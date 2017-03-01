В рамках президентской кампании Алексей Навальный открывает предвыборные штабы в регионах, хотя после вступления в силу повторного приговора по делу "Кировлеса" будет поражен в пассивном избирательном праве (см. "Ъ" от 17 февраля). По словам Сергея Полякова, "немногие кандидаты входят в кампанию с такой узнаваемостью". Алексею Навальному, считает он, нужно "сосредоточиться на содержательней части".

"Больше всего людей знают о Навальном из телевизора, где рассказали, что он украл лес",— сказал "Ъ" глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. При этом штаб будет исходить из того, что многие не знают, кто такой Алексей Навальный. "Это для нас большое пространство для возможностей",— говорит господин Волков...