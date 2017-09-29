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Плохие новости для "Сбера" и Почты России
Плохие новости для "Сбера" и Почты России 13.10 16:19 число просмотров 300
ATC_ATC
 
Особо незамеченной осталась новость о том, что Правительство внесло в Думу законопроект, который предусматривает расширение перечня банков, через которые возможно проведение выплат пенсий военным пенсионерам и иным силовикам.

Такие банки должны иметь собственные средства не менее 100 млрд., лицензию на работы, связанные с использованием гостайны, а также находиться под контролем РФ или Банка России.
 
Таким образом, проигравшими окажутся Сбербанк и Почта России, у которых сейчас монопольное право на осуществление таких выплат.

А вот список выигравших может оказаться вполне себе "интересным" и включить не только сразу напрашивающиеся банки из списка распределяющих гособоронзаказ (например, ВТБ, банк Россия или Россельхозбанк), но и что-нибудь увлекательное из "новых активов" ЦБ. Почему бы, к примеру, не помочь таким путем "Открытию", а точнее новому суперотсанированному банку "под контролем Банка России".

Ведь спрашивать что не так, всё равно бессмысленно.
 
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