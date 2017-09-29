Особо незамеченной осталась новость о том, что Правительство внесло в Думу законопроект, который предусматривает расширение перечня банков, через которые возможно проведение выплат пенсий военным пенсионерам и иным силовикам.



Такие банки должны иметь собственные средства не менее 100 млрд., лицензию на работы, связанные с использованием гостайны, а также находиться под контролем РФ или Банка России.



Таким образом, проигравшими окажутся Сбербанк и Почта России, у которых сейчас монопольное право на осуществление таких выплат.



А вот список выигравших может оказаться вполне себе "интересным" и включить не только сразу напрашивающиеся банки из списка распределяющих гособоронзаказ (например, ВТБ, банк Россия или Россельхозбанк), но и что-нибудь увлекательное из "новых активов" ЦБ. Почему бы, к примеру, не помочь таким путем "Открытию", а точнее новому суперотсанированному банку "под контролем Банка России".



Ведь спрашивать что не так, всё равно бессмысленно.

