Multiple choice question из экзамена на квалификацию «профессиональный менеджер центрального банка одной страны с рыночной демократией» Условие задачи: Петя занимал у друзей деньги под проценты. Полученные деньги он пропивал и проигрывал в карты, и в конце концов не смог вернуть деньги друзьям. Через несколько лет все его друзья обратились в суд. Суд рассмотрел дело и постановил: в связи с тем, что у Пети удивительно хорошие отношения с судьей, и он взял в долг ну очень много денег, отдать всем друзьям Пети деньги из бюджета (вместе с процентами), а Пете пока разрешить снова собирать деньги, как и раньше, но все же предложить Пете объединить усилия с Васей - ведь Вася уже давно собирает деньги у друзей под проценты, и, хотя тоже пропивает их и проигрывает в карты, но исправно отдает, потому что берет сколько хочет из бюджета. развернуть>>