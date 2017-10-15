Как известно, настоящая приверженность людей декларируемым ценностям проверяется тем, насколько они соответствуют им сами. А в случае с группой - тем, как реагирует группа на то, когда нарушителем норм оказывается кто-то из СВОИХ. В этом смысле познавательно будет понаблюдать за скандалом, который нынче развернулся вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного ныне в сексуальных домогательствах. Причем вполне реальных - не в шуточках и прочем "вербальном насилии", а в том, что зазывал молодых актрис на "собеседование" в номер, где предлагал сделать ему массаж. Шутка в том, что Вайнштейн - плоть от плоти либерального прогрессивного Голливуда, поддерживал демократов, фандрайзил для кампаний Обамы и Клинтон, выступал за ограничение оружие и всеобщее здравоохранение и т.д. В общем, за все хорошее, доброе, светлое. Что же теперь будет говорить голливудская публика, привыкшая к virtue signalling и толканию речей о гендерном неравенстве? развернуть>>