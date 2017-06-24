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Можно ли заблокировать Telegram
Можно ли заблокировать Telegram 24.06 22:50 число просмотров 448
varlamov
 
Как вы уже знаете, вчера руководитель Роскомнадзора Жаров пригрозил заблокировать мессенджер «Телеграм», если основатель проекта Павел Дуров не заполнит «анкету о сведениях компании». Дуров ответил в том духе, что в случае блокировки «Телеграма» россияне, в том числе чиновники, будут пользоваться американскими мессенджерами «Вотсап» и «Фейсбук мессенджер», что создаст угрозу национальной безопасности (ловко!). Жаров такого поворота явно не ожидал, и стал писать про «толерантность к террористам» (из контекста вытекало, что речь идет о российских чиновниках, но это осталось без объяснений), а Дуров опять же ответил, что создал свой «ИГИЛ–дозор».
Ситуация зашла в тупик, и теперь нужно посмотреть, хватит ли воли у Роскомнадзора заблокировать «Телеграм».

При этом в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) считают, что мессенджер «Телеграм» не может быть заблокирован полностью.

«Полная блокировка сервиса невозможна, — прокомментировали ТАСС ситуацию в РАЭК. — Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore. В случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи (у которых он не стоял уже на момент блокировки)», - пояснили в организации, добавив, что также возможны проблемы с обновлениями.

На этом месте китайские коммунисты долго-долго смеялись.

«Телеграм» довольно давно и ПОЛНОСТЬЮ заблокирован в Великом Китае, обеспечивающем свой дражайший суверенитет. Также там заблокированы «Инстаграм», «Фейсбук», «Гугл», «Ютюб», «Блумберг», «Нью-Йорк Таймс» и еще множество других сайтов. Блокировки в интернете – одна из главных причин, почему я ненавижу Китай!

Решил вам рассказать, как блокировали «Телеграм» в Китае. Как можно было понять, что он заблокирован, и что делать, если его все-таки заблокируют в России.



«Телеграм» был заблокирован в Китае, по-моему, около года назад. Без объяснения причин. Сначала у некоторых пользователей начались небольшие перебои с чтением сообщений: например, перестали грузиться фотографии. Выглядело это так: индикатор крутится, но фоточка так и не загружается.



Затем в верхней части экрана стали попеременно загораться слова Connecting (Подключается) и Updating (Обновляется), и все! «Телеграм» был заблокирован (банальность зла!).



Но тут на помощь поспешили силы добра!

Слова «Подключается» и «Обновляется» легко убрать подключением к VPN (не благодарите!). Видите, в верхней части экрана, где часы, горит маленький значок VPN, и все, слова «Подключается» и «Обновляется» исчезли! ЭТО МАГИЯ!



Хотя, конечно, пользоваться мессенджером в постоянном режиме стало неудобно: VPN постоянно отъезжает, и чтобы проверить, что тебе там написали, надо его заново включать. Поэтому в Китае я проверяю сообщения не очень оперативно.

И да, коммунякам было вполне нормально, что люди продолжили пользоваться мессенджером «Вотсап». Подозрительно! (Впрочем, не очень и подозрительно, учитывая, сколько усилий прикладывает Цукерберг, чтобы вернуться на китайский рынок, можно предположить, что они все с потрохами коммунякам сдали.)

Но Китай – довольно специфический рынок, здесь самый популярный мессенджер – это «Вичат», про который известно, что сообщения, которые вы отправили друзьям, могут быть удалены цензорами прямо из чатов, если им что-нибудь не понравится. Кстати, по иронии судьбы, недавно Роскомнадзор заблокировал «Вичат», но тут как раз был визит Путина, и все, как миленькие, разблокировали.

Ставьте VPN, не дайте себя обмануть!

Можно еще добавить, что Госдума пытается запретить и VPN, но тут уже даже китайским коммнистам не до смеха :) В Китае не получилось, если что, хотя ресурсов и желания у них гораздо больше, чем в России.
 
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