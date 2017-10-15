  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Секскандальная эмиграция Павленского
Секскандальная эмиграция Павленского
17.01 16:24 | число просмотров 2261 число постов 17
Пётр Павленский с Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми попросили убежища во Франции. Пару художников обвиняют в избиении актёра и попытке изнасилования актрисы Театра.doc. Сторонники Павленского уверены, что это провокация и выдавливание в эмиграцию. Сторонники театра требуют сурового наказания и говорят о крахе карьеры арт-активиста
 
Факультет сексизма
Факультет сексизма
5.10 21:20 | число просмотров 1265 число постов 5
Студентка юридического факультета Санкт-петербургской ВШЭ написала о сексистской традиции, согласно которой старостами групп могут быть только мужчины. Пост собрал десятки репостов и возмущенных реплик в адрес "самого либерального" университета страны
 
#ЯНеБоюсьСказать
#ЯНеБоюсьСказать
12.07 14:35 | число просмотров 4748 число постов 44
В украинском и российском Фейсбуке жертвы сексуального насилия делятся своими историями под тэгами #ЯНеБоюсьСказать и #ЯНеБоюсьСказати. Флешмоб был запущен 5 июля украинской журналисткой и активисткой Анастасией Мельниченко
 
Самое читаемое
Кандидат Собчак
15.10 число просмотров 3260 число записей 24
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 2835 число записей 9
 
Столкновения в Каталонии
4.10 число просмотров 1901 число записей 14
 
Санация Бинбанка
23.09 число просмотров 1820 число записей 10
 
Россияне в плену у ИГИЛ
5.10 число просмотров 1579 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
Обвинения против Вайнштейна <код для ЖЖ>
Обвинения против Вайнштейна
В русских соцсетях и мессенджерах обсуждают обвинения одного из самых известных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах
Создан: 15.10.2017 12:20, обновлен: 15.10.2017 12:29
Просмотров: 255
Теги:
15 октября
чувак стал старым и не нужным. Потому его можно слить и обозвать насильникомссылка на данный пост
https://t.me/Baronova/blogBaronova
15.10. 12:07
Вот уже неделю слушаю в различных американских  ТВ-шоу по утрам, пока бегаю, два основных сюжета: 1) Как Харви Вайнштейн канючил десятилетиями секс у баб, и кому-то было проще дать, чем объяснять почему нет. Взамен на карьеру и бабло, конечно. А теперь чувак стал старым и не нужным. Потому его можно слить и обозвать насильником. Самое прекрасное конечно было, когда я слушала, как от него Хилари Клинтон отказывается. Жена человека, который занимался всю жизнь тем же самым.
развернуть>>
11 октября
Жизнь величейшего кинопродюсера Харви Вайнштейна вдруг стала похожа на плохое киноссылка на данный пост
https://t.me/znachit_net/blogznachit_net
11.10. 13:58
Жизнь величейшего кинопродюсера  Харви Вайнштейна вдруг стала похожа на плохое кино. Сначала полголливуда обвинила его в сексуальных домогательствах, потом оскароносного продюсера выперли из собственной кинокомпании, а под конец его кинула жена, в прошлом  ассистентка Харви, а ныне владелица фэшн-бренда Marchesa.
развернуть>>
9 октября
Вайнштейн - плоть от плоти либерального прогрессивного Голливудассылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
09.10. 14:34
Как известно, настоящая приверженность людей декларируемым ценностям проверяется тем, насколько они соответствуют им сами. А в случае с группой - тем, как реагирует группа на то, когда нарушителем норм оказывается кто-то из СВОИХ. В этом смысле познавательно будет понаблюдать за скандалом, который нынче развернулся вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного ныне в сексуальных домогательствах. Причем вполне реальных - не в шуточках и прочем "вербальном насилии", а в том, что зазывал молодых актрис на "собеседование" в номер, где предлагал сделать ему массаж. Шутка в том, что Вайнштейн - плоть от плоти либерального прогрессивного Голливуда, поддерживал демократов, фандрайзил для кампаний Обамы и Клинтон, выступал за ограничение оружие и всеобщее здравоохранение и т.д. В общем, за все хорошее, доброе, светлое. Что же теперь будет говорить голливудская публика, привыкшая к virtue signalling и толканию речей о гендерном неравенстве?
развернуть>>
6 октября
От демократов уже требуют чтобы он вернули пожертвования Вайнштейновссылка на данный пост
https://t.me/kboletskaya/blogkboletskaya
06.10. 12:35
В Голливуде адский-адский скандал: New York Times опубликовал статью, что известнейший продюсер Харви Вайнштейн больше 30 лет регулярно сексуально харрасил собственных сотрудниц и актрис, которые снимались в его фильмах. А братья Вайнштейн - это золотое имя Голливуда. Это
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012