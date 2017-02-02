| 2017 год только начался, а мы написали уже шесть новостей о нарушениях прав адвокатов. Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи. «Медиазона» напоминает, какие инциденты происходили с российскими адвокатами за последний месяц.
Приставы врываются в офис Светланы Давыдовой в поисках Офицерова
После того, как судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин, который повторно рассматривает дело «Кировлеса», вынес решение о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова, московские судебные приставы ворвались в офис адвоката Светланы Давыдовой. «Несмотря на то, что в постановлении написано, что они не имеют права заходить в нежилые помещения, тем более в те, что занимают адвокаты, тем не менее была практически выбита дверь, — рассказала Давыдова. — Они зашли, посмотрели, что Офицерова нет, долго пререкались с моими коллегами, угрожали применением спецсредств и физической силы, после этого, созвонившись с начальством, уехали».
По словам Давыдовой, приставы заявили ей, что по их оперативной информации Офицеров находился в помещении адвокатской коллегии. «Как я понимаю, это оперативное наблюдение и контроль телефонных переговоров. Они прослушивают телефоны и ведут наблюдение; насколько я понимаю, несанкционированное», — предположила адвокат...