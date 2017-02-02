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Дело Навального: #КировЛес2
Дело Навального: #КировЛес2
25.01 12:14 | число просмотров 126310 число постов 389
В Кирове началось новое рассмотрение "дела Кировлеса", фигурантами которого являются политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров — Верховный суд России отправил дело на пересмотр после требований ЕСПЧ о реабилитации и выплате компенсаций осужденным
 
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Силовики против адвокатов. 6:0
Силовики против адвокатов. 6:0
2.02 13:12 |  число просмотров 284
(«МедиаЗона»)
 2017 год только начался, а мы написали уже шесть новостей о нарушениях прав адвокатов. Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи. «Медиазона» напоминает, какие инциденты происходили с российскими адвокатами за последний месяц.

Приставы врываются в офис Светланы Давыдовой в поисках Офицерова

После того, как судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин, который повторно рассматривает дело «Кировлеса», вынес решение о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова, московские судебные приставы ворвались в офис адвоката Светланы Давыдовой. «Несмотря на то, что в постановлении написано, что они не имеют права заходить в нежилые помещения, тем более в те, что занимают адвокаты, тем не менее была практически выбита дверь, — рассказала Давыдова. — Они зашли, посмотрели, что Офицерова нет, долго пререкались с моими коллегами, угрожали применением спецсредств и физической силы, после этого, созвонившись с начальством, уехали».

По словам Давыдовой, приставы заявили ей, что по их оперативной информации Офицеров находился в помещении адвокатской коллегии. «Как я понимаю, это оперативное наблюдение и контроль телефонных переговоров. Они прослушивают телефоны и ведут наблюдение; насколько я понимаю, несанкционированное», — предположила адвокат...
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Сталин в приемной детского омбудсмена
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