Приставы врываются в офис Светланы Давыдовой в поисках Офицерова

После того, как судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин, который повторно рассматривает дело «Кировлеса», вынес решение о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова, московские судебные приставы ворвались в офис адвоката Светланы Давыдовой. «Несмотря на то, что в постановлении написано, что они не имеют права заходить в нежилые помещения, тем более в те, что занимают адвокаты, тем не менее была практически выбита дверь, — рассказала Давыдова. — Они зашли, посмотрели, что Офицерова нет, долго пререкались с моими коллегами, угрожали применением спецсредств и физической силы, после этого, созвонившись с начальством, уехали».

По словам Давыдовой, приставы заявили ей, что по их оперативной информации Офицеров находился в помещении адвокатской коллегии. «Как я понимаю, это оперативное наблюдение и контроль телефонных переговоров. Они прослушивают телефоны и ведут наблюдение; насколько я понимаю, несанкционированное», — предположила адвокат...