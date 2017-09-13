Наталья Поклонская продолжает удивлять . Очень удивлять. Эта девушка миловидной внешности, с неистовым энтузиазмом накидывает дров в топку ненависти , казалось бы объединившихся на фоне Русской Весны Белых и Красных. Она заполонила собой всю страну.

Мне исключительно симпатична была девушка, которую я видел на заседании Верховного Совета Крыма 17 марта 2014 г. Более того, я искренне радовался, когда благодаря своей внешности, помноженной на характер, она стала лицом Русской Весны. Но как говорят, испытание Славой надо пережить. Тщеславие и гордыня ещё больший грех, чем кража или обман.

Ещё каких-то пять лет назад она была обычным сотрудником украинской прокуратуры. Не участвовала в политике, не создавала партий, не была православным активистом. не писала книг и серьезных исследований. Сегодня ее слова , что мы , православные должны ... Что, простите, мы должны? Христиане, тем более православные, самая мирная и терпимая религия в мире. Основная заповедь гласит : Возлюби ближнего своего, как самого себя.

Сегодня мы видим нетерпимость, нежелание слышать доводы. Сегодня Наталья, ведая или не ведая, превратилась в истину последней инстанции. Возложив на себя исключительность трактовки истории, она читает лекции о морали всем нам. Она стала известна всей стране. ( хотела ли она этого ? Не знаю ). Ее коллеги по Думе должны это слушать. Мало того , они должны как то реагировать и объяснятся, порой как бы оправдываясь. Должны слушать и вступать в диалог великий Кобзон, смиренный и спокойный Говорухин. Роднина, которую знает весь мир , вынуждена оппонировать. Невольными участниками дискуссии становятся великие личности нашей страны: Третьяк, Терешкова, Карелин, Карпов, Шаманов, Бортко, нобелевский лауреат Жорес Алфёров, жизненный путь, которых неразделим с Советской Эпохой, которую Вы, Наталья , легко отождествили с Гитлеровским временем. Должны это слушать и лидеры партий , прошедшие жернова не одной президентской кампании.

Не слишком ли Вам, Наталья, большая честь? Чем вы её заслужили? Может , Вы стали совестью многонационального народа, создав нечто важное для нашей страны ? Может ракетно-ядерный щит , как Курчатов ? Или покорили космос ? Может мы аплодировали Вашим достижениям на мировой арене ? Может у Вас потрясающее образование? Нет же. Вы выпускница филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории, где явно нет величайших профессоров истории и философии , а также специалистов по кинематографии. Когда Учитель снял свой известный фильм " Рок" Вам было семь лет и Вы мирно жили с родителями в посёлке Михайловка Ворошиловградской области- далеко не главном центре культурной и православной жизни. А до 2014 года работали следователем Украинской прокуратуры. И у Вас, наверное, были вопросы и к Кличко и к другим разным жуликам, которых на Украине хоть отбавляй.

Право учить жить большую страну надо заслужить. Надо иметь знания, образование, интеллектуальные достижения. Хотя бы надо пожить лет десять в той стране, в которой Вы не жили и которую Вы не знаете. И которую Вы так рьяно начали воспитывать. Не надо нас учить!

Я скажу прямо, мне не нравится режиссер Учитель. Более того, 25 млн $ для этого недоголливуда слишком много. И скорее всего деньги украли, как крадут у нас везде и всегда. И фильмец-очередное пойло, которым нас поят не один десяток лет. Здесь, как бывший работник прокуратуры Вы правы. Но это вопрос более широкий, чем этот фильмишко. . P. S. Не могу отделаться от ощущения , что все эти истерики , визги, стояния, поджоги машин с подбрасыванием записок, показ коробок с письмами- признаки болезни , вызываемой киевским майданным вирусом. Переносчики этого вируса - бывшие граждане Украины- заразились в Киеве и теперь тянут эту заразу к нам. Пора бы хорошим врачам этим заняться. #матильда #поклонская #учитель #адок



