Сейчас, когда покупателей замков в Шотландии и яхт на Карибах суды первой инстанции осуждают всего-то к 1,5 годам общего режима или паре лет колонии-поселения, как-то вспоминаются люди, что умели прокручивать изумительные аферы в гораздо более суровые годы.

В музее МУРа целый стенд посвящен мошеннику 40-х годов Вениамину Вайсману (вор Веня Житомирский). Налетчик Вайсман был судим семь раз, совершил пять побегов. Последний – из под Вологды – зимой 1944-го. История не сохранила адрес фельдшерского пункта, где Вайсману отрезали отмороженные ноги. Что делать? Как жить? Видимо, Вайсмана подтолкнули к догадке появившиеся на вокзалах, в рюмочных, в поездах вечно пьяные неопрятные инвалиды, хрипло вытягивающие под гармошку «Выпьем за тех, кто командовал ротами…»

Воля. Мысль. Расчет. Дерзость. Сложись жизнь иначе и стенд Вайсмана был бы не в музее МУРа, а на Доске памяти Лубянки, среди лучших зафронтовых разведчиков. Просто вдумайтесь… Союзные армии рвались к Берлину, проламывая последнюю отчаянную оборону немцев, тыл работал и пил под сводки Совинформбюро из черной тарелки радиоприемника. А Вайсман на своих обрубках фланировал по столицам – Москва, Ленинград, Киев, Минск… везде он собирал и сортировал информацию. Пил с мелкими служащими, вызывал жалость секретарш, вызнавал детали биографии нужных людей, покупал справки, документы, удостоверения, партбилет. Верхом стала покупка офицерского кителя, набора погон и колоды наград. Кстати, в МУРе утверждают, что награды у Вайсмана были левые. Маловероятно…никто бы не стал заморачиваться – на любом пристанционном рынке можно было купить китель с полной грудью орденов. Деньги у вора были, ну как иначе? За китель он отдал 20 000, но оно того стоило.

Настало время действий. Как-то осенним скучным днем (таким как сейчас) в кабинет министра пищевой промышленности СССР Василия Зотова вошел неизвестный. «Вы кто такой?» — возмущённо поднял голову товарищ Зотов. Как любой крупный чиновник, он не любил незваных гостей. Возмущение уступило место смущению. В поношенной форме гвардии капитана-танкиста взору министра предстал безногий инвалид с орденами на груди, среди которых сразу привлекали к себе внимание две Звезды Героя Советского Союза. Министр любезно принял гостя, отложил дела и внимательно выслушал его. Этот прошедший войну человек точно был героем. Как и Зотов, он был родом из маленького городка и в молодости усердно работал на благо социализма. Когда же Гитлер вероломно напал на Советский Союз, он одним из первых оказался на передовой. Рядом с ним Зотов заробел… И когда «товарищ Кузнецов» признался, что к товарищу Зотову его привела крайняя нужда, Василий Петрович сделал всё от него зависящее, чтобы помочь. Он передал ему партию дефицитных товаров и 9500 рублей наличными – всё, что было в сейфе. За Зотовым стройные ряды лохов пополнили: министр Речфлота 3.А.Шашков, министр мясной и молочной промышленности И.А.Кузьминых, министр угольной промышленности Д.Г.Оника, министр Тяжмаша Н.С.Казаков, министр финансов А.Г.Зверев….

Вайсман не получил образования – с 9 лет он постоянно был в детколониях, откуда бегал чаще, чем жил. Но хитрости, изобретательности, эрудиции ему хватало с лихом. Он менял погоны на плечах и подробности «военного прошлого». Главе Минфина СССР он представился бывшим шофёром Госбанка, министру сельхозмашиностроения — мотористом МТС. Наибольшее впечатление производила история о том, как молодой лётчик едва не погиб в небе, зажатый фашистскими экспертами, но был спасён боевым другом - Василием Сталиным. На этом месте министры теряли способность соображать и покорно передавали «Кузнецову» деньги и, что было важнее в голодном Союзе 46-47 годов – вещи, ценности, продуктовые наборы, путевки… предоставляли услуги. Даже казенную «Победу». Академик Вавилов растрогался настолько, что велел снабдить Вайсмана протезами ног из академического института – настоящие герои-инвалиды, кроме прославленного Полевым Маресьева, и мечтать о таком не могли!











В следующий раз Вайсман появился в кабинете самого секретаря ЦК ВКП(б) Николая Патоличева уже весной 1947 года. Ему была нужна квартира. Спустя пару дней у министра лесной промышленности СССР Н.Орлова «Кузнецову» выдали поручение для Минлеспрома Украины Ф.Самойленко – выдать квартиру в Киеве и обставить мебелью за счет ведомства. А, еще и единовременную денежную помощь оказать. К этому времени по следам безногого шли опера МУРа… И в приемной очередного, 26-го по счету министра, его взяли. Суд отломил вору 9 лет, но отсидел Вайсман только 5 и вышел по амнистии 1953-го… Он еще мошенничал по мелочи, но в 1961-м явился к сыщикам МУРа и признался, что устал и хочет вести «честную жизнь». Сыщики поверили, впечатлились – нечасто такое от вора услышишь! – и пристроили инвалида В.Б.Вайсмана в дом инвалидов войны в Пятигорске. Судя по тому, что при пенсии в 86 руб Вайсман ежемесячно высылал детям по 150-200 руб, он с мелкими мошенничествами не завязал и даже в доме инвалидов имел какой-то навар…. Воля. Мысль. Дерзость. Дух.