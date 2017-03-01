| По данным опроса "Левада-центра", 47% опрошенных знают, кто такой Алексей Навальный (53% не знают, менее 1% затруднились ответить). При этом в октябре 2013 года, то есть сразу после выборов мэра Москвы, в которых участвовал политик, узнаваемость господина Навального была чуть выше — 54%. "Внимание к политику было велико после выборов мэра Москвы",— говорит заместитель директора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. Главный редактор журнала "Политические технологии" Сергей Поляков считает и нынешний уровень узнаваемости Алексея Навального "достаточно высоким". "Даже премьер не обладает стопроцентной узнаваемостью,— говорит он.— Узнаваемость, близкая к 50%, у человека, который не появлялся на федеральных каналах, достаточно высокая".
В рамках президентской кампании Алексей Навальный открывает предвыборные штабы в регионах, хотя после вступления в силу повторного приговора по делу "Кировлеса" будет поражен в пассивном избирательном праве (см. "Ъ" от 17 февраля). По словам Сергея Полякова, "немногие кандидаты входят в кампанию с такой узнаваемостью". Алексею Навальному, считает он, нужно "сосредоточиться на содержательней части".
"Больше всего людей знают о Навальном из телевизора, где рассказали, что он украл лес",— сказал "Ъ" глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. При этом штаб будет исходить из того, что многие не знают, кто такой Алексей Навальный. "Это для нас большое пространство для возможностей",— говорит господин Волков...