Почему именно сейчас Навальный заявил о своей готовности баллотироваться в президенты? Вопрос «почему именно сейчас?» выдает конспиролога и политически бессмысленен. Политически важен вопрос, удачный для этого сейчас момент или неудачный. Момент чрезвычайно удачный. Во-первых, потому что речь идет о конце года, когда новых политических инициатив ждать не приходится, фактически это заявление Навального останется обсуждаемым на весь следующий месяц как минимум. Во-вторых, заявление сделано за неделю до президентстской «Прямой линии», что тоже хорошо — ведь получается, он опережает и тем самым вынуждает всех остальных определяться по отношению к нему. Повлияет ли это на дело «Кировлеса»? Повлияет. Мы же все-таки в России, а не в правовом государстве. В суде по «Кировлесу» он теперь выступает уже не просто как известный блогер Навальный, а как кандидат в президенты. А поскольку решение по Навальному будет приниматься политически, то решение по Навальному как кандидату в президенты автоматически поднимается выше на новый уровень, на уровень Путина. Каков шанс, что Навального допустят на выборы? Мне кажется, был сделан очень сильный ход вне зависимости от отношения лично к Навальному и вне зависимости даже от абсолютно философского сегодня вопроса — допустят или нет. Сейчас важно то, что он открыл новый политический год, а тот, кто открывает новый политический период, завладевает — на время, конечно, в политике ничто не навсегда — и вниманием, и правом диктовать повестку. Повестка, которую диктует сейчас Навальный, тоже предельно ясна — это Россия после Путина. Он же сейчас фактически бросает личный вызов Путину. И заявляет, что он готов перенять у него власть. Повторюсь, это сильный ход, я практически не вижу в нем слабых моментов. Но я совершенно не уверен, что Навального допустят до выборов, это уже даже полицейский вопрос, а не политический...