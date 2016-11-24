По Москве дела из президиума идут дольше, говорит адвокат Навального Ольга Михайлова: «Ленинский суд не назначил предварительное заседание, где мог бы вернуть дело прокурору, а хочет рассмотреть его по существу и, скорее всего, вынести такой же приговор. Конечно, можно и на заседании закрыть дело, но пока сценарий ровно такой же, как и в прошлый раз». Адвокат Дмитрий Аграновский согласен, что на пересмотр дело направили довольно быстро. Так же считает и адвокат Вадим Клювгант: «Форсаж есть, но нельзя говорить, что он запредельный». Он предполагает, что дело сразу начнут рассматривать, но остается вариант, что его направят в прокуратуру на устранение недостатков - для этого должны быть основания, препятствующие рассмотрению дела судом.

Между тем знакомый бывшего кировского губернатора Никиты Белых рассказал «Ведомостям», что представители администрации президента обещали, что его отпустят под домашний арест, если он даст показания на Навального - с этим в том числе связана недавняя смена адвокатов Белых. Вышедшие из его дела 9 ноября адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова отказались комментировать эту ситуацию...