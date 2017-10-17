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Почему в России столько симпатизантов Харви Вайнштейна
Почему в России столько симпатизантов Харви Вайнштейна 17.10 23:12 число просмотров 222
whalesgohigh
 
Задумался вот: почему в России столько симпатизантов Харви Вайнштейна? Ну реально же мерзкая, лицемерная свинья. Видимо, дело в том, что Харви Вайнштейн - это Мечта. Представим себе русского Васю и тот ммм обыденный гендерный ландшафт, в котором он живет. Растет русский Вася в однополой семье из мамы и бабушки, папа у него летчик-испытатель, а Вася все детство получает подзатыльники за то, что этот летчик улетел (по статистике лупят детей в России в основном женщины). Далее, Вася оказывается в детском саду, потом в школе - где на него 11 лет к ряду орет Марьиванна, ставит ему оценки и вообще показывает, кто тут власть. Затем Вася может попасть в университет, где всюду - от канцелярии до учебной части - правят такие же Марьиванны. Затем работа - раз в месяц в бухгалтерию, где восседает Людмила Петровна. В большинстве взаимодействий с государственной властью, получении всяких важных  бумажек  - лицо этого государства тоже женского пола и гендера. И с халой на голове.

Но самое интересное, что в царстве этого постсоветского бытового матриархата Вася как-то умудряется считать себя альфа-самцом, настоящим мужиком и опорой традиционных ценностей. Поводов к этому он может найти превеликое множество - например, Вася год драил сортиры в армии, полгода в юности ходил на бокс, три раза дрался по-пьяни и один раз сидел в КПЗ. Мужик? Мужик.

Однако важнее всего, что у Васи есть Мечта. Он мечтает войти в заветный 1% Больших Начальников (в смысле выше бухгалтера Людмилы Петровны), Настоящих Мужиков, которые могут мацать секретарш на работе. В ситуации отсутствия нормальных мужских ролевых моделей в жизни Васи (пьяного трудовика не считаем), главной мужской ролевой моделью становится такой вот образ жлоба, который утверждается за счет слабых. Вот он - идеал маскулинности. А Вайнштейн в этот образ отлично ложится, поэтому он наш, мужик, руки прочь.

В Америке же консерватизм настоящий, а не дутый. В отличие от богоспасаемой, там нет рекордного количества разводов, а измены не считаются культурной нормой. Американский консерватор, у которого в семье был папа, а в школе учителя-мужчины, глядя на Вайнштейна, видит не образец того, как должен выглядеть настоящий мужик. А, напротив, видит все то, чем мужчина быть НЕ должен. Это же просто человек, напрочь лишенный всех традиционных мужских добродетелей: чести, достоинства, верности и т.д.
 
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