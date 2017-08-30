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Падение "Открытия" <код для ЖЖ>
Падение "Открытия"
Центральный банк начал санацию ФК "Открытие". Крупнейший частный банк теперь будет фактически национализирован.
Создан: 30.08.2017 10:59, обновлен: 02.09.2017 17:42
Просмотров: 2275
Теги:
2 сентября
Крутить гайки на этом месте очень опасно, интересный нас ждёт 2018 годссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.kozlov.1042/blogAlexey Kozlov
02.09. 17:41
В последние дни было сказано много слов про банк "Открытие", высказано много негатива в отношении надзорного ведомства, акционеров и менеджеров "Открытия", сделано много предположений, кто может быть следующий.
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31 августа
Именно ЦБ накачивал «Открытие» деньгами ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/boris.titov.92/blogBoris Titov
31.08. 16:33
У Центрального банка всегда было особое отношение к «Открытию». Именно ЦБ накачивал «Открытие» деньгами - только под санацию «Траста» оно получило почти 180 млрд. рублей. А всего государство закачало в этот банк больше 330 миллиардов. И теперь собираются заливать еще.
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Все так облегчённо вздохнули, узнав, что ЦБ будет санировать банк «Открытие»ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oanisimov/blogOleg Anisimov
31.08. 08:38
Все так облегчённо вздохнули, узнав, что ЦБ будет санировать банк «Открытие». Но что такое санация? Это решение силами общества и руками ЦБ проблем довольно узкой группы людей. С одной стороны, компании и крупные вкладчики, которые осознанно взяли на себя риски коммерческого сотрудничества с банком. С другой стороны, владельцы и менеджеры банка. Этим людям помогают за ваш счёт.
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Multiple choice question из экзамена на квалификацию «профессиональный менеджер центрального банка одной страны с рыночной демократией»ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrei.movchan/blogAndrei Movchan
31.08. 08:28
Multiple choice question из экзамена на квалификацию «профессиональный менеджер центрального банка одной страны с рыночной демократией» Условие задачи: Петя занимал у друзей деньги под проценты. Полученные деньги он пропивал и проигрывал в карты, и в конце концов не смог вернуть деньги друзьям. Через несколько лет все его друзья обратились в суд. Суд рассмотрел дело и постановил: в связи с тем, что у Пети удивительно хорошие отношения с судьей, и он взял в долг ну очень много денег, отдать всем друзьям Пети деньги из бюджета (вместе с процентами), а Пете пока разрешить снова собирать деньги, как и раньше, но все же предложить Пете объединить усилия с Васей - ведь Вася уже давно собирает деньги у друзей под проценты, и, хотя тоже пропивает их и проигрывает в карты, но исправно отдает, потому что берет сколько хочет из бюджета.
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30 августа
О желательности корректных формулировок ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.savatyugin/blogAlexey Savatyugin
30.08. 12:17
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Статья 8 Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, если иное не установлено федеральными законами.
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Несколько ремарок в продолжение темы по банку Открытие.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009283010891www.facebook.com
30.08. 11:09
1. Приватизируй прибыль, национализируй убытки - этот принцип, по которому сегодня функционирует большинство российских госкомпаний, с легкой руки руководства ЦБ внедрен и радостно подхвачен в банковском секторе.
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Про "Открытие"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.vasiliev.106/blogSergey Vasiliev
30.08. 11:08
В чем причина этого падения? С чего все началось, как к этому шло и чем все это закончится? Многие называют ФК «Открытие» банком. Но это не совсем так. Точнее, банковский бизнес был там не основным, он был лишь инструментом развития и удержания другого бизнеса - пенсионного. Именно «пенсионный бизнес» - его ядро.
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Теперь логично дать "Открытию" расти в размерах дальшессылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.romanchuk.9/blogSergey Romanchuk
30.08. 11:08
Теперь логично дать "Открытию" расти в размерах дальше. Тогда и проблема монополии Сбербанка на банковском рынке решится. Много чего можно присоединить, когда инвестор - ЦБ! Даёшь паритет не только а акционерах, но и в активах! Да здравствует здоровая конкуренция!
17 августа
Авантюрная сага длиной в пятилеткуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009283010891www.facebook.com
17.08. 11:10
История взлета и возможного падения банка Открытие - наглядный пример того, как в тлетворной воровской экономике частный бизнес, достигнув определенного масштаба, не редко приобретает худшие черты бизнеса государственного.
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