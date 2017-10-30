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Какие были возможности избежать репрессий у людей, которые однозначно попали под жернова НКВД
Какие были возможности избежать репрессий у людей, которые однозначно попали под жернова НКВД 30.10 20:58 число просмотров 602
redzion
 
Сегодня поминают репрессированных. Много правильных слов с осуждением этого варварства. Но интересно и другое: а какие были возможности избежать репрессий у людей, которые однозначно попали под жернова НКВД? Главный способ – симулировать болезни. Два примера: писатели Беляев и Хармс.
Беляева первый раз спасла такая симуляция сначала в Крыму в 1921 году. Он был эсером и «белым», и с вероятностью 99% вошедшие туда «красные» расстреляли бы его. Но Беляев заковал себя в гипс и так лежал год. Потом, когда вал крымских расстрелов прошёл, чудесно выздоровел и пошёл работать в милицию.

Такой же трюк Беляев проделал в середине 1930-х, когда верно спрогнозировал скорое наступление эпохи Большого Террора (после убийства Кирова). Он снова «заболевает параличом» в 1935 году и в таком состоянии находится до середины 1938 года. В результате он оказался редким счастливчиком, кому удалось пережить разгром издательства «Детгиз» (с которым он сотрудничал) в 1937 году, в результате которого были расстреляны или сгинули в ГУЛАГе десятки его сотрудников. На Беляева тогда было написано несколько доносов (с его-то прошлым было понятно, что их не миновать), но даже беспринципные следователи НКВД разводили руками – Беляев ни с кем не контактировал, у него просто не было физической возможности заниматься вредительством и саботажем, встречаться с иностранными шпионами.
После окончания ежовского вала репрессий Беляев снова чудесно выздоровел.
+++
Во время массовых чисток в 1937-м Хармса не загребли, так как считали сумасшедшим. Но он понимал, что это дело случая, и чтобы обезопасить себя окончательно, он в 1939-м симулирует шизофрению и идёт «сдаваться» в дурдом. За 15-летнюю практику юродствования поэт наловчился казаться не от мира сего, в дурдоме всё прошло гладко. Летом 1941-го Хармс для пущей «брони» (война на носу) и как источник существования (пенсия) даже выбивает себе 2-ю группу по инвалидности (диагноз тот же – шизофрения).
Хармс страстно ждал прихода немцев, но осенью 1941-го сорвался, наговорил лишнего и попал всё же в НКВД, где и умер в тюремной больничке (если бы не блокада и голод – вышел бы через год-два после тюремного дурдома).

А мог бы, как его жена эвакуироваться из Ленинграда и спокойно уйти к немцам. Его жена так и сделала, и в конце 1940-х судьба её вообще забросила в Венесуэлу (где она стала владелицей крупной книжной сети).
Кстати, с немцами ушли жена, тёща и дочь писателя Беляева (но тем повезло меньше и в 1945-м их выдали в СССР американцы).
 
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