранных граждан, живущих в России, ввели якобы 10 дней назад. О них никто не знает. Но уже можно брать штраф. Делают их 20 дней, нужно собирать сложный "пакет документов"
 
Больная раком девочка задала Путину неудобный вопрос
blogburckina-new    15.06 19:21 |  число просмотров 2128
Больная раком девочка задала Путину неудобный вопрос Из всего нынешнего многочасового марафона "Путин - народ" меня больше всего зацепил вопрос девочки из города Апатиты Мурманской области, смертельно больной раком в 4-й стадии
 
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Возвращение флага и национального достоинства
blogSergei Medvedev    14.06 00:15 |  число просмотров 1322
Возвращение флага и национального достоинства Происходит точно то же самое, что на Майдане -- соединение патриотизма с оппозиционной повесткой в умах молодежи или попросту -- рождение гражданской нации
 
Почитала твитор и невероятно взбесилась
blogSasha Popova    13.06 20:25 |  число просмотров 1697
Почитала твитор и невероятно взбесилась Оказывается в 2017м году ещё кому-то надо объяснять, что люди имеют право собираться мирно и без оружия и их не должен бл**ь пи**ить ОМОН
 
Праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл
blogПетр Щедровицкий    13.06 14:02 |  число просмотров 1912
Праздник 12 июня впервые обрёл свой смысл С сожалением приходится констатировать, что восстановление управляемости событий ещё возможно, но, учитывая социо-культурные реалии современной России, очень маловероятно
 
События
Питерский форум-2017
4.06 |  число просмотров 2675
Питерский форум-2017
1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
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Т2 Трейнспоттинг
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Запрет Telegram
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Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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