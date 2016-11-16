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|Верховный суд отменил приговор Навальному по «делу «Кировлеса»
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Анастасия Михайлова
16.11 13:00 |
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(«РБК»)
| Верховный суд в среду, 16 ноября, отменил приговор Алексею Навальному по «делу «Кировлеса», сообщил корреспондент РБК. Дело передали на рассмотрение в новом составе в Ленинский районный суд Кирова.
«У меня нет ни малейшего желания ездить в город Киров. Это сделано затем, чтобы воспрепятствовать моей политической деятельности и моим расследованиям. Сегодня я должен был быть оправдан, но ВС отказался исполнить решения ЕСПЧ. Мы будем жаловаться в Совет Европы», — прокомментировал решение Верховного суда сам Навальный.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст.7 — право получить наказание на основании закона.
ЕСПЧ посчитал, что главным нарушением стало раздельное рассмотрение дела Навального и Офицерова с делом экс-главы КОГУП «Кировлес» Вячеслава Опалева, который заключил сделку со следствием и был осужден первым. Впоследствии именно его показания стали основными доказательствами следствия и легли в основу обвинительного приговора.
В итоге Страсбургский суд присудил оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову компенсацию по €8 тыс. и возмещение судебных издержек.
Это решение ЕСПЧ вступило в силу в июне. После этого председатель ВС Вячеслав Лебедев внес представление в президиум и инициировал рассмотрение вопроса...
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